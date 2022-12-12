Игроки в пинг-понг превращаются в заклинателей пластикового мяча

Настольный теннис — увлекательный вид спорта. Для мастеров своего дела настолько увлекательный, что они не замечают, какие смешные гримасы появляются на их лице во время игры. Зато все это замечают фотографы и исправно документируют на радость поклонникам пинг-понга и всем остальным.
Источник: Postureo Español
Для игроков в пинг-понг важно уметь вовремя отмахнуться, иначе мяч прилетит прямо в третий глаз.
И тут уже либо ты его, либо он тебя. Через секунду, вероятно, третий глаз у заклинательницы окажется подбит. При подаче важно не забывать про то, что нет ни мяча, ни ложки, как в «Матрице». Контакт, кажется, неизбежен, но рыцари стола и ракетки хорошо знают свое дело. Легко поверить, что такой взгляд способен удерживать предметы в воздухе. Просто настоящее пособие по человеческим эмоциям! Тут вся палитра: и сосредоточенность, и отчаяние, и ярость. Но выглядит все равно комично.
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