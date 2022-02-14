Уважительная причина раз и навсегда перестать готовить на растительном масле

Что не так с растительным маслом и как решить эту проблему.
Жарить или не жарить – вот, в чём вопрос. Хотя, какая тут интрига: большинство людей без жаренного даже не представляет еды. И всё вполне неплохо, пока рука не тянется к бутылке подсолнечного. Почему нужно срочно «завязывать» с растительными маслами и чем их заменить, разберёмся ниже.
Ну а как без масла?
О вреде жаренного и жирного наслышаны абсолютно все. Но это кажется так, пустыми мифами. И на пищевых привычках большинства людей сие знание ну никак не сказывается. И всё же, убедить снизить потребление растительного масла ещё раз попробуют два специалиста с мировым именем: известный британский кардиолог индийского происхождения Асим Мальхотра (Aseem Malhotra) и научный журналист Майкл Мосли (Michael Mosley).
Майкл Мосли (Michael Mosley) воюет с растительными маслами.
Оба мужчины посвятили свою жизнь здоровью в целом и кардиологии в частности, оба стараются потихоньку «воевать» с растительным маслом. И оба признают, что в глобальных масштабах сделать это почти невозможно: производство растительных масел стало многомиллиардным бизнесом задолго до того, как вред данных субстанций был доказан в серьёзных лабораториях.
Топлёное масло для жарки менее вредно, чем растительное.
А начале своей статьи доктор Мальхотра приводит пример из жизни: посещая свой любимый индийский ресторан, он всегда просит официанта приготовить карри на топлённом масле гхи, а не обычном растительном. Ещё лет 50 назад в каждой индийской семье жарили исключительно на гхи. Но с популярностью подсолнечного и кукурзного масла привычный продукт был постепенно вытеснен из рациона. Совпадение или нет, но с этим трендом в Индию пришёл рост ожирения, диабета второго типа и рака.
За популяризацию растительного масла и миф о его «полезности» ответственен фастфуд.
Как объясняют исследователи, утверждение, что жарить на растительном масле – «здоровее», чем на сливочном или даже на сале – это всего лишь миф, популяризированный большими корпорациями не без помощи сетей фастфуда.
При повторном нагревании масло становится ядом.
Главная беда масел – окисление. Оно происходит со всеми маслами и жирами при нагревании на высоких температурах. В реакции с кислородом выделяются новые вещества: липидные пероксиды и, главное, альдегиды. Употребление в пищу последних доказано повышает риск онкологии и деменции.
Даже смалец выделяет меньше альдегидов при жарке.
Удивительно, но в ходе лабораторных экспериментов было установлено, что в процессе жарки подсолнечное, рапсовое и кукурузные масла выделяют даже больше альдегидов, чем сливочное масло и гусиный жир. Хотя последние традиционно считают более «вредными». Видимо, зря.
Даже смалец выделяет меньше альдегидов при жарке.
Но ведь не может быть всё так плохо. Что же рекомендуют кардиологи?
1. Отказаться от подсолнечного и рапсового масла или свести их употребление к минимуму.
2. Никогда не жарить/разогревать на одном и том же масле дважды – количество альдегидов при этом увеличивается более, чем в два раза.
3. Всегда хранить масла в тёмном шкафу и, желательно, непрозрачной таре. Это поможет притормозить вредный окислительный процесс.
4. В качестве альтернативы можно жарить на оливковом масле. Притом необязательно выбирать более дорогой вариант холодного отжима – при жарке это не будет иметь никакой разницы.
5. Но лучше готовить на сливочном масле, кокосовом или индийском гхи. Они показывают лучшую стабильность при нагревании, так что потенциально обладают более низким канцерогенным статусом.
Не подсолнечным единым.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии