Уважительная причина раз и навсегда перестать готовить на растительном масле

Что не так с растительным маслом и как решить эту проблему.

Ну а как без масла?

Майкл Мосли (Michael Mosley) воюет с растительными маслами.

Топлёное масло для жарки менее вредно, чем растительное.

За популяризацию растительного масла и миф о его «полезности» ответственен фастфуд.

При повторном нагревании масло становится ядом.

Даже смалец выделяет меньше альдегидов при жарке.

Даже смалец выделяет меньше альдегидов при жарке.

Не подсолнечным единым.