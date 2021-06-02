Жизнь после славы: Что загубило кинокарьеру звезды «Грязных танцев»

Дженнифер Грей в юности | Фото: kino-teatr.ru

Дженнифер Грей в юности | Фото: 300experts.ru

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи в фильме *Грязные танцы*, 1987 | Фото: vev.ru

Кадры из фильма *Грязные танцы*, 1987 | Фото: teleprogramma.pro

Дженнифер Грей в фильме *Грязные танцы*, 1987 | Фото: teleprogramma.pro

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи в фильме *Грязные танцы*, 1987 | Фото: teleprogramma.pro

Дженнифер Грей в фильме *Грязные танцы*, 1987 | Фото: wday.ru

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи | Фото: vev.ru, 300experts.ru

Дженнифер Грей до и после пластики | Фото: 300experts.ru

Дженнифер Грей до и после пластики | Фото: 300experts.ru

Актриса, изменившаяся до неузнаваемости | Фото: kino-teatr.ru

Актриса, изменившаяся до неузнаваемости | Фото: vev.ru

Дженнифер Грей и Дерек Хаф в шоу *Танцы со звездами*, 2010 | Фото: 24smi.org

Актриса с семьей в 2019 г. | Фото: 24smi.org

Дженнифер Грей и Кларк Грегг | Фото: vev.ru

Актриса, изменившаяся до неузнаваемости | Фото: 300experts.ru