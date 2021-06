Жизнь после славы: Что загубило кинокарьеру звезды «Грязных танцев»

Дженнифер Грей в юности | Фото: kino-teatr.ru

Имя Дженнифер Грей современным зрителям вряд ли о чем-то говорит, а вот фильм, который ее прославил, наверняка видели все – это «Грязные танцы». Тогда ее талантом и красотой восхищались миллионы зрителей во всем мире, но сама себе она не казалась идеальной . Она решилась на рискованный шаг, который, по ее мнению, приблизил ее к совершенству. Сегодня она действительно очень хорошо выглядит, вот только в жертву красоте пришлось принести слишком многое…Творческий путь Дженнифер Грей был предопределен с рождения – ее дед был комиком и музыкантом, отец – актером театра и кино , мать – певицей. С детства Дженнифер занималась танцами и обучалась актерскому мастерству в школе Далтона на Манхэттене. С 17 лет она начала сниматься в рекламе, а в 24 года дебютировала в полнометражном кино.Когда Дженнифер Грей было 26 лет, о ней заговорили как о перспективной актрисе, после того как на экраны вышел фильм «Выходной день Ферриса Бьюллера», который стал культовой школьной комедией 1980-х гг. Но настоящая популярность обрушилась на нее спустя год, когда она получила главную роль в мелодраме «Грязные танцы».Патрик Суэйзи был первым и единственным кандидатом на главную мужскую роль. Когда сценаристка и продюсер Элинор Бергстин впервые его увидела, она поняла, что он – идеальная кандидатура на роль Джонни, хотя этот герой по сценарию был на 10 лет моложе 35-летнего актера. А вот Бэйби она представляла себе совсем по-другому – юной хрупкой темноволосой девушкой. Но, увидев на кастинге 27-летнюю Дженнифер Грей, Элинор изменила свое мнение – девушка была очень трогательной и пластичной.На съемках Дженнифер было несладко – их отношения с Патриком Суэйзи сразу не заладились, партнер нелестно отзывался об актерских способностях девушки. Но свое недовольство друг другом им удалось оставить за кадром – на экранах они выглядели идеальной парой. Зрители не знали и о том, что после съемок невероятно красивой сцены с «поддержкой» в озере актриса попала в больницу с гипотермией – этот эпизод снимали осенью, и вода была ледяной. Но все мучения оказались не напрасными: « Грязные танцы» при бюджете в 6 млн долларов собрали в мировом прокате более 200 млн, Дженнифер Грей была номинирована на премию «Золотой глобус», а также фильм был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая песня» за композицию «I've Had the Time of My Life».После этого к Дженнифер Грей пришла невероятная популярность. Ее героиней восхищался весь мир, а сама актриса была не восторге от того, как выглядела на экранах – ей казалось , что у нее очень неудачная форма носа. И она решилась на пластическую операцию – ринопластику. Актриса добилась желаемого результата, но операцию нельзя было назвать успешной – после этого ее внешность изменилась до неузнаваемости, хотя форма носа теперь и была идеальной по голливудским стандартам.Стремление к совершенству сыграло с Дженнифер злую шутку. Как говорится, лучшее – враг хорошего. Всемирно известная актриса внезапно стала неузнаваемой для миллионов зрителей и потеряла свою индивидуальность и шарм. Режиссеры перестали приглашать ее в новые проекты, продюсеры разрывали с ней контракты . С тех пор она снималась только в весьма посредственных телесериалах и малозаметных фильмах.К сожалению, осознание того, что она допустила непоправимую ошибку, пришло к ней слишком поздно – ничего уже нельзя было вернуть. Она даже подумывала о том, чтобы взять себе новое имя. В 2012 г. в одном из интервью Дженнифер Грей призналась: «».Дженнифер Грей не стала отказываться от актерской карьеры и соглашалась на те роли, которые ей предлагали, хотя преимущественно это были эпизоды и роли второго плана. Кроме того , она участвовала в телепроектах – так, в 2010 г. она в паре с Дереком Хафом стала победительницей 11-го сезона шоу «Танцы со звездами».В 2016 г. Дженнифер Грей отказалась от предложения сняться в продолжении фильма «Грязные танцы». Свое решение она объяснила так: «».Спустя годы прошли и все обиды на Патрика Суэйзи, а известие о его смерти от рака в 2009 г. стало для актрисы настоящим потрясением. Все недопонимания забылись, а о тех временах у нее остались самые теплые воспоминания: «».До сих пор актриса называет ту операцию самой большой ошибкой в своей жизни, хотя сегодня она вполне довольна тем, как сложилась ее судьба. В 2001 г. Дженнифер Грей вышла замуж за актера Кларка Грегга, а том же году у них родилась дочь Стелла. В отличие от многих актерских семей, их союз оказался на удивление крепким и счастливым. В свои 59 лет Дженнифер по-прежнему хорошо выглядит и продолжает сниматься в кино. Правда, уже не надеясь на былой успех…