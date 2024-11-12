Наследие под снос: 7 масштабных сооружений, которые остались только на старых фотографиях

1. Арка Воссоединения (Пхеньян, КНДР)

Арка Воссоединения в столице Корейской Народно-Демократической Республики. /Фото: rbc.ru

Место на карте, где до начала этого года стояла Арка Воссоединения. /Фото: focus.ua

2. Старейший дом Гамбурга (Германия)

Самое старое здание Гамбурга местные пожалели, а власти - нет. /Фото: twizz.ru

3. Арка Дьюи (Мэдисон-сквер, Нью-Йорк)

Триумфальная арка, американский вариант. /Фото: wikibrief.org

Арку создали из гипса, и простоять она смогла только один год. /Фото: b.cari.com.my

4. Уоткинс-Тауэр (Лондон, Великобритания)

Единственный построенный элемент Эйфелевой башни в британском варианте. /Фото: twizz.ru

Сравнение запланированных размеров Уоткинс-Тауэр с оригинальной башней в Париже. /Фото: wikipedia.org

5. Епископальная церковь Троицы (Вашингтон, США)

Церковь на фото 1862 года. На фоне - строящийся Капитолий. /Фото: reddit.com

6. Китайгородская стена (Москва, Россия)

Утерянный памятник русской средневековой фортификации. /Фото: wikipedia.org

Остатки стены во время её сноса в 1934 году. /Фото: wikipedia.org

7. Нью-Йорк-Уорлд-билдинг (Нью-Йорк, США)

Первого американского небоскрёба тоже больше нет. /Фото: pinterest.com