Наследие под снос: 7 масштабных сооружений, которые остались только на старых фотографиях

В мире существуют миллионы самых разных архитектурных образцов, которые могут поражать своим выдающимся видом или интересной историей. Вот только нередко бывает так, что никакие характеристики здания или другого объекта не могут застраховать их от разрушения. В итоге в мире найдётся немало эпизодов, когда даже важные для города или страны памятники отдавались под снос, и сегодня их можно увидеть разве что на старых кадрах фотоплёнки.
1. Арка Воссоединения (Пхеньян, КНДР)
Арка Воссоединения в столице Корейской Народно-Демократической Республики. /Фото: rbc.ru
История создания и уничтожения этой арки всегда имела чёткий политический и идеологический контекст. А всё потому, что построили ещё в 2001 году как символ действий КНДР и Южной Кореи на пути к объединению. Арка была украшена не только изображением двух женщин, представительниц двух Корей в национальных костюмах (они и составляют саму арку), но и пожеланиями мира и воссоединения от множества международных организаций и видных политиков начала 2000-х.
Место на карте, где до начала этого года стояла Арка Воссоединения. /Фото: focus.ua
Угроза над Аркой нависла ещё девять лет назад, когда глава Корейской Народно-Демократической Республики, Ким Чен Ын официально заявил, что больше не видит возможностей для объединения двух государств, тем самым положив конец работе своей страны в этом направлении. Своеобразную точку в этой истории по изменению идеологии и политики КНДР поставило именно уничтожение Арки Воссоединения - она была снесена совсем недавно, в январе 2024 года.
2. Старейший дом Гамбурга (Германия)
Самое старое здание Гамбурга местные пожалели, а власти - нет. /Фото: twizz.ru
Историческая застройка является важной частью наследия конкретной страны или города. Вот и в Гамбурге таких зданий было достаточно, но одного уже нет. Этот обыкновенный с виду домик был самым старым в пределах города - по информации редакции novate.ru, его постройка датировалась 1524 годом. Однако когда властям потребовалось освободить место, эту часть исторической памяти не пожалели. Не помогли даже протесты местных жителей против сноса дома: в 1910 году от старейшего здания остались лишь руины.
3. Арка Дьюи (Мэдисон-сквер, Нью-Йорк)
Триумфальная арка, американский вариант. /Фото: wikibrief.org
Обычно когда говорят о Триумфальных арках, вспоминают европейские постройки, однако мало кому известно, что такая же архитектурная композиция была и на американских просторах. Известная она как Арка Дьюи, а располагалась она в Мэдисон-сквере, Нью-Йорк. Получившая своё имя в честь знаменитого адмирала Дж. Дьюи, успешно воевавшего в войне с Филиппинами, она изначально была построена из недолговечного гипса.
Арку создали из гипса, и простоять она смогла только один год. /Фото: b.cari.com.my
Когда же год спустя, в 1900-м, она стала разрушаться, её предлагали заменить точной копией, но выполненной уже из более крепкого материала. Вот только к тому моменту популярность этого военного конфликта резко упала, и монумент, построенный в её честь, уже не казался очень актуальным. В итоге гипсовая арки была снесена, пару её скульптур отравили на выставки, а про американский вариант Триумфальной арки быстро забыли.
4. Уоткинс-Тауэр (Лондон, Великобритания)
Единственный построенный элемент Эйфелевой башни в британском варианте. /Фото: twizz.ru
Когда случился настоящий фурор и всплеск популярности парижской Эйфелевой башни, в ряде других стран захотели создать свои аналоги такого примечательного объекта. Попытались построить такую и в столице Англии, в Парке Уэмбли. Причём задача стояла действительно амбициозная: согласно плану работ, британская Эйфелева башня должна была быть даже немножко выше, чем оригинальное сооружение.
Сравнение запланированных размеров Уоткинс-Тауэр с оригинальной башней в Париже. /Фото: wikipedia.org
Построить успели только первый, нижний элемент сооружения, и уже в таком виде она стала местной достопримечательностью: местные и туристы даже платили деньги, чтобы подойти и посмотреть на то, что есть поближе. А затем не стало главного вдохновителя проекта, в честь которого башня и была названа - сэра Эдварда Уоткина, члена правительства Соединённого Королевства. После этого строительство заглохло, и к 1907 году единственным решением, которое приняли власти относительно недостроенной башни - это снос того, что успели возвести.
5. Епископальная церковь Троицы (Вашингтон, США)
Церковь на фото 1862 года. На фоне - строящийся Капитолий. /Фото: reddit.com
В США тоже всё было непросто с исторической застройкой - вероятно, особенности создания государства долго не предполагала внимания к архитектурному наследию. Яркий пример тому можно считать историю Епископальной церкви Троицы, которая некогда стояла в Вашингтоне. Этому величественному религиозному сооружению удалось выстоять в мятежные годы Гражданской войны в Америке. А вот в ХХ веке везение церкви закончилось - её снесли в 1936 году, сейчас на этом месте построены и работают два художественных музея.
6. Китайгородская стена (Москва, Россия)
Утерянный памятник русской средневековой фортификации. /Фото: wikipedia.org
На отечественных просторах есть свои примеры, когда в угоду изменению облика города уничтожается важный исторический объект. Таковым можно считать московскую Китайгородскую стену. Возводили её в ранние годы правления Ивана Грозного, когда при нём регентом была его мать, Елена Глинская - она же и инициировала её постройку. И на протяжении трёх столетий она исправно выполняла свои защитные функции. А вот когда Китайгородская стена своё первоначальное назначение утратило, то и власти перестали относиться к ней, как к чему-то важному.
Остатки стены во время её сноса в 1934 году. /Фото: wikipedia.org
Вначале она просто была забыта, из-за чего постепенно стала ветшать и осыпаться на отдельных участках. Правда, в имперский период её уничтожение не поддерживалось властями - она считалась важной частью истории Москвы. Но большевиков статус Китайгородской стены как памятника средневековой фортификации уже не останавливал: при том, что вначале они её реставрировали, то когда решили расширять пространство для улиц внутри столицы, всё-таки отдали под снос. Сегодня осталось всего несколько небольших фрагментов некогда мощного защитного укрепления.
7. Нью-Йорк-Уорлд-билдинг (Нью-Йорк, США)
Первого американского небоскрёба тоже больше нет. /Фото: pinterest.com
Эпоха небоскрёбов в Америке фактически началась, в том числе, с этого здания. Нью-Йорк-Уорлд-билдинг была построена в 1889 году, и считалась одной из первых жилых высоток на планете: по данным редакции novate.ru, она возвышалась над землёй на 106 метров. Однако простоял один из первых небоскрёбов в Нью-Йорке чуть больше шестидесяти лет: когда возникла потребность построить новый съезд с Бруклинского моста, это историческое здание не пожалели.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии