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17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Наверняка вы уже начали смотреть новый сезон сериала «Игра престолов». Если вам нравится сериал, то обязательно понравятся и эти коктейли. Здесь, как и в случае с героями эпопеи, можно найти вариант на любой вкус.

17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

«Пламя и кровь», коктейль дома Таргариенов. Автор — Gruszka z Fartuszka


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

гренадин
50 мл белого рома
немного водки или другого спиртного напитка

Приготовление:

Налейте спиртное в стакан и аккуратно закрутите воронку, чтобы жидкость покрыла стенки стакана. Слейте излишки. Капните гренадина на дно стакана и завершите коктейль, налив рома сверху. Перед подачей подожгите.

Травяной «Валар Моргулис». Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gin


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

50 млн джина
3 капли абсента
20 мл лимонного сока
веточка розмарина
веточка лаванды
тоник

Приготовление:

Взбейте в шейкере все ингредиенты, кроме тоника. Затем пропустите напиток через двойное сито и налейте в рог или стакан с ледяной крошкой. Долейте объем тоником.

Шоколадно-ванильный «Белый ходок». Автор — A Heaping Spoonful


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

белый шоколадный ликер
ванильная крем-сода
Блю Кюрасао

Приготовление:

Наполните высокий стакан льдом, затем налейте до половины белый шоколадный ликер. Остаток объема наполните ванильной крем-содой. В конце медленно и аккуратно влейте около ложки Блю Кюрасао поверх жидкости так, чтобы были видны слои.

Яблочно-коричный «Красный змей». Автор — Sugarandsoul.co


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

1 бутылка крепкого сидра
1 часть «огненной воды» (100% коричного шнапса)
1 часть бурбона
немного яблочного виски McGillicuddy’s Apple Pie
корица

Приготовление:

Налейте охлажденный сидр в высокий стакан. Сделайте ободок из корицы на рюмке для шотов. Добавьте в рюмку «огненную воду», бурбон и яблочный виски. Бросьте рюмку в стакан с сидром и наслаждайтесь коктейлем.

«Зима близко», тини дома Старков. Автор — Gruszka z Fartuszka


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

тоник
30 мл джина
лимонный сок
сахар

Приготовление:

Налейте тоник в емкость и поставьте в морозильник, пока он полностью не замерзнет. Затем насыпьте немного сахара в неглубокую тарелку и смажьте края бокала для мартини небольшим количеством лимонного сока. Прокатайте смоченные края бокала по сахару, чтобы он к ним прилип, и поставьте бокал в морозильник. Вытащите замороженный тоник и покрошите его ложкой. Положите получившуюся ледяную крошку в охлажденный бокал для мартини. Налейте сверху лимонный сок и джин.

Имбирно-клюквенная «Игритт». Автор — Double Neat


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

45 мл водки
15 мл клюквенного сока
15 мл лимонного сока
немного имбирного эля
2 клубники

Приготовление:

Перемешайте все жидкие ингредиенты. Налейте в бокал и украсьте клубникой.

«Поцелованная огнем», коктейль из эля и томата. Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gin


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

50 мл джина
200 мл томатного сока
1 бутылка темного эля
целое яйцо
кайенский перец
соус табаско

Приготовление:

Налейте все ингредиенты в шейкер, затем переливайте смесь из одного стакана в другой вместе с небольшим количеством ледяной крошки. Процедите напиток в полое яйцо и подайте на горелке. Можно также налить его в обычный стакан для коктейлей.

«Вырастая — крепнем», коктейль дома Тиреллов. Автор — Gruszka z Fartuszka


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

мята
базилик
1 столовая ложка сахара
50 мл сока лайма
80 мл джина
тоник

Приготовление:

Смешайте четыре листика базилика, четыре листика мяты и сахар в коктейльном шейкере. Добавьте сок лайма, джин и лед, после чего взбейте и налейте в стакан. Долейте объем тоником. Украсьте дольками лайма и листьями мяты и базилика.

Пунш «Кровь дракона». Автор — Эмманюэль Пана, Domaine Select Wine & Spirits


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

750 мл рома Diplomatico Reserva Exclusiva
450 мл лимонного сока
300 мл простого сиропа из розмарина и тимьяна
150 мл меда

Приготовление:

Для приготовления сиропа две части белого сахара смешайте с одной частью воды, добавьте ветку тимьяна и ветку розмарина и доведите до кипения на медленном огне, после чего остудите. Затем соедините все ингредиенты в чаше для пунша со льдом. Разливайте коктейль по стаканам для пунша, украшая каждый ветками розмарина и тимьяна.

Цветочный «Лев и роза». Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gin


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

35 мл джина
25 мл вина Abor Gold (или любого сотерна)
1 чайная ложка джема из лайма
1 капля розовой воды
20 мл яичного белка

Приготовление:

Взбейте вместе все ингредиенты и процедите в кубок. Украсьте розой.

«Семья, долг, честь», коктейль дома Талли. Автор — Gruszka z Fartuszka


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

40 мл клубничного сиропа
50 мл Блю Кюрасао
около 100 мл спрайта

Приготовление:

Положите немного льда в стакан, затем налейте сверху клубничный сироп. После этого аккуратно вылейте Блю Кюрасао, чтобы получилось два слоя — розовый и голубой. Завершите коктейль, осторожно долив объем спрайтом.

Шот из имбиря и водки «Игла». Автор — A Heaping Spoonful


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

30 мл водки
15 мл имбирного пива
сок половинки лайма

Приготовление:

Налейте все ингредиенты в рюмку для шотов и выпейте залпом.

Горящий коктейль «Зима близко». Автор — Джейк Бургер, главный винокур в Portobello Road Gil


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

50 мл джина
12,5 мл лимончелло
25 мл ликера Гран Марнье (Grand Marnier)
ягоды можжевельника
корица
мускатный орех

Приготовление:

Смешайте ингредиенты и налейте в большой подогретый бокал для бренди. Подавайте с пламенем, которое способно удержать белых ходоков за Стеной.

«Нам — ярость», коктейль дома Баратеонов. Автор — Gruszka z Fartuszka


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

50 мл воды
50 мл мёда
50 мл джина
30 мл лимонного сока
30 мл апельсинового сока

Приготовление:

Сделайте медовый сироп, подогрев мёд и воду в ковшике на медленном огне, пока смесь не начнет закипать, затем снимите с огня и остудите. Возьмите 30 млн получившегося сиропа и налейте в шейкер. Добавьте остальные ингредиенты, взбейте и налейте в бокал.

Коктейль с шампанским «Матерь драконов». Автор — A Heaping Spoonful


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

питахайя
розовое шампанское

Приготовление:

Вырежьте ложкой шарики из питахайи и положите их в бокал для шампанского. Долейте объем розовым шампанским.

Апельсиново-имбирный коктейль дома Грейджоев «Мы не сеем». Автор — Gruszka z Fartuszka


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

1/3 чайной ложки молотого имбиря
3 дольки апельсина
15 мл лимонного сока
30 мл ликера Куантро (Cointreau)
60 мл виски

Приготовление:

Перемешайте имбирь и апельсин в коктейльном шейкере. Добавьте лимонный сок, Куантро и виски и тщательно взболтайте. Налейте в бокал, наполненный кубиками льда, через двойное сито.

Олд Фэшн «Вороны». Автор — Тэд Кардукки, бармен, миксолог и сооснователь Tippling Bros


17 коктейлей, которые должны попробовать поклонники «Игры престолов»

Ингредиенты:

45 мл арманьяка Tariquet VSOP
30 мл итальянского травяного ликера Amaro Lucano
2 капли зеленого Шартреза (Chartreuse)
1 капля простого сиропа
звездочки аниса
апельсиновая цедра

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты со льдом, процедите и подайте в бокале для Олд Фэшн. Украсьте звездочками аниса и апельсиновой цедрой.

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