Как Николай II едва не был убит в Японии

Офицер японской полиции в городе Оцу совершает покушение на жизнь цесаревича Николая Александровича. Нападение было остановлено его компаньоном в путешествии, греческим принцем Георгом. Из парижского журнала Le Petit Journal, 30 мая 1891 года
От последнего российского императора и его семьи практически ничего не осталось.Санкт-Петербурге, но они все еще нуждались в соответствующей генетической экспертизе. Но где же было взять образцы ДНК последних Романовых? Впрочем, на самом деле существует предмет, на котором была кровь императора: в Эрмитаже в Санкт-Петербурге сохранилась рубашка с кровью Николая. Эта рубашка была на нем, когда японский полицейский едва не убил будущего российского самодержца. Цесаревич Николай Александрович в Нагасаки, 1891 год Среди русского дворянства существовала традиция совершать в юности путешествия в зарубежные страны. В 1890 году великий князь Николай Александрович, будущий император Николай II, отправился на Восток. Мысль о том, что молодой наследник российского престола должен отправиться не в Европу, как это обычно бывало, а в восточные страны, и завершить свое путешествие в Японии, принадлежала его отцу, императору Александру III. Помимо свиты, Николая сопровождал дальний родственник, принц Георг Греческий и Датский. Сначала Николай посетил Египет, Индию, Сингапур, Китай, и лишь затем, уже в 1891 году прибыл в Японию, где его визит очень ожидали: это был первый визит наследника иностранного престола в страну.прибытия Николая, в Киото даже произошло нападение на российское посольство. По прибытии наследника российского престола встретили на самом высоком уровне: его постоянно сопровождал член японской императорской семьи принц Арисугава Такехито. Впрочем, он не смог спасти Николая от ужасного инцидента в Оцу. Утром в понедельник 28 апреля 1891 года цесаревич Николай, принц Георг и принц Арисугава Такехито отправились в старинный город Оцу, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Улицы древнего города были очень узки, поэтому вместо конных экипажей гости перемещались на рикшах. Когда кортеж из 50 рикш с Николаем, его товарищами, их свитами и сопровождающими японскими чиновниками двигался через Оцу по дороге в столицу Киото после посещения храма Мии-дэра и озера Бива, один из японских полицейских, которые охраняли процессию, по имени Цуда Санзо, внезапно напал на Николая с саблей в руке. Николай получил два удара по голове, прежде чем выпрыгнул из повозки и бросился бежать, спасая свою жизнь. Принц Георг ударил Цуду своей бамбуковой тростью (по другой версии – заблокировал очередной удар), но не смог остановить нападавшего. В конце концов, это удалось сделать двум рикшам. Цуда Санзо Сразу после этого инцидента раны Николая были перевязаны на месте. Великий князь получил 9-сантиметровую рану на затылке (сабля достигла кости) и 10-сантиметровую рану на лбу. Кроме того, у него было повреждено ухо и ладонь. Во время перевязки даже пришлось удалить небольшой фрагмент лобовой кости. Однако, цесаревич сказал, что он чувствует себя хорошо. «Я просто надеюсь, что японцы не подумают, что я теперь изменю свое отношение к ним и буду менее благодарен за их гостеприимство», – сказал Николай на прощанье принцу Арисугаве Такехито. Будущего российского императора поспешно доставили в гавань Кобэ, где врачи российского крейсера «Память Азова» зашили рану. Однако, полученная травма стала причиной мучительных головных болей, которые беспокоили Николая до конца жизни. Японское общество было потрясено и глубоко возмущено поступком, который совершил Цуда. Опасаясь, что этот инцидент может усугубить напряженность между двумя странами, сам император Мэйдзи спешно направился в Киото, чтобы встретиться с великим князем Николаем. В знак почтения к раненому российскому наследнику на следующий день после инцидента были закрыты все театры, биржи и питейные заведения. Император Мэйдзи выразил надежду, что великий князь Николай не обидится и продолжит свое путешествие по Японии. Тем временем, в Петербурге император Александр III решил немедленно прервать визит. После того, как Николай взошел на борт «Памяти Азова», где его лечили, он больше так и не покинул корабль. 6 мая он даже отпраздновал свой день рождения на борту, а на следующий день отправился в Россию. Однако, перед отъездом он пригласил двух водителей рикш, которые остановили Цуду, и щедро наградил их. Японское общество было охвачено скорбью после нападения на российского наследника. Около 24 тысяч телеграмм с соболезнованиями были отправлены на российский крейсер, где находился Николай. Этот инцидент спровоцировал даже одно самоубийство. Молодая швея Юко Хатакеяма перерезала себе горло бритвой перед зданием префектуры Киото в качестве акта раскаяния и вскоре скончалась в больнице. Принимая на себя ответственность за явное упущение в обеспечении безопасности высокого гостя, министр внутренних дел Сайго Цугумичи и министр иностранных дел Аоки Шузо подали в отставку. Почему Цуда совершил свой ужасный поступок, в основном так и осталось неизвестно. Считается, что он мнил себя истинным самураем и был настроен, как все самураи, ультрапатриотически, а стало быть, не мог забыть, как иностранцы презирали и ненавидели японцев до эпохи Мэйдзи. Ему было стыдно за те почести и знаки уважения, которые японцы оказывали иностранным гостям. Вероятно, он также испытывал личную ненависть к Николаю, который не снимал обуви во время посещения буддийского храма. Кроме того, Цуда подозревал Николая и Георга в том, что они являются шпионами, готовящими вторжение в Японию. Все эти болезненные мысли затмили разум Цуды и заставили его напасть на российского наследника. Японский суд назначил преступнику наказание в виде пожизненной каторги. Правительство России выразило полное удовлетворение этим решением. Однако, в сентябре того же года Цуда умер в заключении. Ходили слухи, что он уморил себя голодом до смерти. Хотя позже в своем дневнике Николай II писал, что он вовсе не держит зла на японцев после «отвратительного поступка одного фанатика», его министры отмечали, что отношение императора к японцам было всегда настороженным. Инцидент в Оцу часто упоминался в связи с русско-японской войной 1904-1905 годов, и некоторые историки считают, что Николаю легче было дать согласие на эту войну, учитывая его недоверие к японцам.
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Как Николай II едва не был убит в Японии
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