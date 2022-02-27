Особенность японского воспитания, или Почему японские дети вырастают успешными

Важная особенность японского воспитания.

Говорите, японские работники самые усердные?

Никакого садика – сразу на работу!

Ребёнок с первых лет жизни знает, что такое труд.

Японских детей не наказывают. Им объясняют.

Уважение к родителям – одна из главных ценностей в японском обществе. И это даёт результат.