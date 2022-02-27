Особенность японского воспитания, или Почему японские дети вырастают успешными

Важная особенность японского воспитания.
Япония – страна контрастов. А по количеству стереотипов на свой счёт может смело посоперничать с Россией. Например, все знают, что японские дети в большинстве своём – идеальные ученики и студенты: умные, прилежные, трудолюбивые. И это даже не миф. Всё дело в особенностях воспитания. И не зря их нынче пытаются брать на вооружение родители во всём мире.
Говорите, японские работники самые усердные?
Кино и средства массовой информации давно закрепили стереотип, что японцы – всегда лучшие студенты и трудолюбивые сотрудники. И хотя в узкие рамки стереотипа не может уместиться 100% населения, доля истины в этом есть. Притом большая. Во-первых, жёсткая корпоративная культура Японии диктует свои правила. А во-вторых, японские дети воспитываются несколько иначе, чем в большинстве стран. И этот подход приносит свои плоды.
Никакого садика – сразу на работу!
Во-первых, в Японии отсутствуют ясли для самых маленьких. Минимальный возраст, с которого ребёнка могут зачислить в садик – 3 года. Но и здесь родители не торопятся. Более того, отдать чадо в детский сад – это крайняя мера, сродни позору. Да и для «зачисления» в дошкольное учреждение должны быть веские основания. Например, проблемы со здоровьем. Но не стоит думать, что японские мамы сидят в декрете годами. Вместо того, вполне нормально брать малышей с собой на работу. Для этой цели в большинстве офисов оборудованы специальные комнаты матери и ребёнка и даже групповые «спальни», где детвора сотрудников может провести тихий час.
Ребёнок с первых лет жизни знает, что такое труд.
Таким образом, японские дети ещё с самых первых лет жизни привыкают к понятию «работа» и начинают ценить труд своих родителей. А в итоге хорошо понимают, откуда берутся деньги, не клянчат лишнего и стараются прилежно учиться, чтобы также хорошо зарабатывать. Экономический прогресс Японии красноречиво говорит о результативности такого подхода.
Японских детей не наказывают. Им объясняют.
Помимо приобщения к работе с ранних лет есть ещё одна важная особенность. Японские родители никогда не наказывают своих детей рукоприкладством и криками. Вместо этого ребёнку стараются все объяснить спокойно, делая акцент на то, какие чувства вызывает у окружающих проступок. Неудивительно, что самый большой страх японских малышей – разочаровать родителей. И они готовы вести себя хорошо и прилежно, лишь бы не расстроить старших.
Уважение к родителям – одна из главных ценностей в японском обществе. И это даёт результат.
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