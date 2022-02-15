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Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками

Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками

Многие дачники привыкли выращивать овощи классическим способом — на земле. Однако не у всех есть в наличии «шесть соток», которые можно выделить под огород.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашкамиВ сегодняшней статье мы расскажем, как самостоятельно сделать «висячий огород».
А если быть конкретнее — речь пойдет об изготовлении вертикальных грядок для выращивания томатов вверх тормашками.
Конечно, это немного необычный способ выращивания томатов, но он хорош тем, что для таких грядок не требуется выделять место на приусадебном или дачном участке.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала. Берите эту идею себе на заметку — в хозяйстве всегда пригодится.

Подготовка рассады

Чтобы вырастить рассаду томатов, нам потребуются одноразовые пищевые контейнеры из пенопласта — они теплые, а потом отлично подойдут для наших целей.
С помощью электропаяльника в нижней части контейнера необходимо будет сделать несколько отверстий для дренажа.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
После этого заполняем контейнер подготовленной почвосмесью, высаживаем семена томатов, поливаем землю водой, и закрываем крышку.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Примерно через 1-2 недели появятся первые ростки — растения нужно будет пересадить рассаду в более глубокие емкости (например, в горшки).
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Далее выращиваем рассаду томатов около месяца, пока не сформируется куст, готовый к высадке в открытый грунт.

Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками

Изготовление вертикальных грядок

Для этого нам потребуются пластиковые баклажки объемом 5-6 литров. У каждой баклажки необходимо будет отрезать дно.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Сам куст нужно аккуратно «свернуть в трубочку» с помощью стретч-пленки.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Это нужно для того, чтобы можно было продеть куст через отверстие в горлышке баклажки. Потом пленку можно убрать.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
При необходимости подсыпаем в грядку почвосмесь.
Далее нужно взять пластиковые бутылки объемом 0,5 л, и «продырявить» их при помощи электропаяльника. Устанавливаем бутылку по центру грядки.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками
Сами грядки подвешиваем в вертикальном положении. Для этого в верхней части нужно сделать отверстия, и продеть через них веревку.
Через пластиковую бутылку, установленную по центру грядки, можно вводить различные удобрения.
Как сделать вертикальные грядки для выращивания томатов вверх тормашками

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