Дети-маугли: чужой среди своих

Мальчики-волки

Первым в официальном списке индийских найденышей, путь которых удалось проследить, стоит Дин Саничар. Мальчик был найден в 1872 году у местечка Минспури в логове волков. Дикарю определили возраст в шесть лет. Единственными произносимыми им звуками было горловое рычание. Он был крепок, силен, имел острые, как бритва, зубы, ел сырое мясо и передвигался исключительно на четвереньках. Все это позволяло предположить, что среди зверей он пробыл достаточно долго. Несмотря на отсутствие специальных методик, людям, взявшим мальчика под опеку, удалось добиться некоторых успехов: его научили ходить на двух ногах (хотя для Дина это так и осталось нелегким делом), носить одежду, пользоваться посудой и есть приготовленную пищу. Прожил он около 20 лет.Через два года после Саничара в лесах Лакнау обнаружили еще одного мальчика-волка, которому было около десяти лет. Видимо, разница в четыре года сыграла свою роль — обучение человеческим навыкам вовсе не увенчалось успехом. Единственное сомнительное достижение, которое ребенок перенял от людей, — курение. Оба мальчика, несомненно, послужили отправной точкой для истории, сочиненной Киплингом.Меж тем в просвещенной Европе феноменом детей-маугли ученые давно занимались вплотную, и произошедший почти за век до индийских историй случай был ими весьма подробно описан.