Деревянный мост и терраса, предназначенные для наслаждения красотой заката в Измире
Пешеходный мост и Терраса Солнечного Заката Бостанлы были спроектированы Studio Evren Başbuğ Architects как часть реализации концепции реконструкции и благоустройства прибрежной зоны Каршияка — популярного района города Измир, Турция.
Эти два архитектурных вмешательства находятся в непосредственной близости друг к другу и создают новую точку притяжения для горожан и гостей в месте, где ручей Бостанлы впадает в Измирский залив.
Благодаря его немного изогнутой форме и специально разработанной конструкции прогонов, под мостом могут проходить небольшие суда. Уникальное местоположение этого нового объекта городской среды обеспечивает его видом на залив с одной стороны и на Измир с другой, поэтому архитекторы разработали систему с асимметричными сегментами, дающими возможность любоваться открывающимися панорамами в разных направлениях. Эта зона сформирована каскадом поверхностей, выполненных из термодерева, установленных на стальной конструкции, и позволяет многочисленным горожанам и туристам наслаждаться видами сидя или растянувшись во весь рост. Таким образом, мост выходит за рамки того, чтобы быть обычным элементом городской инфраструктуры, который используется только для движения пешеходов, но и создаёт общедоступное место досуга, привлекательное для жителей города и гостей.
Расположенная по соседству с мостом Терраса Солнечного Заката Бостанлы (Bostanlı Sunset Lounge) — это ряд покрытых термодревесиной платформ, которые формируют дружелюбную городскую среду, протянувшуюся между искусственным склоном, поросшим редкими деревьями, и кромкой берега. «Терраса заката» помогает людям заново открыть для себя давно забытый измирский ритуал вечернего созерцания захода солнца, который все ещё живёт в городской памяти, и приглашает горожан качественно и неторопливо проводить вместе свои вечера.
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