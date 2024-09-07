Как продлить срок службы стеклоочистителей и не дать им раньше времени выйти из строя

Автомобильные дворники/ Фото: motoroilclub.ru
Стеклоочиститель является таким же важным элементом в автомобиле, как и фары, особенно если вы оказались на дороге в сильный дождь. Без исправного механизма для очистки лобового стекла передвигаться в таких условиях крайне небезопасно.
Если дворники изношены, то на окне будут оставаться разводы, а видимость серьезно ухудшится.
Не забывайте, что если дворники перестают нормально очищать стекло, то вам нужно заменить их на новые. Из-за недостаточно эффективной очистки поверхности обзорность будет критически низкой, что может спровоцировать аварийную ситуацию.
Мы перечислим несколько основных моментов, которые помогут избежать неприятных последствий из-за износа очистителей стекол.
1. Поддерживайте чистоту лобового остекления
Заливание стеклоомывающей жидкости/ Фото: smsm.ru
Как ни странно, но чистота лобового стекла оказывает непосредственное воздействие на долговечность дворников. Грязное стекло способствует быстрому износу стеклоочистителей.
Не забывайте следить за состоянием щеток на дворниках и вовремя обновляйте стеклоомывающую жидкость. В противном случае щетки будут царапать стекло и не смогут справляться с поставленными задачами.
2. Вовремя удаляйте снег и лед со стекол
Удаление наледи с лобового стекла машины/ Фото: bycars.ru
Чтобы продлить срок службы дворников, нужно не только следить за чистотой лобового остекления, но и вовремя очищать поверхность от наледи и снега. Многие автомобилисты ошибочно активируют дворники, пытаясь удалить со стекла лед или снег. Однако в таком случае есть риск вывести из строя очистители стекол и повредить щетки.
Поэтому перед тем, как начать езду, убедитесь, что стекла достаточно чистые, и избавьтесь от льда и снегом вручную. Также перед тем, как поставить машину на стоянку, протрите стекло тряпкой от лишней влаги.
3. Очищайте щетки дворников
Щетки дворников всегда должны быть чистыми/ Фото: okeydrive.ru
Далеко не все автомобилисты знают, что нужно также чистить щетки, ведь во время работы они накапливают налет и перестают плотно прилегать к стеклу. Если пользоваться грязными стеклоочистителями, то коэффициент трения серьезно возрастет, из-за чего резинки будут быстро изнашиваться.
Для очистки щеток от загрязнений потребуется чистая ткань или бумажное полотенце. При этом нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не нанести вреда щеткам, ведь если тереть их слишком долго, это спровоцирует повреждение мягких резинок на щетках.
Немаловажно отметить, что даже однократное включение замерзших щеток может стать причиной полного выхода из строя дворников.
Когда нужно менять дворники
Замена автомобильных дворников/ Фото: sam-avtomalyar.ru
Многие водители не знают, когда именно нужно проводить замену дворников, и делают это только в критических случаях, когда перестают видеть, что происходит за бортом. Однако лучше не допускать подобных ситуаций, поскольку это может спровоцировать аварию. После появления следующих признаков нужно незамедлительно заменить дворники:
- разводы на стеклах при работе дворников;
- люфт или деформация каркаса стеклоочистителей;
- недостаточно эффективная очистка поверхности лобового стекла;
- существенные признаки износа и механические дефекты.
Если вы обнаружили, что дворники стали пропускать участки на лобовом стекле и не способны очистить его до конца, их нужно незамедлительно заменить. Ведь это оказывает непосредственное влияние на безопасность и комфорт эксплуатации автомобиля.
Несколько полезных рекомендаций
Автомобильные дворники зимой/ Фото: drivenn.ru
Еще будет полезно ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут продлить срок службы дворников:
1. Перед тем, как поставить машину на стоянку ночью зимой, отведите щетки в сторону от лобового стекла. И хоть такое действие изначально кажется бесполезным, это позволит избежать замерзания конструкции и продлит срок ее службы. Дело в том, что в зимний период лобовое стекло на прогретом двигателе нагревается, а падающий снег постепенно тает, после чего замерзает.
2. Не чистите щетки скребком для стекла, особенно если они плотно примерзли. Многие водители ошибочно соскребают наледь со щеток специальным приспособлением, но это ставит под угрозу целостность резинок – вы можете попросту разорвать их или сократить срок службы. Лучше проводить обработку с помощью подходящего зимнего стеклоомывателя.
3. Оставляйте машину в тени. Естественно, делать это каждый день не получится, но старайтесь так поступать при любой возможности.
Машины, стоящие в тени деревьев/ Фото: autoremix96.ru
Чем чаще автомобиль будет находиться в изолированном от прямых солнечных лучей месте, тем дольше прослужит лакокрасочное покрытие, пластиковая консоль в салоне и сами щетки. Ведь при попадании прямых лучей солнца резинки щеток сильно нагреваются, из-за чего теряют гибкость. Если край станет жестким, это ухудшит качество очистки стекла и станет причиной износа щеток.
4. Не спешите включать стеклоочистители на сухом стекле. Ведь их первостепенное назначение заключается в удалении накопленной влаги и воды с сохранением лучшей обзорности.
Следуя вышеизложенным советам, вы явно сможете продлить срок службы стеклоочистителей и избежать их преждевременного износа.
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