Эко-отель, расположенный среди виноградников португальской долины Дору

Эко-туризм становится настолько популярным, что владелец обширных виноградных плантаций, расположенных в благодатной долине Дору (Португалия), не только винодельню превратил в популярный туристический маршрут, но и обеспечил путешествующих ночлегом. Совсем недавно архитекторы студии Carlos Castanheira завершили проект эко-отеля, с высоты которого открывается захватывающий вид на бескрайние виноградники и живописную округу.
Эко-отель Quinta da Faisca, среди виноградников португальской долины Дору. | Фото: archilovers.com.
После того, как 2013 году завершилась реконструкция винодельни Quinta da Faísca расположенной в Фавайосе, она стала практически «горячей точкой» на маршруте, связанным с винным туризмом в северной части Португалии. Это обстоятельство оголило главную проблему – частный винодельческий комплекс, хоть и был обновлен и адаптирован к новым технологиям и стандартам, оказался слишком мал для развития коммерческой деятельности в индустрии туризма.
Винокурня Quinta da Faisca – одна из ярких точек на винном туристическом маршруте Португалии.
Расширяя перечень услуг, владелец решил построить несколько отельных номеров, позволяющих организовать ночлег для тех, кто решил задержаться в столь благодатном месте еще на пару тройку дней. Поскольку территория поместья была плотно застроена или засажена виноградниками, миндальными и оливковыми плантациями, пришлось начинать стройку на небольшом участке земли среди рядов винограда, на невысоком холме, который был не пригоден для земледелия.
Макет эко-отеля Quinta da Faisca, частично интегрированного в природный холм. | Фото: archilovers.com.
Учитывая естественную возвышенность и решение архитекторов студии Carlos Castanheira установить нестандартный архитектурный объект на высокие опоры, гости эко-отеля остались не в накладе, ведь из каждого номера открывается превосходный вид на сельский пейзаж и бескрайние ряды винограда. Плюс ко всему они оказываются в идеальных условиях для уединенного отдыха, даже несмотря на то, что все апартаменты соединены между собой.
Опоры под консольной частью представляют собой диагонально закрепленные стальные балки (Quinta da Faisca, Португалия). | Фото: allcadblocks.com.
Часть конструкции «парит» над виноградной плантацией (Quinta da Faisca, Португалия). | Фото: allcadblocks.com.
Структурные особенности: Для увеличения площади четырех двухуровневых апартаментов, выступающих в роли номеров, была предусмотрена частичная консольная структура объекта, закрепленная как на железобетонном фундаменте, который был встроен в склон холма, так и на серии диагональных стальных балок. Такая организация фундамента и опорной конструкции уменьшает воздействие на почву и занимает меньше наземной площади. Плюс ко всему, образовавшийся навес можно использовать в качестве зоны отдыха.
Фасады строения выполнены из древесины, а зигзагообразная крыша накрыта оцинкованной сталью (Quinta da Faisca, Португалия).
При оформлении внутреннего пространства Quinta da Faisca использовались натуральные древесностружечные материалы (интерьер спальни на нижнем уровне). | Фото: espacodearquitetura.com.
При выборе строительного материала владелец и разработчики сделали упор на экологичность и устойчивость, поэтому неудивительно, что большая часть конструкции выполнена из дерева, включая: внешнюю облицовку, отделку стен, потолков, полы мезонина и мебель. А вот для напольного покрытия нижнего уровня была выбрана плитка из камня, создающая прохладу. Зигзагообразная же крыша была накрыта оцинкованной сталью, чтобы облегчить конструкцию здания, встроенного в склон холма и, «парящего над его основанием.
Из гостиной есть выход на просторную террасу, откуда открывается прекрасный вид на сельский пейзаж (Quinta da Faisca, Португалия).
Террасы предусмотрены в каждом из 4 двухуровневых номеров (Quinta da Faisca, Португалия). | Фото: archilovers.com.
Планировка и оформление номеров-апартаментов абсолютно одинаковы. Они состоят из гостиной, мини-кухни, ванной комнаты и небольшой спальней на нижнем уровне, куда можно попасть со стороны винокурни через стеклянные двери, а также главной спальни, находящейся на втором ярусе в мезонине. Чтобы в полной мере открыть восхитительные виды на виноградник и окрестности в консольной части каждого номера предусмотрены полностью стеклянные торцевые стены с такой же дверью, ведущей на просторные балконы.
Боковые окна привнесли иллюзию «парения» над землей (Quinta da Faisca, Португалия).
Оформление ванной комнаты (Quinta da Faisca, Португалия).
В угловых номерах имеются еще и боковые окна, создающие впечатление, что помещение «парит» над виноградником, поскольку они расположены особым образом. Также стоит отметить, что между апартаментами имеются скрытые двери, которыми могут воспользоваться гости, прибывшие на отдых одной большой семьей или компанией, в остальных случаях, она просто запирается изнутри.
Главная спальня находится на втором уровне (Quinta da Faisca, Португалия). | Фото: espacodearquitetura.com.
Тем, кто решил провести несколько дней на винодельне, включенной в один из самых популярных винных туристических маршрутов, доступны и водные развлечения. Перед входом в каждый из просторных номеров, где имеются небольшие открытые террасы с садовой мебелью и навесами в жаркие летние дни, создан большой бассейн, в котором можно охладиться в окружении местной растительности и с видом на виноградники. На этой же площадке обустроили и летнюю столовую с 10-метровым столом, столешница которого изготовлена из продольного среза ствола дерева, что позволяет в хорошую погоду устраивать коллективные обеды или ужины или совместные праздники.
На площадке перед модульным зданием эко-отеля предусмотрены терраса, общая обеденная зона и бассейн (Quinta da Faisca, Португалия).
Летняя обеденная зона станет прекрасным местом для общих застолий (Quinta da Faisca, Португалия). | Фото: espacodearquitetura.com.
Интересный факт от Novate.ru: Винодельня Quinta da Faísca (Favaios), где налажен полный цикл производства вина Secret Spot Wines, замечен не только туристами, но и властями, и отраслевыми изданиями/структурами как в области виноделия, так и архитектуры. В 2015 году после органичной реконструкции, в которую входило строительство выставочного винного погреба с дегустационным залом и рестораном, Quinta da Faísca получила национальную награду Best of Wine Tourism 2015 в категории «Архитектура и ландшафт». Также не раз была отмечена комитетом Great Wine Capitals (сеть, образованная самыми известными винодельческими регионами мира), «за весомый вклад в продвижение на международном уровне передового опыта в области винного туризма и помощи в стимулировании роста туризма в отрасли».
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