От яиц и до ботинок: Что бросали в известных политиков в разных странах

В Арнольда Шарценеггера в 2003 году бросили яйцо во время встречи со студентами.
Политики всегда на виду. Отношение к ним разное - кто-то завидует, кто-то уважает, кто-то критикует. А есть люди, которые выражает свое отношения весьма странным образом: они закидывают политиков самыми разными вещами, порой не слишком подходящими для этой цели. О том, что используют хулиганы для «политического» метания, читайте в материале.
Бутылки. Опасный выбор
В разное время этим предметом были закиданы канцлер Германии Ангела Меркель и депутат парламента Киргизии Бактыбек Калмаматов. Ангеле досталось больше: в 2012 году Меркель предприняла официальный визит в Республику Молдова. Канцлер находилась в бронированном автомобиле, поскольку в тот момент следовала в аэропорт. Мужчина 23 лет бросил бутылку с воспламеняющейся смесью, так называемый коктейль Молотова в машину канцлера. Попасть в цель ему не удалось – бутылочная «граната» ударилась о бронированную машину премьера Молдовы Владимира Филата. Преступник был задержан и немедленно препровожден в участок полиции.
Ангела Меркель не пострадала от коктейля Молотова./Фото: www.rusdialog.ru
Обувь, а точнее, ботинки
Это, пожалуй, самый модный предмет для закидывания нелюбимых политиков. Вероятно, потому что и самый простой для проноса на любую территорию: ботинок не нужно прятать и переживать, что его обнаружат. Просто в нужный момент его снимают с ноги - и можно кидаться! Ботинками швыряли в Михаила Саакашвили, президента Грузии, в Омара аль-Башира (президент Судана), в Махмуда Ахмадинежада (президент Ирана) и во многих других политиков.
Джордж Буш младший увернулся от летящих в него ботинок./Фото: chto-proishodit.ru
Но больше всего досталось Джорджу Бушу младшему. В 2008 году в Багдаде произошел инцидент, который породил известный интернет-мем под названием «Ботинки Буша». Мунтазар аль-Зейди, представитель канала Аль-Багдадиа (Египет) выразил свою нелюбовь к президенту США тем, что, сбросив свои ботинки, метнул их в Буша. Свой поступок он прокомментировал словами: «Получи подарочек от иракцев». Американский президент был проворен и сумел увернуться от летящих ботинок. А Мунтазар после своего поступка стал весьма популярной личностью и даже был принят на работу в ливийскую телекомпанию New TV.
Нарисуй политика красками
Очень странный предмет для кидания. Но и его умудрились использовать: в 2012 году злоумышленники кинули пакет с краской в дом главы еврокомиссии по делам Греции Хорста Рейхенбаха. Этого хулиганам показалось мало, поэтому они дополнительно подожгли машину Хорста, которая находилась недалеко от дома.
Дом Хорста Рейхенбаха злоумышленники облили краской./Фото: greecetoday.ru
Яичница для известных людей
Самый популярный продукт питания, которым кидались в политиков, это яйца. От них пострадали глава МИД РФ Алексей Лавров и министр образования Андрей Фурсенко.
В Андрей Фурсенко кидали яйца, но промахнулись./Фото: www.vmichurinske.ru
В 2010 году в Ростове бывший студент ЮФУ использовал яйцо не для приготовления яичницы - он швырнул его в министра Андрея Фурсенко, но промахнулся. Наказанием для неудачливого яйцеметателя стало 15 суток административного ареста.
Книги лучше читать, а не кидать
Книги кидали в министра финансов Греции Эвангелоса Венизелоса, и в Барака Обаму, президента США.
Книга не долетела до Барака Обамы./Фото: fashionweekdaily.com
В 2010 году Обама выступал в Филадельфии. Внезапно из толпы выскочил абсолютно голый мужчина и швырнул книгу в президента. Но всё же печатное издание не предназначено для метания: книга пролетела мимо. Хулигану удалось скрыться. Что это была за книга и почему именно ее выбрали для покушения на президента, история умалчивает. Барак Обама отнесся к происшествию с юмором.
Предметы искусства
От предметов искусства пострадал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В 2009 году, в Милане, во время митинга сторонников Берлускони мужчина средних лет подобрался поближе к премьер-министру и изо всех сил кинул в него достаточно тяжёлую статуэтку-сувенир, изображавшую Миланский кафедральный собор.
Статуэтка, попавшая в Берлускони, нанесла ему серьезные травмы./Фото:content.choiz.me
Последствия были не слишком приятными: Сильвио Берлускони получил значительные повреждения. У него был диагностирован перелом носа, повреждение двух зубов и рваная травма губы. Хулиган, нанесший физический урон премьер-министру, был психически нездоров и проходил лечение у психиатра. Премьер-министр стойко перенес эту неприятность и последующее лечение.
Тортика не желаете?
Торт в лицо обычно кидают в комедиях положений, это считается классикой жанра. Но иногда достается и политикам. Так, в 2001 году три активиста движения национал-большевиков пробрались в зал, где проводилось еженедельное совещание администрации Нижнего Новгорода и кинули большим тортом в мэра города Вадима Булавинова. При этом они выкрикивали лозунги: «Скажем нет реформе ЖКХ!». Все хулиганы были задержаны. Булавинов этот инцидент никак не прокомментировал.
В мэра Вадима Булавинова кинули тортиком./Фото: dzertv.ru
Хороша капустка для закуски
В 2013 году, когда Жириновский участвовал в пресс-конференции в Киеве, юная студентка швырнула в него квашеную капусту. Так она выразила свое отношение к политику, которого считала украинофобом. Владимир Жириновский был расстроен этой выходкой и сурово отчитал охрану. Жириновского очень огорчил факт, что капуста испортила его костюм, стоивший очень дорого.
Владимиру Жириновскому не понравилась летающая квашеная капуста./Фото: newsader.com
Кисломолочные продукты
В 2012 году произошел странный инцидент с министром финансов Эвангелосом Венизелосом. Во время его выступления на конференции пожилой пенсионер, член левоцентристской партии ПАСОК, использовал в качестве метательного предмета пачку йогурта. Запущенный с силой йогурт долетел до Венизелоса, упаковка разорвалась, и кисломолочный продукт перепачкал его красивый костюм. Министр не стал заострять внимание на произошедшем, он просто ненадолго отлучился, чтобы переодеться, а затем вернулся и продолжил речь.
Эвангелоса Венизелоса «угостили» йогуртом./Фото: www.namespedia.com
Летающая селедка
От селедки пострадал кандидат от КПРФ Сергей Кованов. В 2011 году он выступал на митинге в Минусинске и подвергся нападению Романа Бурлака, который кинул в Кованова … селедку. Бурлак отличается любовью к использованию продуктов питания в качестве метательных средств - именно он закидывал яйцами министра образования Андрея Фурсенко. Видимо, любитель метания хотел приготовить селедку под шубой.
Сергей Кованов (слева) пытался поймать хулигана, кинувшего в него тухлую рыбу./Фото: 1line.info
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