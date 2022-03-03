От яиц и до ботинок: Что бросали в известных политиков в разных странах

В Арнольда Шарценеггера в 2003 году бросили яйцо во время встречи со студентами.

Бутылки. Опасный выбор

Ангела Меркель не пострадала от коктейля Молотова./Фото: www.rusdialog.ru

Обувь, а точнее, ботинки

Джордж Буш младший увернулся от летящих в него ботинок./Фото: chto-proishodit.ru

Нарисуй политика красками

Дом Хорста Рейхенбаха злоумышленники облили краской./Фото: greecetoday.ru

Яичница для известных людей

В Андрей Фурсенко кидали яйца, но промахнулись./Фото: www.vmichurinske.ru

Книги лучше читать, а не кидать

Книга не долетела до Барака Обамы./Фото: fashionweekdaily.com

Предметы искусства

Статуэтка, попавшая в Берлускони, нанесла ему серьезные травмы./Фото:content.choiz.me

Тортика не желаете?

В мэра Вадима Булавинова кинули тортиком./Фото: dzertv.ru

Хороша капустка для закуски

Владимиру Жириновскому не понравилась летающая квашеная капуста./Фото: newsader.com

Кисломолочные продукты

Летающая селедка

Сергей Кованов (слева) пытался поймать хулигана, кинувшего в него тухлую рыбу./Фото: 1line.info