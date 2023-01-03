Как выбрать самые сочные и сладкие апельсины

Как выбрать в магазине самый сладкий, сочный, вкусный апельсин? На самом деле, всё довольно просто: нужно только обратить внимание на несколько признаков.







Если у апельсина сохранилась зеленая веточка, это очень хороший признак: значит, он свежий и очень сочный. Апельсины без веточки, как правило, более сухие внутри. Кроме того, существует две общие формы апельсинов: круглая и овальная. Предпочтительнее выбирать вторую: у такого апельсина более сладкая мякоть. Круглый апельсин отлично подходит для свежевыжатых соков.







Следующий пункт, на который нужно обратить внимание, это так называемый «пупок». Он может быть закрытым (на фото выше — апельсин справа) и слегка открытым (апельсин слева). Если это так, то такой апельсин будет разделен внутри на несколько частей («маленький апельсин» внутри основного), из-за чего основной мякоти не так много, и она может быть сухой. Кроме того, у такого апельсина много белых прожилок внутри.







Поэтому рекомендуется выбирать апельсин с «закрытым» пупком. У такого плода внутри целая мякоть, сочная, полезная.





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