Вещи, в уходе за которыми мы частенько совершали ошибки

Ухаживать за теплой одеждой следует не менее тщательно, чем за любой другой. Ведь осенью она наиболее подвержена загрязнению: на улице чаще идут дожди, а на дорогах появляются лужи. Однако стирать и чистить пальто, свитеры, сапоги и шапки следует осторожно.

В этой статье мы расскажем о правилах ухода, которыми не следует пренебрегать, чтобы вещи служили как можно дольше.



Кожаные ботинки

Шерстяные свитеры

Тренч

Пальто

Шапки

Джинсы

Перчатки

Замшевые ботинки

Шарфы

Сапоги

Перед чисткой следует снять с ботинок шнурки. Затем с помощью зубной щетки с мягкой щетиной или щетки для замши аккуратно удалить грязь с поверхности кожи. А после протереть ботинки тряпочкой, смоченной чистящим средством и теплой водой. Затем обувь надо высушить и только потом опрыскать защитным средством.Ни в коем случае не храните кожаную обувь в пластике. В воздухонепроницаемой среде кожа быстро испортится. Лучше всего обернуть ботинки бумагой и хранить в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи. Ведь солнце может пересушить кожу и привести к появлению трещин.Стирать шерстяной свитер следует в машине при режиме «деликатная стирка». Не нужно класть в барабан другие вещи, ведь они могут повредить нежную ткань. Также для безопасности можно положить свитер в специальный мешок для стирки.Если же на этикетке строго указано, что нужно использовать лишь ручную стирку, то лучше всего замочить свитер в теплой воде, добавив моющее средство. После оставить на 3–5 минут и прополоскать. Сушить вещь следует, разложив на горизонтальной поверхности, потому что, если повесить на прищепки или плечики, ткань растянется.Тренч вот уже которой год находится на пике моды и, скорее всего, останется там надолго. Чтобы плащ прослужил как можно дольше, его следует стирать 2–3 раза за сезон. Перед тем как поместить тренч в стиральную машину, лучше всего будет предварительно почистить его. Для этого нужно смочить мягкую ткань уксусом и пищевой содой, аккуратно обработать каждое пятно и оставить на 15 минут.Кстати, прежде чем положить плащ в барабан, нужно вывернуть его наизнанку, чтобы защитить пуговицы. А сушить тренч лучше на деревянной вешалке, а не на прищепках, чтобы он сохранил форму.Прежде чем решиться постирать пальто в стиральной машине, нужно внимательно изучить этикетку и состав материала. Если ткань синтетическая, такая как полиэстер, нейлон или эластан, то пальто можно стирать в машине в холодной воде с использованием высококачественного моющего средства. Сушить его рекомендуется на свежем воздухе, чтобы изделие не село.Шерстяное пальто тоже можно стирать в машине, но реже чем синтетическое. К тому же перед стиркой необходимо почистить ткань щеткой для ворса или замши, удалив с нее частички грязи. Если вы решили постирать пальто вручную, то лучше будет замочить его в ванне с холодной водой на полчаса, добавив туда небольшое количество жидкости для мытья рук. Затем промывать ткань, пока вода не станет чистой.А вот кожаное и замшевое пальто стирать самостоятельно не рекомендуется. Они требуют особого ухода. Лучше всего сдать их в профессиональную химчистку.Прежде чем приступить к чистке шапки, нужно проверить информацию на этикетке. Шерстяную шапку можно стирать вручную в холодной воде, в противном случае ткань может сесть и потускнеть. А вот шапку из синтетики можно спокойно положить в барабан стиральной машины, предварительно вывернув ее наизнанку.Сушить шапку лучше всего, положив на сухое полотенце. Не стоит вешать вязаные шапки на прищепки и крючки. Это может привести к разрыву волокон и в итоге испортить форму изделия. Лучший вариант — хранить шапки в закрытом контейнере или коробке.К счастью, джинсы можно не стирать часто: достаточно раза после 10 носок. Стирать их можно как вручную, так и в машине. В первом случае можно подержать джинсы 30 минут в холодной воде с добавлением порошка, позже ополоснуть и снова оставить на 10 минут. Затем ополаскивать до тех пор, пока не смоется стиральный порошок.Перед тем как загрузить джинсы в стиральную машину, следует обработать грязные пятна и оставить на час. Затем вывернуть изделие наизнанку, чтобы предотвратить выцветание ткани. Сушить джинсы лучше всего на свежем воздухе, чтобы они не сели.Кожаные перчатки лучше стирать вручную, замочив их в миске или ведерке. Можно добавить при этом несколько капель уксуса на губку и протереть перчатки, чтобы сделать ткань более эластичной. Затем можно оставить перчатки на ночь, а утром промыть чистой водой.Ни в коем случае нельзя сушить их на батарее. Даже на солнце не рекомендуется этого делать, ведь они могут сесть или даже потрескаться. Целесообразно сушить перчатки вдали от источников тепла, например положив их на полотенце. При этом стоит периодически надевать перчатки на руки, чтобы восстановить необходимую форму.Уход за замшей подразумевает наличие специальной щетки, предназначенной для чистки этого непростого материала. Пользоваться ей можно как для тщательной очистки, так и для того, чтобы снять легкий налет грязи.Кстати, перед чисткой обувь следует высушить. Также не стоит забывать про защитное средство для замши и обрабатывать им обувь раз в полгода.Шарфы можно стирать как в стиральной машине, так и вручную в теплой воде с помощью хозяйственного мыла. А намылив, следует оставить вещь на несколько минут, после чего прополоскать ее и слить воду.Главное — помнить, что шарф нельзя скручивать и выжимать. Лучше крепко прижать его руками к дну раковины или таза и дать воде стечь. После этого можно положить шарф на полотенце — это ускорит процесс высыхания и не испортит форму изделия.Чтобы сапоги прослужили не один сезон, важно помнить об их правильном хранении. В первую очередь следует выбрать длинную коробку, чтобы не пришлось сгибать голенище сапога, тем самым предупредив образование складок и трещин.Многие привыкли заполнять сапоги бумагой на время длительного хранения. Однако использовать для этого газеты или цветную бумагу не стоит, ведь чернила могут испачкать обувь. Лучше всего поместить в них пластиковые бутылки с водой, галькой или песком. Причем бутылку достаточно заполнить лишь на четверть.