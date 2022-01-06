Три крупномасштабные катастрофы на транспорте в СССР, о которых власти тщательно замалчивали

Катастрофы о которых молчали.
В Советском Союзе была одна очень странная, а по факту печальная тенденция – не давать огласку действительно масштабным серьезным проблемам. А происшествия то и дело случались в самых разных отраслях. Пассажирские перевозки не были исключением. Было, по меньшей мере, три ужасные катастрофы, о которых власти предпочли замолчать.
Столкновение 1979 года
Два самолета столкнулись в небе.
В 1979 году в небе над Днепродзержинском произошло действительно чудовищное происшествие. В небе столкнулись два пассажирских самолета Ту-134. Причиной трагедии стал авиадиспетчер, который, как позже выяснило следствие, был молодым сотрудником. Именно нехватка опыта и халатность сотрудника аэропорта и стали причиной столкновения. В результате катастрофы погибло 178 пассажиров. В этом происшествии не уцелел никто. Долгое время власти предпочитали скрывать то, что случилось в небе под Днепродзержинском.
Катастрофа 1981 года
Еще одно страшное событие.
Другая крупная трагедия в небесах случилась всего спустя два года после Днепродзержинска. В 1981 году в небе над Ленинградом у самолета Ту-104 возникли неполадки. На борту самолета находилось командование Тихоокеанского флота Советского Союза. Среди 52 человек-пассажиров было 6 адмиралов. Впоследствии выяснится, что причиной поломки стала перегрузка самолета, военные погрузили на борт слишком много вещей, в результате чего самолет упал и разбился. Любопытно, что экипаж самолета об этом знал (как установило следствие), но ничего против так и не сказал высокопоставленным офицерам.
Столкновение 1983 года
Ужасная катастрофа.
Спустя еще два года произошло событие трагичное, но и несколько забавное, как бы ни цинично это не звучало. В 1983 году теплоход «Александр Суворов» врезался в пролет моста и срезал значительную часть собственного корпуса. В результате катастрофы погибло 600 человек! В момент столкновения с мостом по нему также шел еще и грузовой поезд, с которого на теплоход начал сыпаться груз. Печальная ирония заключается в том, что корабль зачем-то пытался пройти под мостом, который для этого абсолютно не предназначен. Вот так человеческая халатность может унести несколько сот жизней. Заставляет задуматься об уровне ответственности, не так ли?
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