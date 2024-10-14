7 городов с живописными каналами, которые легко могут соперничать с Венецией

Представляя города, где вместо привычных мостовых проложены каналы, большинству на ум в первую очередь придет Венеция. Хотя этот легендарный город совсем не единственный на свете, в котором главным средством передвижения считается лодка, как бы она не называлась. Сотни лет назад во многих точках земного шара возникло множество населенных пунктов с уникальной системой каналов и бесчисленным количеством удивительных мостов, которые могут легко посоперничать с особенным итальянским городом.
1. Гамбург (Германия)
В Гамбурге 7 крупных рек и более 30 полноводных каналов (Германия). | Фото: albertinen-international.com.
В Гамбурге построено около 2,5 тыс. мостов, что сделало его одним из самых богатых на переправы городом мира (Германия). | Фото: bestprivateguides.com.
Мало кому известно, что красивейший немецкий город Гамбург не то, что не уступает Венеции по красоте каналов, но и значительно превосходит в количестве мостов, которые пересекают сразу несколько рек, протекающих по его территории. Такое обилие рек позволило создать более 30 каналов, построить крупнейший порт Германии, которые в последние годы из транспортных артерий превратились в туристические маршруты, притягивающие огромное количество путешествующих. Стоит отметить, что водные развлечения (катание на лодках и байдарках) доступны в теплое время года, а вот зимой они превращаются в городские катки.
2. Вуджен (Китай)
Вуджен – древнейший город на воде признан памятником архитектуры и был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Китай).
На территории китайского города Вуджен сохранилось более сотни древнейших каменных мостов, которые являются особо значимым достижением человечества (Китай). | Фото: verkhoglyad-1.livejournal.com.
Некоторые китайские города по праву считаются Восточной Венецией, которые стали особой туристической приманкой. На одной из самых полноводных и протяженных рек Евразии – Янцзы расположено несколько впечатляющих городов, которые ничем не уступают самой Венеции. Взять, к примеру, древнейший город Вдчжен (Wuzhen), находящийся в провинции Чжэцзян (Zhejiang), который начали обживать еще 7 тыс. лет назад. На его территории сохранилось много исторических памятников архитектуры, что еще больше притягивает туристов, которые могут окунуться в необычную обстановку, увидеть собственными глазами уклад жизни, не менявшийся тысячелетиями. Как и прежде горожанам не стоит себя утруждать походами по магазинам за продуктами и товарами первой необходимости, им достаточной выйти на балкон, открытую террасу или крыльцо, и все самое необходимое, торговцы доставят на лодке прямо к дому.
3. Удайпур (Индия)
Удайпур — удивительнейший город Индии в окружении голубых озер и цветущих садов (Индия).
Настоящей жемчужиной засушливого Раджастана является удивительный город Удайпур — настоящий оазис, который может похвастаться благоухающими парками и роскошными дворцами. Окруженный сразу тремя озерами Удайпур превратился в прекрасный город-дворец благодаря обилию воды, что закрепило за ним славу Восточной Венеции и даже Восточного Версаля. Несмотря на то, что наиболее известной достопримечательностью является Озерный дворец, раскинувшийся среди озера Пичола, вдоль берегов можно увидеть множество других замков, крепостей и особняков, ярко демонстрирующих роскошный образ жизни. Стоит отметить, что этот индийский город, как никакой другой отличается особой красотой памятников архитектуры, в которых угадываются культурные традиции раджастхани, моголов, средневековой Европы и даже Китая.
Озерный дворец Джаг Нивас и Городской дворец стали главными достопримечательностями Удайпура (Индия).
Интересный факт: Удайпур был основан раджой Удай Cингхом Вторым, вовремя покинувшим самую надежную крепость средневековой Индии, Читоргарх – столицу княжества Мевар. В тот период крепость осаждали войска императора могольской династии Акбара и отстоять ее не было никакой возможности. Место для нового города, по преданиям, подсказал один монах, к совету которого и прислушался правитель. Это был холм среди озера Пичола. Но радже показалась недостаточной защита озерной водной глади и хребта Аравали, он распорядился запрудить реку Берач, после того образовалось еще два озера, на берегах которого и началось масштабное строительство новой столицы Мевара.
4. Сучжоу (Китай)
Сучжоу расположен на одном из самых длинных рукотворных каналов мира (Китай). | Фото: juan.livejournal.com.
Сучжоу известен древними памятниками архитектуры, уникальными мостами, красивейшими каналами и аутентичной атмосферой (Китай).
Еще один китайский город с придыханием называют Восточной Венецией – это старинный город Сучжоу, расположенный в нижнем течении реки Янцзы. Сучжоу расположен вдоль Великого Китайского канала между Шанхаем и Уси, неподалеку от озера Тайху, что и предопределило его дальнейшую судьбу. Он стал крупнейшим экономическим, промышленным и туристическим центром Восточного Китая и как утверждают бывалые путешественники, является настоящим раем на земле.
Древнейший город Китая может похвастаться живописнейшими реками, каналами (включая Великий императорский канал Пекин–Ханчжоу) и сотнями мостов, где сохранилось множество памятников восточной архитектуры и прекрасных садово-парковых зон.
Авторы Novate.ru, хотели бы отметить, что именно последние имеют особенную историческую ценность, за что и были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5. Анси (Франция)
Анси – савойская Венеция в предгорьях живописных Альп (Франция).
Главной достопримечательностью небольшого французского городка является замок на острове, расположенный посредине канала Тью. | Фото: traveller-eu.ru.
Живописная Венеция имеется и среди предгорий французских Альп – это древний городок Анси, раскинувшийся на берегу одноименного озера. Помимо того, что здесь можно побродить по средневековым улочкам, у жителей и туристов есть уникальная возможность проплыть на лодке вокруг островного дворца, расположенного посредине природного канала Тью, который соединил озеро и речку Фье. От этого канала отходит множество рукавов, которые образуют массу небольших островков, соединенных мостами. Вдоль каналов и узких извилистых улочек можно увидеть колоритные особняки, величественные храмы, небольшие часовни, городские парки, при этом не нужно будет прибегать к услугам таксистов или пользоваться общественным транспортом, поскольку главные достопримечательности расположены в центральной его части и находятся в пешей доступности.
6. Брюгге (Бельгия)
Брюгге – один из самых красивейших городов Европы, где памятники средневековой архитектуры эффектно отражаются в водах множества каналов (Бельгия). | Фото: paradis.voyage.
Сказочно красивый бельгийский город Брюгге легко может соперничать с Венецией.
В Европе, как и в самой Бельгии, есть города, в которых количество и протяженность каналов и мостов значительно больше чем в Брюгге, тем не менее этот городок превзошел всех их своим колоритом и живописностью. Особую ценность представляет историческая застройка, которая сохранилась даже лучше, чем в Венеции, что позволяет увидеть собственными глазами, как жили европейцы еще в Средние века. Главными водными артериями Брюгге, которые в старые добрые времена вывели город на новый виток развития, являются три крупных судоходных канала: Гентский, Слёйсский и Остендский. А вот множество остальных стали связующим звеном между прилегающими района и по ним могут пройти лишь небольшие лодки, являющиеся основным средством передвижения как самих горожан, так и многочисленных туристов.
7. Золотой берег Квинсленда (Австралия)
Болота превратились в ультрасовременный город Золотого побережья с разветвленной системой каналов, лагун и островов (Австралия).
Золотой берег штата Квинсленд – это один из самых юных городов на воде, поражающий многочисленными каналами, прекрасными набережными, фешенебельными курортами и многими другими объектами туристической индустрии. До середины прошлого века водно-болотные угодья, находящиеся между побережьем Тихого океана и материковой частью Австралии, приносили немало проблем, но после того, как русло реки Наранг поменялось, и вся эта территория иссушилась, она превратилась в самый лакомый кусок для состоятельных людей.
Золотой берег Квинсленда – крупнейший центр туризма, отдыха и незабываемых развлечений с невероятным выбором водных аттракционов (Австралия).
Они вкладывали баснословные деньги, чтобы создать километры каналов с бирюзово-голубой водой, бесконечные золотые пляжи с лагунами, прикрытые от палящих солнечных лучей приятной зеленью субтропических лесов, в строительство ультрасовременных отелей с умопомрачительными зонами развлечений, которые могут дать фору не только Венеции, но и большинству городов, появившихся на карте мира не одну сотню лет назад. Хотя такая роскошь и бурлящая жизнь не всем придется по карману и по душе, тем не менее Золотой берег является одним из самых впечатляющих мест на Земном шаре, где длина рукотворных каналов превышает 850 км.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии