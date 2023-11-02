Почему у бензиновой канистры именно три ручки, а не одна

Автомобильную канистру для топлива каждый видел хотя бы раз в жизни. При этом не каждый придавал значение тому, что у нее именно три ручки. Но приходилось ли задумываться над тем, почему именно три? Если по какой-то причине одной ручки было недостаточно, то почему не ограничились двумя?
Чтобы носить было удобнее. |Фото: livejournal.com.
Современная канистра для автомобильного топлива имеет немецкие корни. В свое время такие емкости назывались «Wehrmachtskanister», что можно перевести на русский язык как «Канистра вермахта». Разработана топливная емкость в 1930-е годы во времена Третьего рейха. Автором оригинальной конструкции был немецкий инженер Винценц Грюнфогель (1905-1977). Конструктору удалось создать не просто сосуд для транспортировки горючего, а по сути, эталонную конструкцию. Именно она сегодня так или иначе служит основой для большинства современных канистр. Емкость была продумана до самых мелочей, а потому и три ручки Грюнфогель приделал к ней не просто так!
Придумали в Германии для замены старых треугольных. |Фото: ugkuzovremont.ru.
Дело в том, что канистра с бензином достаточно тяжела. Классическая «Wehrmachtskanister» имела объем 20 литров. Это примерно 16 кг груза. Нести одной рукой можно, но делать это не просто. Особенно когда нужно перенести не одну канистру, а несколько (или даже несколько десятков!) канистр подряд. А потому первая причина, почему канистре немцы сделали три ручки – удобство переноски. Если один человек нес одну или две канистры, то он просто брал каждую за центральную рукоятку. Однако, намного проще и эффективнее было переносить 20-литровые канистры по формуле: 2 человека берет 3 канистры. Таким образом 3-ю «центральную» канистру каждый из носильщиков брал за свою крайнюю ручку. Это было очень удобно. Особенно когда 20-литровыми канистрами нужно было быстро заправить большое количество военной техники.
20-литровые трофейные канистры. |Фото: guns.allzip.org.
Вторая причина, по которой Грюнфогель сделал именно три рукоятки на своем 20-литровом топливном сосуде. Канистры такой конструкции намного удобнее передавать по цепочке. Опять-таки каждый боец берется во время работы за свою ручку. Руки не путаются, не цепляются, не бьются. Никто никому не мешает, а потому и работа идет заметно быстрее. Наконец, не стоит забывать, что центральная ручка нужна была для максимально удобного хвата во время переливания. Горловина у «Wehrmachtskanister» была строго посередине, а потому если бы у канистры было только две боковые ручки, то переливать горючее было бы весьма проблематично.
Немцы разливают горючее по канистрам. ¦Фото: drive-poehali.com.
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