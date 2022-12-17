Медвытрезвители в СССР

Советский человек, строитель коммунизма, должен был обладать «высоким моральным обликом», а не доставляться «под руки» милицией на протрезвление. Попадание в вытрезвитель могло испортить человеку карьеру, лишить его перспектив и нанести урон репутации. Но вытрезвители не отличались санаторными условиями и сами по себе.









Как появились вытрезвители в СССР?

Как попадали в вытрезвители?

Что происходило в вытрезвителях?

Чем грозило попадание в вытрезвитель?

Кого в вытрезвитель не забирали?