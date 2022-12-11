Идеи украшения дома к Новому 2023 году

Новый год уже почти у нас на пороге. Если вы еще не украшали свой дом к празднику, то сейчас самое время. Чтобы вам было проще подобрать дизайн, предлагаем ознакомиться с трендовыми идеями украшения на 2023 год.



Цвет символа года

Яркие контрасты в размерах

Домашние растения в новогоднем декоре

Украшение из натуральных материалов

Необычные сочетания цветов

Преобладание белого цвета

Креативные объекты

Классическая сервировка стола

Этот год пройдет под символом черного водяного кролика, который любит очень яркие и насыщенные цвета: синий, красный, розовый, фиолетовый и, конечно, черный. Последний – это самый трендовый оттенок года, который стоит использовать в украшении дома.В Новом году вам нужно попробовать интересный вариант украшения, который подразумевает детали в разных размерах, причем они должны глобально друг от друга отличаться. К примеру, выбрать огромные звезды совместно с миниатюрной елкой.Пусть ваш Кролик будет радоваться, что вы окружили его родными растениями. Да, в этом году предлагают украшать не искусственные ели и елки, а живые цветы, причем те, которые уже давно живут с вами в горшках. Это могут бантики, елочные игрушки, мишура и прочее.Еще в 2023 году стоит для декора выбирать натуральные материалы. Ветки, дерево, камни, сухоцветы, шишки, желуди – из них можно сделать красивую новогоднюю инсталляцию, которая украсит ваш праздничный стол.Новогодний Кролик очень любит яркие и неординарные цвета, поэтому можно сделать дома настоящий всплеск красок. Сочные акценты, необычные гирлянды, посуда, яркие оттенки – позволительны самые сумасшедшие варианты.А можно выбрать абсолютно противоположный дизайн – украсить квартиру в белоснежном цвете. Белая елка, мишура такого же цвета совместно с гирляндой с холодным светом – все это создает невероятную сказку в вашей квартире. Причем дизайнеры предлагают выбрать не только белый, но и синий или красный однотонный вариант украшения.В 2023 году будут актуальны различные самодельные инсталляции и арт-объекты. Вы можете взять винтажную деталь и по новогоднему украсить ее. Добавьте в ваш объект натуральные материалы, поделки, мишуру и лампочки.В году Черного кролика стоит отказаться от роскоши. Символ любит яркие краски, но относится с презрением к золоту и серебру. Поэтому пусть ваш праздничный стол будет перенасыщен красками, но сервировка стола должна быть обычной без изысков.Теперь вы знаете, как нужно украшать свой дом к Новому году. Трендовые идеи позволят вам создать самую стильную новогоднюю атмосферу. Не тяните с этим делом, уже пора начинать окружать себя волшебством и чудесами.