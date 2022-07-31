Кто такие цыгане на самом деле

Цыгане остаются одним из самых непонятных и мифологизированных народов на нашей планете — причем такое положение дел сохраняется уже в течение многих сотен лет. В средние века считалось, что романи приходят в город соблазнять жителей, а затем крадут все на свете, включая детей. Мифы ходят и о похотливости женщин этого племени (стоит только взглянуть на традиционные наряды, чтобы понять их ложность). Магия, мистика, отсутствие внятной веры и собственного государства — да кто они такие, на самом деле?









Откуда они взялись

Вечные кочевники

Страна приливов

Сколько их

Имя

Магия

Скромность