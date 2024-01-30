Редкие ретро фотографии звёзд середины XX века в неформальной обстановке

Все фотографии, которые собраны в этом разделе, сделаны культовым фотографом Терри О'Нилoм. Как-то сфотографировал человека в зале ожидания аэропорта, а он оказался министром внутренних дел Великобритании. И с той поры в его объектив попадали только знаменитые и известные, правда, не всегда политики. В 1960-х он стал снимать звезд шоу-бизнеса: Джуди Гарленд, «Роллинг Стоунз» и «Битлз» и многие другие.
1. Британский рок-певец
Дэвид Боуи. США, Лос-Анджелес, 1976 год.
Дэвид Боуи - знаменитый британский рок-певец, продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. На протяжении своей пятидесятилетней карьеры занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж и стиль, поэтому его часто называют «хамелеоном рок-музыки». Боуи, несмотря на свои перевоплощения, удавалось сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями.
2. Люк и Лея
Марк Хэмилл и Кэрри Фишер. «Звёздные войны», 1977 год.
Марк Хэмилл - талантливый американский актёр, который стал популярным благодаря роли джедая Люка Скайуокера в кинофраншизе «Звёздные войны».
Кэрри Фишер - американская актриса, сценаристка и прозаик, которая получила известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звёздные войны».
3. Харрисон Форд
Знаменитый американский актёр и продюсер.
Харрисон Форд - американский актёр и продюсер, номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель премии «Золотой глобус». Актёр наиболее известен по участию в серии фильмов «Звёздные войны», «Бегущий по лезвию», «Игры патриотов», «Беглец», «Самолёт президента», «К-19» и «Свидетель».
4. Моника Витти
Итальянская актриса.
Моника Витти - итальянская актриса, пять раз удостоенная премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль.
5. Чак Берри
Американский рок-музыкант и певец.
Чак Берри - американский рок-музыкант‚ певец и гитарист, занявший в 2004 году 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.
6. Дэвид Хеммингс
Дэвид Хеммингс. Лондон, 1966 год.
Дэвид Хеммингс - выдающийся британский актер, режиссер и продюсер, игравший в картинах «Фотоувеличение», «Барбарелла», «Гладиатор» и «Банды Нью-Йорка».
7. Гай Хэмилтон и Шон Коннери
Шон Коннери в роли Джеймса Бонда на съёмках фильма «Голдфингер».
8. Клинт Иствуд
Легенда американского кинематографа.
Клинт Иствуд - актёр, кинорежиссёр и композитор. Обладатель четырёх премий «Оскар» в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм года», а также «Награды имени Ирвинга Тальберга» за продюсерский вклад в киноискусство и Национальной медали США в области искусств.
9. Одри Хепбёрн
Британская актриса и фотомодель в 1967 году.
Одри Хепбёрн - британская актриса, фотомодель и признанная икона Золотого века Голливуда. Одри была поставлена американским институтом киноискусства на третье место в списке величайших актрис американского кино.
10. Ринго Старр
Ринго Старр в студии звукозаписи. Великобритания, Лондон, 1964 год.
Ринго Старр - британский музыкант, известный как барабанщик группы The Beatles. Ранее музыкант играл в бит-группе Rory Storm and the Hurricanes, которая в то время была главным конкурентом The Beatles в Ливерпуле.
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