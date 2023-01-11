Знаменитости, завалившие тест IQ

Мы часто говорим о знаменитостях с высоким уровнем IQ. Мы восхищаемся их умом, образованностью и начитанностью. Красивые, знаменитые и… умные.Они вызывают симпатию не только, благодаря своей красоте, но и высокому интеллекту. А как насчет тех звезд, кто не блещет умом и чей уровень IQ не такой высокий?



Вот 11 звезд с недопустимо низким уровнем IQ:



1. Пэрис Хилтон (Paris Hilton)

2. Кортни Кардашьян (Kourtney Kardashian)

3. Ким Кардашьян (Kim Kardashian)

4. Ники Минаж (Nicki Minaj)

5. Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger)

6. Джессика Симпсон (Jessica Simpson)

7. Бритни Спирс (Britney Spears)

8. Майли Сайрус (Miley Cyrus)

9. Мэрая Кери (Mariah Carey)

10. Кортни Лав (Courtney Love)

11. Крис Браун (Chris Brown)