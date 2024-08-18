Почему ручки на некоторых входных дверях расположены посредине, а не сбоку

Если во время посещения Италии или Англии обратить внимание на двери жилых домов, можно увидеть, что дверные ручки там могут быть расположены в центре, что нехарактерно для российской практики. Это особенно заметно снаружи зданий, где ручка часто находится посредине, в то время как внутри она обычно установлена традиционным образом — сбоку.
Так делали для удобства /Фото:vim-art.ru
В Италии и Англии дверные ручки располагаются не сбоку, как это привычно в большинстве других стран, а по центру двери. Это особенно заметно снаружи зданий, где ручка расположена в центре, в то время как внутри двери она установлена по сторонам. Такая особенность имеет свои исторические корни и практическое объяснение.
Изначально расположение дверной ручки по центру двери было связано с функциональными целями. На ранних стадиях развития дверные замки не имели встроенного механизма открывания, и дверь открывалась с помощью плоского кольца или ручки, установленных в центре. Это позволяло без труда открывать дверь, независимо от ее веса или размера. А размеры тогда были большие, вес ещё больше, примером этому могут служить двери собора Дуомо в Италии, как и многих других.
Огромные двери были модными /Фото:lorien22.livejournal.com
Сегодня многие жители Италии и Англии могут только гадать о первоначальных назначениях необычного расположения ручек на входных дверях. Некоторые предполагают, что это элемент дизайна или способ поддерживать физическую форму рук, однако часто за такими нововведениями стоят более глубокие причины, связанные с традициями и обустройством жилища. В прошлом в английских домах можно было встретить не только нестандартно расположенные ручки, но и окна, которые были замурованы.
С течением времени такое расположение ручки стало традиционным и символичным. В Италии и Англии двери часто являются украшением интерьера и имеют высокое художественное и архитектурное значение. Центрально расположенная ручка стала частью стиля и дизайна двери, что придает ей уникальность и изящество.
Английская дверь /Фото:architectguide.ru
Также центрально расположенная дверная ручка обеспечивала большую прочность и долговечность конструкции двери, так как в точке крепления ручки нагрузка распределялась равномерно.
Исторические традиции оказывают значительное влияние на архитектуру и дизайн в различных странах, ведь служат источником вдохновения для архитекторов и дизайнеров, которые могут черпать идеи из уникальных стилей и техник предыдущих эпох. А на сегодняшний день сохранение исторических зданий и традиций является важным элементом культурного наследия и национальной идентичности, поэтому многие страны стремятся сохранить и воссоздать исторические элементы в современных строениях. Примером такого влияния как раз и может служить Великобритания, где исторические здания, такие как замки и дома в викторианском стиле, становятся источником вдохновения для новых проектов.
А как ещё их открывать /Фото:trip-for-the-soul.ru
А вот кольцевая форма ручек, расположенных посредине двери имеет ещё более древние корни и связана с историческим контекстом. Кольцевая ручка была популярной формой еще в средневековье, когда она использовалась для защиты от неприятностей. В те времена дверь с кольцевой ручкой можно было легко закрыть на засов, что обеспечивало дополнительную безопасность и защиту от нежелательных посягательств.
Внутри же зданий обычно используется боковое привычное нам расположение ручки, так как это более практично и удобно для повседневного использования. Поэтому такое различие в расположении дверных ручек в странах с разной культурной и архитектурной традицией может быть интересным наблюдением при посещении этих мест.
Она выполняла роль дверного звонка /Фото:drive2.ru
Традиционно, центральные дверные ручки, часто изготовленные в виде массивных кольцевых украшений, служили не только для открывания дверей, но и в качестве некого вида дверных звонков. Такое решение позволяло хозяевам домов слышать посетителей, вместо звонков или даже колокольчиков у двери, который появился значительно позже. Кольцо в центре двери обеспечивало возможность эффективного и заметного стука, чтобы привлечь внимание жильцов. Этот древний механизм был весьма распространен в прошлом и позволял обеспечить коммуникацию между посетителями и владельцами дома без лишних усилий.
Со временем, когда встал вопрос о неудобстве для слуг, которые и занимались открыванием дверей, многие домовладельцы стали отказываться от массивных кольцевых ручек в центре двери в пользу более компактных и функциональных ручек, расположенных сбоку. Тем не менее, есть англичане и итальянцы, которые и по сей день сохраняют эти величественные кольца на своих дверях, продолжая следовать вековым традициям.
Кольцевая ручка в виде головы льва /Фото:ru.dreamstime.com
Дверные ручки, расположенные в центре, не являются уникальным явлением для Италии, их можно встретить и во Франции, вообще такая практика распространена во многих уголках мира. Кроме того, конструкция замков была иной. Двери с ручками, установленными в центре, обладают уникальной запорной системой. Вместо поворотного языка, который запирал дверь горизонтальным движением, использовались металлические болты, двигающиеся вертикально вверх и вниз, что делало невозможным размещение ручки рядом с замком — она могла быть только посередине. И когда ручка поворачивалась, она одновременно активировала два засова — один в верхней части двери, а другой в нижней.
Это простое и эффективное решение иногда воспринимается как необходимость из-за конструкции замка, хотя на деле это результат исторического развития. Кольцо для стука по двери традиционно размещалось в центре, иногда даже на самой ручке. Такие элементы на современных дверях в многоквартирных домах встречаются нечасто и служат скорее отголоском прошлого, чем функциональной необходимостью.
Необычная дверная ручка /Фото:velesdoor.ru
Несмотря на современные домофоны, декоративные кольца все еще популярны и служат украшением для дверей. Например, на дверях старинных домов установлены ручки в форме головы льва с кольцом, а еще одним интересным вариантом являются дверные ручки в виде руки, за которую берутся словно для рукопожатия, также стоит отметить необычные формы дверных ручек в виде молоточка. И все, кто приходит — будь то почтальон или друзья — предпочитают стучать в нее, а не пользоваться домофоном, отмечают местные жители.
Они могут быть выполнены из различных материалов - от металла до дерева, и добавляют в помещение изысканности и оригинальности. Любая интересная конструкция может быть как реалистичной, так и абстрактной, в зависимости от стиля интерьера.
Зато удобно браться /Фото:akrasdia.ru
Такие ручки могут быть как минималистичными, так и украшенными различными орнаментами или узорами. Молоточек как дверная ручка прекрасно впишется в интерьер в стиле кантри или прованс, добавляя в помещение домашнего уюта и теплоты. Потому расположение дверной ручки по центру в Италии и Англии имеет исторические, функциональные и дизайнерские обоснования, делая двери этих стран не только удобными в использовании, но и красивыми внешне.
Теперь это раритет /Фото:stroiteh-msk.ru
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