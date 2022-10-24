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Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Каждый раз, когда мы думаем о географии, вспоминаем однотипные атласы, которые в школьное время никому не были интересны. Далекие места, показанные на карте, не вызывали никакой картинки в голове. Но, оказывается, интерес школьников (и не только) к географии можно было бы пробудить, всего лишь показав карты, которые представлены ниже. Они меняют наше представление о мире.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе


Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Пабы Британии.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Весь мир — это котенок, играющий с Австралией.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Церкви Польши.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Рыжие люди Европы. Малиновым цветом отмечены места, где наибольшее количество рыжих людей, а бурым — наименьшее.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Глобальный индекс счастья. Синий цвет — самые счастливые люди, красный — наименее счастливые.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

На этой карте самые фотографируемые места планеты светятся желтым цветом.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

На территории зеленого цвета проживают 2% австралийцев.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Самые красивые женщины мира. Зеленый цвет — самые красивые, красный — самые некрасивые.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Количество выпиваемого кофе. Темно-синим цветом отмечены страны, где потребляют больше всего кофе, а желтым — меньше всего.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

За пределами круга на карте живет меньше людей, чем внутри.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Туристическая посещаемость стран мира. Красные — самые посещаемые.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Как будет выглядеть Земля, если поменять воду и сушу местами.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Размер чашек бюстгальтеров.

Желтый — первый размер, зеленый — второй, красный — третий, розовый — четвертый, сиреневый — больше четвертого.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Уровень IQ в разных странах.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Сравнение размеров Плутона и Австралии.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Сравнение размеров Луны и США.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Право- и левостороннее движение. Зеленый цвет — страны с правосторонним движением, желтый — с левосторонним.

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