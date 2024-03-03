Легенды 1970-х: Что стало с участниками легендарной группы «АВВА» после ее распада

Легендарная группа *АВВА* | Фото: worldi.ru

Самый популярный музыкальный коллектив Скандинавии | Фото: videoboom.cc

Легендарная группа *АВВА* | Фото: 24smi.org

Самый популярный музыкальный коллектив Скандинавии | Фото: videoboom.cc

Легендарная группа *АВВА* | Фото: 24smi.org

Агнета Фельтског в молодости | Фото: 24smi.org

Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус с дочерью | Фото: funtema.ru

Агнета Фельтског тогда и сейчас | Фото: 24smi.org

Агнета Фельтског тогда и сейчас | Фото: worldi.ru

Бьорн Ульвеус в молодости | Фото: 24smi.org

Бьорн Ульвеус тогда и сейчас | Фото: worldi.ru

Бьорн Ульвеус | Фото: aif.ru

Бенни Андерссон в молодости | Фото: 24smi.org

Бенни Андерссон тогда и сейчас | Фото: worldi.ru

Бенни и Бьорн в 2008 г. | Фото: funtema.ru

Анни-Фрид Лингстад в молодости | Фото: 24smi.org

Анни-Фрид Лингстад тогда и сейчас | Фото: worldi.ru

Анни-Фрид Лингстад | Фото: aif.ru

Участники группы в 2016 г. | Фото: worldi.ru