Медицина в СССР, как это было

Максим, а почему ты ничего не пишешь о советской медицине — спросил меня один из читателей в комментариях к одному из постов про СССР. Срочно исправляюсь — в сегодняшнем посте мы посмотрим, что представляла из себя медицина в СССР, увидим, как выглядели операционные, зайдём в парочку палат, а также увидим первые плакаты, посвященные борьбе со СПИДом.



Для всех, кто захочет написать в комментах «плохо, зато бесплатно» сразу уточню — советская медицина не была «бесплатной». Государство само ничего не производит, а только перераспределяет блага, произведенные гражданами. Деньги на медицину присылал не Аллах и не дух Сталина, они вычитались из зарплат простых граждан. По сути, это была гигантская страховая система — деньги в которую вносились принудительно (отказаться платить отчисления с зарплаты вы не могли), и которая всё равно работала из рук вон плохо.



В общем, в сегодняшнем посте — большой фоторассказ про советскую медицину.



Внимание! Пост содержит фотоснимки из медицинских учреждений и не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным гражданам.







Контакт советского человека с системой здравоохранения начинался, как правило, с вызова врача — для срочных проблем вызывалась скорая, а для несрочных — обычный участковый врач из местной поликлиники. Для вызова такого врача нужно было позвонить в поликлинику, назвать суть проблемы, а также сообщить свой возраст и место работы.



Нагрузка на участковых врачей была, как правило, достаточно большой — иногда до нескольких десятков вызовов в день, особенно на новых участках с большим количеством многоквартирных домов, которые массово строились в 70-80 годы. Бывали и такие случаи, когда одинокие пожилые люди вызывали врача просто для того, чтобы лишний раз померить давление, пульс и пообщаться.







С более-менее серьезными проблемами людей клали в больницы. Практически все советские больницы выглядели одинаково казенно — крашеные стены светлых тонов (чаще всего голубоватого или зеленоватого), линолеум на полу, панцирные кровати на колесиках. Опционально в палатах еще могли находиться мятые алюминиевые либо желтые эмалированные тазы с кривыми надписями красной краской — какими-нибудь загадочными «ЗП-31-В» или просто «моча» либо «для рвоты».



В общем, советские больницы были весьма неуютными казенными учреждениями с перенаселенными палатами. Существовали палаты «люкс» на 2-4 человека («для ветеранов») и т.д., а также специальные отделения и даже целые больницы для партноменклатуры, но это уже другая история.







А вот так выглядела советская операционная. Пациент на фото находится в сознании, и думаю что ему не очень приятно было созерцать эти решетки на окнах и процедурные столы.







Армения, 1988 год. Врачи помогают мальчику, пострадавшему в результате землетрясения в Спитаке. В кадр попал типично советский шкаф-витрина (похожий я как-то нашел в заброшенном лагере «Чайка»), а также вращающийся стул, который встречался в советских больницах и на производстве.







Еще один из пострадавших в Спитаке — врачи делают операцию на ноге. Вот таким тонким голубоватым брезентом в больницах СССР накрывали всё, что может контактировать с жидкостями, в частности с кровью, хорошо помню такой. Ещё на фото примечателен врач-анестезиолог, он держит на лице пациента маску с усыпляющим газом — по словам тех, кто её попробовал, штука жутко мерзкая.







Родовое отделение. С роженицами в советских больницах не церемонились, обращаясь иногда весьма по-хамски. Это в целом характерная специфика советского общества — хамство по отношению к тем, кто находится по отношению к тебе в зависимом положении и нуждается в каких-либо твоих услугах, в торговле было то же самое.



Кстати, какое-то время никакого декретного отпуска в СССР не существовало. Сталинская конституция 1936 года с пафосом провозгласила «равенство мужчины и женщины» — в советском понимании это означало то, что женщина должна идти пахать уже через несколько недель после родов. Лишь с годами постепенно стали увеличиваться сроки декретного отпуска.







Роды. Обратите внимание на шприц в руках медсестры — в СССР шприцы были многоразовыми и стерилизовались в специальных шкафах (таких настольных хромированных штуках полукруглой формы). Иголки при этом также были многоразовыми, и иногда были настолько тупыми, что ими приходилось буквально «пропарывать» кожу — удовольствие для пациента то ещё.







Врачи с новорожденным, к малышу подключен аппарат по мониторингу сердечно-сосудистой деятельности.







Детское отделение в одной из больниц. Кроватки маловаты для подросших ребят, и персонал больницы сделал импровизированные загородки из палок (предположу, что это рукоятки от швабр) и ткани.







Отделение для ребят постарше. В 1989 году я лежал в одной из минских больниц с пневмонией и точно также листал книги — в моём случае это был не Юрий Олеша, а комикс «Тайна Третьей планеты» Кира Булычёва. Больничное бельё часто имело рисунок из надписей «Минздрав» — видимо, чтобы белье не воровал персонал.







Фото из кооперативной зубной клиники в Москве. Вообще, стоматология в СССР была одним сплошным ужасом, причем это касалось всех ее сфер — пломбирования зубов, удаления зубов, протезирования… Не было нормальных материалов, не было нормальных обезболивающих. Советские пломбы напоминали цемент, были серого либо горчично-желтого цвета и плохо держались в зубах.







Еще фото из кооперативной зубной клиники. Думаю, в кооперативе было уже более-менее, но всё равно — в наших широтах приличная стоматология появилась только к середине-концу девяностых, с нормальными материалами и технологиями.







А это — перевозка на каталке передозировавшегося наркомана. Не верьте тем, кто скажет, будто бы в СССР не было наркоманов — они были, просто тогдашние СМИ никак не освещали проблему. Можете ради интереса пообщаться с врачами, кто в советские годы работал с наркоманами — узнаете много интересного и расширите кругозор.







Фото из реабилитационного центра для наркоманов. Девушки показывают руки с уже почти прошедшими синяками, синяки возникали в результате того, что девушки кололись… Кстати, на руке у девушки слева — т.н. «магнитный браслет», очень модный в последние годы СССР; в рекламе браслета утверждалось, что он поможет справиться со всеми проблемами современности — магнитными бурями, нитратами и радиацией.







Еще фото из реабилитационного центра, медбрат проверяет пульс у бывшего токсикомана. С началом антиалкогольной компании Горбачева многие принялись искать другие средства «расслабиться» — кто-то пил тройной одеколон, а кто-то в поисках новых ощущений нюхал клей «Момент», ацетон и уайт-спирит.







И еще фото из реабилитационного центра. На окнах решетки…







Психиатрическое отделение одной из советских больниц — психбольных преступников часто содержали вместе с идейными противниками советской власти, которых тоже считали «ненормальными».







Вот парень, в одном из таких психиатрических отделений в Вильнюсе — он дезертировал из советской армии. В те годы считалось, что убежать из «самой передовой и справедливой армии рабочих и крестьян» мог только сумасшедший. Не хочешь лететь в Афганистан стирать с лица земли кишлаки с декханами? Ну псих же.







В самом конце 1980-х — начале 90-х в СССР заговорили про СПИД, эта проблема стала реальной и ощутимой. В течение года-двух из больниц и поликлиник исчезли многоразовые шприцы и муфельные печи для их стерилизации, появились одноразовые шприцы (часто их поставляли в СССР в виде гуманитарной помощи).



Вот очень интересный снимок, на котором изображен один из первых плакатов против распространения ВИЧ. Очень хорошо помню такие плакаты в поликлиниках в позднесоветские годы, с жутким логотипом в виде какого-то черепа или чего-то похожего (он изображен в левом верхнем углу). Логотип напоминал мне роботов-солдат из фильма «Полёт в страну чудовищ», а особенно пугающе он выглядел в рисованном виде, в исполнении местных художников.







Одна из первых пациенток с установленным диагнозом «ВИЧ». Видно, что девушку постарались поддержать — на тумбочке справа и фрукты, и дефицитный кофе, но…







Медсестра берет образец крови у ВИЧ-инфицированной пациентки.







Вот очень жуткое фото — двое госпитализированных с диагнозом «СПИД» в одной из клиник. В те годы еще не существовало антиретровирусной терапии, и диагноз «СПИД» (и даже просто «ВИЧ») являлся фактически приговором…







А теперь про несколько терапевтических средств, популярных в те годы. Вот, например, банки — их ставили например при воспалении легких, считалось, что эффект вакуума, создаваемый банкой, усиливает лимфо-и кровообращение, что способствует более быстрому излечению воспалений. Метод на самом деле весьма спорный, многие современные врачи относят его скорее к эффекту плацебо — почти мистический ритуал со смазыванием спины вазелином, поджиганием спиртовой ватки и поочередной установки банок на спину способен произвести немалое впечатление:)







А вот очень интересная процедура — дети стоят перед ультрафиолетовой лампой для того, чтобы в тканях тела образовался витамин D. Такие штуки предполагалось использовать в северных городах СССР, в которых (особенно в зимнее время) было мало солнечного света. Фото кстати сделано в Мурманске.







Еще одна физиопроцедура, Санаторий в Пярну, Эстония. Пациенты подвешиваются на специальных бандажах в бассейне с соленой водой — считалось, что это поможет излечить некоторые проблемы с позвоночником.







Душ Шарко — распространенная процедура в советских санаториях. Тело массируется сильной струёй воды, направляемой медсестрой примерно с 3-5 метров. Сам такой штукой не пользовался, но видел такие заброшенные душевые в «радиоактивом» санатории под Минском.







Подготовка ванн в одном из санаториев.







Ультрафиолетовое прогревание — многие обычно считают этот аппарат «ингалятором», однако это не так, по сути это просто уф-грелка. На аппарате стоят очень узнаваемые песочные часы, которые обычно отмеряли время для процедуры.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





