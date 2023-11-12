Ей завидовали Мэрилин Монро и Софи Лорен: Трагедия «самой умной тупой блондинки» Голливуда

Актриса Джейн Мэнсфилд стала не менее культовой, чем Мэрилин Монро. А ведь когда-то Джейн была «создана» как замена главной блондинки Голливуда. С ходу сложно назвать несколько ее фильмов, но фигурой она была очень заметной. Мало кто может похвастаться IQ в 163 балла, настоящим талантом и упорством. Хотя и без тех, кто не любил ее и даже ненавидел не обошлось: ее называли слишком скандальной и обвиняли в том, что она много спекулирует на своей сексуальности. Джейн Мэйнсфилд прожила яркую жизнь, полную событий, которая трагически оборвалась. Расскажем, какой была одна из самых соблазнительных актрис ХХ века.
Маленькая мисс Палмер
Джейн Мэнсфилд в молодости
Будущая голливудская звезда родилась в маленьком городе Филипсбург в Нью-Джерси. При рождении она получила имя Вера Джейн Палмер. Но Верой девочку мало кто называл, предпочитая второе имя. Джейн была единственным и очень любимым ребенком в семье адвоката Герберта Уильяма Палмера и его жены Веры Джеффри. Но когда малышке едва исполнилось три, ее отца лишил жизни сердечный приступ. Мать очень тяжело переживала такой удар судьбы.
Немного скрасить боль утери смогло наследство, которое вдова и дочка получили после кончины отца семейства. Привыкшая к богатой жизни с ранних лет Джейн будет всегда стремиться к высоким стандартам и во взрослом возрасте. Скоро мать нашла нового мужа, им стал инженер Гарри Пирс, они переехали жить в Техас.
С детства очаровательная Джейн проявляла себя как очень талантливый ребенок. Она училась на отлично, ходила на танцы, играла на скрипке, альте и фортепиано. Ей прекрасно давались точные науки и иностранные языки, она свободно говорила на пяти. Девушка была не только невероятно умной, но и очень красивой. Жгучая брюнетка (блондинкой она станет позже) была самой красивой девушкой в округе, ни один конкурс красоты без нее не проходил.
Ранний брак, ребенок и начало пути
Джейн Мэнсфилд
Но незаурядный ум не уберег Джейн от повторения сценария других куда менее интеллектуальных девушек. Уже заканчивая школу она забеременела от своего сверстника Пола Мэнсфилда, вышла замуж и ее жизнь из сказки превратилась в ад. Привыкшая к жизни в достатке, девушка оказалась в нищете.
Мать будущей актрисы помогла ей, оплатив обучение в университете в Лос-Анджелесе. Но вот оплачивать свою жизнь и обеспечивать ребёнка молодой семье пришлось самостоятельно. Джейн некогда было развлекаться: она давала частные уроки танцев, продавала попкорн, снималась для какой-то малоизвестной рекламы. В это время она уже начала свой путь к актерской карьере, постоянно проходя кастинги. При чем она ходила на самые разные пробы, ей было неважно какой это будет фильм.
Джейн Мэнсфилд с первым мужем Полом Мэнсфилдом
Такой ранний брак, как и множество подобных союзов, был обречен. Виной разрыва были постоянные измены обоих супругов. Еще Полу не нравилось, что на съемную квартиру жена притащила кролика, троих кошек и четыре собаки. Очень скоро Джейн рассталась с первым мужем, и фактически стала матерью-одиночкой. Хотя три года они боролись за опеку над ребенком, суд оставил дочь с мамой.
Джейн Мэнсфилд в фильме "Женские джунгли"
Мэнсфилд понимала, что надеяться может только на себя. Джейн нужно было действовать быстро, поэтому она придумала план. Свои черные локоны она перекрасила в платиновый блонд, взяла из шкафа самую откровенную блузку и начала изучать заказы. Сначала ей не очень везло. На ТВ ее выдающиеся формы не очень были востребованы, так как для того времени ее образ был излишне сексуальным. Потом она получила свою первую роль в фильме «Женские джунгли» и ей заплатили 150 долларов.
Вторая Мэрилин Монро
Джейн Мэнсфилд (слева) / Мэрилин Монро (справа)
В 1956 году кинокомпания 20th Century Fox разругалась с Мэрилин Монро. Это стало счастливым билетом для малоизвестной начинающей актрисы Джейн Мэнсфилд. Киноделы в срочном порядке искали похожую по типажу соблазнительную пышногрудую блондинку.
Дело в том, что киностудия уже успела наштамповать одинаковых сценариев и нужно было отснять материал. Джейн хоть и имела очень скромную фильмографию роль получила сразу. Картина с ее участием «Эта девушка не может иначе» в США встретили очень тепло, новая звезда зрителям понравилась.
Джейн Мэнсфилд в фильме "Эта девушка не может иначе"
Карьера актрисы пошла вгору, ее засыпали предложениями. И хотя роли были однотипные, она бралась за все, что ей приносили. В 1957 году картина «Заблудившийся автобус» принесла Джейн признание критиков – она получила «Золотой глобус» как дебютантка.
Джейн Мэнсфилд в фильме "Заблудившийся автобус"
Помимо ролей в кино Мэнсфилд играла на Бродвее: с 1955 по 1956 год она выходила на сцену целых 444 раза. И, конечно же, она популяризировала новый на тот момент журнал Playboy. Выпуски с ее фото сметали с прилавков.
Себя Джейн называла «самой умной тупой блондинкой Голливуда». Ее обожали и ненавидели. И конечно же, ей завидовали, особенно коллеги по цеху. В 1957 году весь мир облетело фото, на котором сама Софи Лорен завистливо смотрит в декольте Джейн. А у нее, на секундочку, был 4 размер груди при талии 51 см.
Легендарная фотография Джейн Мэнсфилд и Софи Лорен
Идеальный муж
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей
Такая роскошная женщина никогда не страдала от недостатка мужского внимания. И после развода со своей первой любовью она долго не скучала.
Второй супруг актрисы был ее мужской копией. Его звали Микки Харгитей. Он был бодибилдером, актером и победителем конкурса «Мистер Вселенная». Стоит ли говорить, насколько этот человек был амбициозен. Стремление к успеху и любовь к широким жестам просто покорили Джейн. Например, в качестве доказательства своей любви он подарил любимой кольцо с бриллиантом в 10 карат за 5 тысяч долларов (в современном эквиваленте это около 200 тысяч долларов).
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей
Церемония бракосочетания состоялась всего спустя несколько дней после официального развода с Полом. На свадьбу было приглашено много людей, а сама церемония происходила в стеклянной церкви, чтобы все желающие могли увидеть и сфотографировать их.
У Джейн и Микки получился идеальный союз. Они не только любили друг друга, но и были прекрасными рабочими партнерами. Они вместе снимались в кино, разъезжали по стране с собственным почти эротическим шоу.
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей в собственном шоу
В нем Харгитей облачался в леопардовые трусы, крутил вокруг талии и подбрасывал свою жену, на которой одежды тоже было мало. У пары было на двоих несколько совместных фирм и даже биографическая книга. А еще они стали родителями троих малышей.
Разводы и любовники
Джейн Мэнсфилд
График был просто сумасшедший, но Мэнсфилд, кажется, на все находила время и силы. Более того, она успевала изменять своему почти что идеальному мужу. При чем ее адюльтеры были практически публичными, что точно не добавляло баллов в ее репутацию. В 1962 году, например, у нее был почти открытый роман с итальянским продюсером Энрико Бомба, а в 1963 году она бросила мужа и ушла к бразильскому исполнителю Нельсону Сарделли.
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей с детьми
Встречаясь с другими мужчинами, она не переставала исполнять супружеский долг и со своим законным супругом. А когда они с Микки развелись официально, актрису ждал сюрприз – она узнала, что беременна от своего уже бывшего мужа. Поэтому он чтобы спасти уже подмоченную репутацию матери своих детей делал вид, что они вместе.
Джейн Мэнсфилд с детьми
С Сарделли актриса в итоге рассталась. Но долго после развода с мужем и расставания с любовником скучать ей не пришлось. Осенью 1964 года вышла замуж в третий раз - за режиссера и продюсера Мэтта Симбера.
Джейн Мэнсфилд и Мэтт Симбер
Свободолюбивая натура Джейн не давала ей жить спокойной семейной жизнью, поэтому через 10 месяцев пара разъехалась, а еще через год развелась. Причиной были постоянные измены актрисы, которые она уже и не скрывала. Мэнсфилд много пила, и это начало превращаться в зависимость. Кстати, на момент расставания с третьим мужем она снова была беременна.
Джейн Мэнсфилд и Мэтт Симбер
Джейн Мэнсфилд была похожа на Мэрилин Монро не только типажом, но и вкусом на мужчин. Еще до скандального романа Мэрилин с Джоном Кеннеди, у президента была недолгая интрижка с Джейн. В череде ее любовников числится и его брат Роберт. В длинном послужном списке её побед также есть имена французского ресторатора Клода Террайля и бразильского миллиардера Хорхе Гинле. В своей постели блондинка предпочитала видеть статусных и богатых мужчин, а они с радостью на это соглашались.
Последней любовью актрисы был Сэм Броди, ее адвокат, с котором у нее начался роман за год до гибели.
Закат карьеры и новые заработки
Джейн Мэнсфилд
К концу 50-х карьера Мэнсфилд пошла на спад. Несмотря на все старания той славы и значимости, как у Монро она не получила. Да и заменить Мэрилин, какой бы проблемной та не была, Джейн не смогла. Студия 20th Century Fox, с которой у актрисы был контракт, перестала делать на нее главную ставку и отправляла ее в Европу сниматься во второсортных фильмах, некоторые из которых даже не были выпущены.
Джейн Мэнсфилд
В последний раз о Мэнсфилд говорили в контексте ее актерской карьеры в 1963 году. Тогда на экраны вышла нашумевшая картина «Обещания! Обещания!». Джейн стала первой американской актрисой, которая обнажилась в кадре полностью. В промо роликах обещали: «Вы никогда не видели так много Джейн».
Постер фильма "Обещания! Обещания!
К закату карьеры Джейн Мэнсфилд зарабатывала, появляясь за деньги на разных мероприятиях и выступая в ночных клубах. Ее женственная фигура с округлыми формами, которая когда-то сделала ее богатой и знаменитой, перестала пользоваться спросом. В кино 60-х нужно был совсем другой типаж. Это была худая утонченная девушка, как Одри Хепберн.
Как блондинка изменила культуру
Джейн Мэнсфилд
Джейн Мэнсфилд была одной из основоположниц образа глупой блондинки, которая понимает, что мозги не нужны, когда есть пышные формы.
И актриса одна из первых звезд поняла, что пресса может быть не врагом, а источником дохода. Джейн придерживалась одного правила на протяжении всей карьеры: быть максимально откровенной. Она никогда не отказывалась от съемок в рекламе, фотосессий и, тем более, интервью. Это дало свои плоды: в 1960 году ее назвали самой фотографируемой селебрити на планете, и никого из ее конкуренток не упоминали в прессе так же часто как ее.
Джейн Мэнсфилд
Мэнсфилд была настоящим ньюзмейкером: то у нее роман, то свадьба, то развод, то беременность, то скандал с бывшим. Но был еще один несменный повод, по которому о ней постоянно писали в газетах. Это ее наряды. То и дело с ними что-то приключалось: они рвались, расстёгивались, развязывались или даже падали вниз. И всегда вокруг была толпа фотографов.
Настоящая Барби
Джейн Мэнсфилд обожала розовый цвет
Ходили слухи, что Джейн Мэнсфилд была прототипом Барби. Той самой первой куклы, которая мало что имеет общего с растиражированным образом. Так это или нет, но у нее была одна «кукольная» страсть – розовый цвет. Его актриса просто обожала. Она шла под венец в розовом платье, водила единственный в Голливуде розовый «кадиллак» и жила в настоящем розовом дворце.
Розовый дворец Джейн Мэнсфилд
Ее дом походил на дом Барби. в нем было 40 комнат, а в холле стоял фонтан, из которого по особым дням лилось розовое шампанское.
Дом Джейн Мэнсфилд был настоящим дворцом Барби
Стены в ванной были обиты мехом розового цвета, а сама ванна была в форме сердца.
Трагический уход
Джейн Мэнсфилд
В конце июня 1967 года все газеты облетела страшная новость «Джейн Мэнсфилд потеряла голову». При чем буквально. Произошла страшная непоправимая трагедия.
Накануне своей гибели актриса отработала два свои шоу в одном из клубов Билокси, штат Миссисипи. Вместе со своим последним бойфрендом Сэмом Броуди, тремя детьми, которых брала с собой на выступления, и водителем они сели в машину. Их ждал Новый Орлеан, где назавтра у звезды должно было быть мероприятие.
Джейн Мэнсфилд с детьми
Бьюик с шестью пассажирами в пол третьего ночи на полной скорости врезался в грузовик. Удар был сильным настолько, что трое взрослых на переднем сидении мгновенно погибли. Головы Джейн, Сэма и водителя были очень повреждены. С актрисы во время удара слетел парик, поэтому водителю грузовика показалось, что это была голова.
Джейн Мэнсфилд
Дети на заднем сидении спаслись чудом. Их плачущих нашел водитель грузовика. Из другого штата за малышами примчится их отец Микки и увезет, он воспитает их со своей новой женой. Полугодовалого малыша Тони, которого в машине не было, вырастит отец. Старшей дочери на момент трагедии было уже 16, и она жила с тетей и дядей по отцу. Лишь ей будет позволено присутствовать на похоронах.
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