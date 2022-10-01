15 самых популярных фильмов всех времён





15 В джазе только девушки (Some Like It Hot) 1959









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



14 Унесённые ветром (Gone with the Wind) 1939









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



13 Бегущий по лезвию (Blade runner) 1982









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



12 Братья Блюз (Blues Brothers) 1980









(Фото: AP).



(Фото: AP).



11 Сладкая жизнь (La dolce vita) 1959









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



10 Крёстный отец (The Godfather) 1972









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



9 Криминальное чтиво (Pulp Fiction) 1994













8 Большой побег (The Great Escape) 1963









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



7 Красотка (Pretty Woman) 1990









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



6 Звуки музыки (The Sound of Music) 1965









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



5 Зелёная миля (The Green Mile) 1999









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



4 Форрест Гамп (Forrest Gump) 1994









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



3 Грязные танцы (Dirty Dancing) 1987









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



2 Звёздные войны (Star Wars) 1977









(Фото: Rex).



(Фото: Rex).



1 Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption) 1994









Самый популярный фильм всех времён и народов по версии



Интересные результаты голосования получились в Великобритании. А что думаете вы — какие фильмы в этом списке лишние, а каких не хватает?



Самый популярный фильм всех времён и народов по версии YouGov . (Фото: Rex).Интересные результаты голосования получились в Великобритании. А что думаете вы — какие фильмы в этом списке лишние, а каких не хватает?



Авторитетнейший британский интернет-сервис опросов YouGov опубликовал список 15-ти самых популярных фильмов всех времён. Результаты получились несколько неожиданными — давайте быстрее с ними знакомиться!