Приёмы, которые спасут маленькую спальню от бардака и нехватки места

В маленькой спальне сложно разместить все, что хочется – обычно ее площади хватает разве что для кровати, небольшого комода и телевизора. Однако, если грамотно подойти к дизайну интерьера, можно без проблем обустроить комнату всем необходимым. Делимся эффективными приемами, которые помогут это сделать.

Прием 1: Разместите кровать на подиуме

Прием 2: Заполните выемку в стене полками

Прием 3: Задействуйте нишу

Прием 4: Продолжите окно

Прием 5: Используйте светильники, которые не занимают место

Прием 6: Заполните стену

Прием 7: Выбирайте правильный туалетный столик

Прием 8: Подвесьте тумбу

Подиум может быть оборудован разным количеством ящиковМало, кто рассматривает такой вариант размещения кровати, но на деле оказывается, что это поистине гениальная идея (особенно, когда речь идет о маленькой спальне). Подиум выполняет сразу две важные функции. Во-первых, он зонирует комнату, визуально разделяя ее на две части. А во-вторых, становится отличной альтернативой комоду или даже шкафу. Обычно в подиум встраиваются выдвижные ящики, в которых удобно хранить сезонную одежду, постельное белье и прочие вещи. А на верхние полки удобно класть телефон, книгу, которую вы читаете перед сном, ставить стакан с водой и пр. Также их можно использовать для размещения декора – постеров в рамах, фигурок, свечей.Обратите внимание: Для того, чтобы подиум был реально полезным, а не просто выполнял роль декоративного элемента, нужно поднять его на правильную высоту. Десяти-пятнадцати сантиметров будет мало, а вот пятьдесят – отличная цифры. Если есть желание можно установить кровать и на метровый подиум, но тогда нужно будет дополнительно оборудовать ступеньки, чтобы было удобно подниматься.На полках можно расставить книги.Не все квартиры радуют идеальной планировкой – иногда встречаются и странные архитектурные решения, с которыми приходится мириться. Взять, к примеру, нерациональную выемку в стене. На первый взгляд кажется, что это одно сплошное наказание, которое мешает разместить в комнату нужную мебель. Но если грамотно подойти к вопросу обустройства спальни, то из этой выемки получится сделать прекрасную систему хранения. Просто заполните ее полками от пола до потолка и наслаждайтесь результатом.А чтобы определиться с материалом полок и высотой между ними, подумайте о том, что именно будете там хранить. Если вы установите слишком тонкие полки, они прогнутся под большим весом, а если выберите чересчур массивные, то визуально перегрузите интерьер.Нишу можно использовать как шкаф или для хранения книгИногда углубления в стене – это то, что досталось нам «по наследству» вместе с квартирой, а иногда мы делаем их самостоятельно, чтобы сделать хранение более функциональным. Как бы то ни было, в маленьких спальнях такие конструкции полностью оправданы. Их можно использовать по-разному, в зависимости от размера. Отличная идея – сделать в нише библиотеку, если у вас много книг. Также там можно обустроить полноценный шкаф для одежды или даже разместить рабочее место (стол, стул и ноутбук). При планировании отталкивайтесь от габаритов ниши и своих потребностей – размещайте в ней то, что хотели бы видеть в спальне.Из подоконника получится отличная зона отдыха или место для работыЕсли высота от пола до подоконника составляет примерно 80 см, самое время сделать из него что-то полезное, а не пристанище для комнатных цветов. Отличный вариант – сделать широкую столешницу, которую впоследствии можно использовать как рабочее место или туалетный столик. Вы получите не только массу полезной площади, но еще и будете работать/краситься в лучах солнечного света. Как вам такая идея?Еще один вариант – продлить подоконник на всю стену. В этом случае у вас появляется множество места для маневров. В образовавшемся пространстве можно разместить ниши и ящики для хранения, а саму столешницу использовать в качестве тумбы под телевизор или игровую консоль.Если подоконник в спальне низкий, использовать его в качестве рабочей поверхности не получится. Но это не повод расстраиваться – из него выйдет прекрасная зона отдыха. Купите мягкий матрас по размеру, положите несколько подушек, плед, чтобы можно было удобно разместиться вместе с книгой или чашкой кофе. А если кровать расположена рядом с окном, сделайте зону отдыха ее логическим продолжением. Получится интересно и функционально.Вместо настольной лампы используйте подвесные светильникиПрикроватная тумба, в зоне которой нет освещения – это деньги на ветер. Но как много места занимает настольная лампа! А ведь его можно было бы использовать для хранения более нужных вещей, например, книги или телефона. К счастью, вы можете сэкономить место, но для этого нужно выбрать подходящий вариант освещения.Интересно смотрится светильник от самого потолка. Несмотря на свой неординарный внешний вид, он отлично справляется со своими функциями и хорошо освещает спальню. Второй вариант – настенное бра. Лучше всего вешать сразу два экземпляра – справа и слева от кровати, чтобы свет был мягким и равномерным. Такие подвесные светильники отлично экономят место и освобождают пространство на прикроватной тумбе.Задействуйте стену рядом с окном или кроватьюДумаете, мы закончили с оконным проемом? Вовсе нет – эта зона может дать вам гораздо больше, чем вы привыкли думать, и оставлять ее пустовать в маленькой спальне – настоящее преступление. Популярная и невероятно эффективная идея – соорудить вокруг оконного проема шкаф и, тем самым, заполнить всю стену. Так вы сможете получить дополнительное место для хранения, сэкономить полезную площадь и отказаться от откосов, так как в их роли выступят боковины шкафа. А сам подоконник смело используйте в качестве уютного диванчика, где можно отдохнуть и насладиться чудесным видом из окна. Обратите внимание, что шкаф не нужно делать слишком глубоким, иначе в спальню будет попадать мало солнечного света.Не хотите сооружать шкаф вокруг окна? Тогда задействуйте пространство около кровати. Обычно стена за ней и по бокам остается пустой, а ведь это отличное место для хранения самых разных вещей. Оптимальный вариант – по бокам соорудить полноценные модули, а над самой кроватью повесить открытые полки, чтобы не перегружать пространство. Не переживайте – зрительно конструкция не будет выглядеть слишком массивно.Подвесной туалетный столик занимает меньше местаОчень часто хозяева спальни отказываются от туалетного столика, считая, что он занимает слишком много места. Однако, если правильно выбрать мебель, такого эффекта не будет. Отличное решение – небольшое стеклянное изделие, которое выглядит легко и невесомо, полностью растворяясь в пространстве. Кстати, столик можно установить сбоку от кровати – тогда он будет выполнять роль еще и прикроватной тумбы, а вы сможете убить двух зайцев одновременно.Не нравится идея? Тогда рекомендуем повесить широкую полку, которая крепится к стене или к мебели. Вам даже не придется вызывать специалиста, чтобы ее установить – муж прекрасно справится с этой задачей (если, конечно, у него руки растут из правильного места).Тумба на ножках смотрится слишком массивноКак насчет того, чтобы освободить пол и сделать прикроватную тумбу подвесной? Такая конструкция занимает минимум места, не выглядит громоздко, но при этом дает достаточное количество площади для хранения. Или же, если не хотите сверлить стену, присмотрите легкую подставку на тонких, почти невидимых ножках. Она тоже будет смотреться легко и воздушно.