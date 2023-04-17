Чем удивляют храмы Таиланда - жемчужины древнего и современного искусства

Популярность Таиланда среди туристов год от года возрастает. Способствует этому восхитительная природа, невероятная гостеприимность жителей, а также красивейшая и необычная архитектура многочисленных Храмов. Религиозных сооружений в Таиланде огромное количество. Посещение храмов непременно входит в экскурсионную программу – и не зря. Посмотреть здесь есть на что.
Храм для медитации и храм для искупления грехов
Храм на горе / Фото: https://alifeelevated.org
На горе Дой Сутхеп расположен древний храмовый комплекс. Подняться к нему не просто – сюда ведет длинная крутая лестница. Считается, что паломник, совершивший восхождение к храму, очищается от всех своих грехов. Перед входом на пагоду, расположена статуя слона – это именно он, по легенде, указал место для постройки храма, еще в XIV веке.
Лестница с нагами / Фото: www.tripsavvy.com
В центре комплекса возведена золотая ступа, в которой хранится священная реликвия – кость плеча Будды, привезенная монахом из Сукхотая. Рядом со ступой находятся часовни, в которых установлены статуи Будды (в разных вариантах), а также четыре гигантских ажурных золотых зонта. Храмовый комплекс окружен первозданными джунглями, где обитает огромное количество видов птиц. С длинной лестницы открываются великолепные виды на множество водопадов. Сама лестница очень красива, ее перила стилизованы под статуи нагов – мифических существ в виде змей.
Скромное убранство необычного храма / Фото: http://itony-memory.blogspot.com
Многие храмы Таиланда выстроены на возвышенностях. Не исключение и пещерный храм Ват Пху Ток. К нему можно добраться, преодолев семь уровней лестниц, построенных из дерева. Каждый уровень символизирует этап духовного развития человека. Этот храм является отличным местом для медитации. Внутреннее убранство храма поражает своей сдержанностью (что не характерно для тайских храмов) и изысканной красотой. Внутри находится множество помещений, которые используют местные монахи, практикуя медитацию.
Необычный храм, построенный из дерева
Храм из дерева / Фото: https://smartdastaapp.dasta.or.th
На мысе Лаем Ратчавет расположен самый большой в мире деревянный храм, который построен без использования гвоздей – храм Истины. Он собран из ценных пород деревьев. Его высота – 105 метров. Буквально каждый сантиметр храма украшен всевозможными резными деревянными скульптурами. Сюжеты скульптурных композиций взяты из религиозных учений Таиланда, Индии, Китая, Камбоджи.
Храм Истины – не древний. Его строительство начал в 1981 году меценат, миллионер Вирий Апхан. Красивая легенда гласит, что миллионеру была предсказана дата его смерти, совпадающая с датой окончания строительства храма. Умер он в 2000 году, но храм еще не закончен. Строительство продолжает сын мецената.
Храм увенчан пятью шпилями, украшенными затейливой резьбой. На вершине самого высокого, центрального шпиля, находится скульптура последнего Бодхисаттва на лошади. Он показывает верующим путь, по которому следует идти и цель, к которой нужно стремиться. Ведь он сам смог достигнуть просветления уже в современное время, и стать пятым Буддой.
Лестница храма / Фото: https://edu-travel.co.kr
На четырех шпилях расположены: мужчина-божество с лотосом, символизирующий незыблемость религии; женщина-божество с книгой, символизирующая мораль и поучение; божество, символ жизни, изображенный с ребенком на руках и ведущий за собой пожилых людей; божественная женщина с голубем в руках, у которого в клюве рисовый колос. Она символизирует равновесие, мир и процветание.
В храме находятся залы, посвященные различным течениям буддизма. Зал китайского буддизма украшен фигурами людей, которые достигли просветления, но отказались от нирваны, ради спасения других людей – Бодхисаттв.
В камбоджийском зале расположены скульптуры, посвященные семье. Люди приходят сюда просить божеств о семейном благополучии. Прикоснувшись к колену статуи матери или отца, просят о благополучии родителей, а потерев ручку малыша – о прибавлении в семье.
Деревянные скульптуры в храме / Фото: https://vt.guru
В тайском зале расположены скульптуры аватаров, отвечающих за разные дни недели. Воскресенье олицетворяет самый большой из них – ведь именно в воскресенье родился король Таиланда
В индийском зале находятся изображения четырех основных стихий: Воды, Огня, Воздуха и Земли. Воду олицетворяют волны, Землю – животные и растения, Огонь – выходит из пасти драконов, а Воздух символизируют деревья, колышущиеся от ветра. Кроме того, здесь изображены различные эпизоды из жизни Кришны. Количество резных скульптур в храме – поражает воображение, но храм не закончен, резчики продолжают свою работу.
Белый храм Ват Ронг Кхун
Белый храм / Фото: http://teteaw.blogspot.com
В городе Чианг Рай расположен Белый храм, который стал ценнейшей жемчужиной из восхитительного ожерелья храмов Таиланда. Это частный храм, который одновременно является галереей современного искусства. Принадлежит он художнику и скульптору Чалермчаю Коситпипату. Храм был построен по его проекту, на месте древнего храма, который уже невозможно было восстановить.
Скульптура храма / Фото: https://caughtinfocus.files.wordpress.com
Сооружение выглядит, будто сделано из снега – храм полностью белый, а зеркальные ставки похожи на осколки льда. Особенно красив он в лучах восходящего и заходящего солнца, которое окрашивает его в нежно-розовый цвет.
Руки грешников / Фото: www.flickr.com
Здание храма расположено в центре небольшого озера, в котором плещутся золотые рыбки. Войти в храм можно, преодолев мостик, который проложен через Ад, из которого тянутся руки грешников. Эта инсталляция должна напоминать людям о том, что их ждет, если они не перестанут совершать дурные поступки.
Картины на стенах храма / Фото: www.traumwanderungen.de
Внутри храма пока мало скульптур, стены расписаны художником – владельцем храма. На картинах изображена борьба добра со злом в современной интерпретации: сцены из фильмов «Звездные войны», «Матрица», «Аватар» искусно переплетены с сюжетами из жизни Будды. Внешний вид храма пока более интересен. На его территории находится множество необычных скульптур, фонтанов.
Невероятно красивые и необычные храмы
Серебряный храм / Фото: www.chillpainai.com
Очень необычный храм Ват Шри Субхан расположен в Чианг Мае. Его называют Серебряным, так как внутри и снаружи он покрыт посеребренными чеканками. Даже в пасмурный день он сияет таинственным лунным светом. Это древний храм, который был построен в XV-XVI веках. Выстроен был он из чистого серебра, но в этом его несчастье – храм несколько раз подвергался ограблениям завоевателей, его пытались разрушить.
Алтарь храма / Фото: https://travelchill.net
Восстановили храм уже в XX веке, с участием художников из Австралии и Великобритании. Чеканные изображения иллюстрируют повседневную жизнь тайцев, а также истории из жизни Будды.
На территории храма действует мастерская, где производят чеканные картины на металле и на серебре по древним тайским традициям. Ведь не менее важно, чем сохранить храм, сберечь ценнейшие знания и традиции народа.
Храм слона / Фото: https://34travel.me
Храм Ват Бан Рай построен в 2013 году. Стоит он посреди озера, а выполнен – в форме слона. Храм невероятно красив, как снаружи, так и внутри. Он украшен кусочками разноцветной мозаики (не менее 20 миллионов кусочков).
Построен храм по проекту известного и уважаемого в Тайланде монаха Луанга Фор Кхуна, на месте буддийского монастыря. Огромный слон опоясан многоголовыми нагами, хвосты которых переплетаются за храмом. Фигура слона невероятно колоритна и проработана до мельчайших подробностей. Сочетание цветов – великолепное. Каждый столб и стены украшены уникальными персонажами, которые не повторяются.
Украшения храма / Фото: www.latinamericanstudies.org
Внутри храм имеет три уровня, которые символизируют мир подводный, земной и небесный. На крыше храма расположена статуя золотого Будды, а под ним – статуя самого создателя храма. А еще, с крыши открывается чудесный вид на долину, в которой расположен храм.
Храм Утренней Зари / Фото: https://en.wikipedia.org
В Бангкоке, на берегу реки Чаупхрая расположен храм Утренней Зари. Построен он был в середине XVII века, и посвящен Аруну – индийскому богу рассвета. Перестраивался храм еще два раза. Храм состоит из пяти башен – чеди. Самая высокая башня расположена в центре. Она украшена керамическими изображениями обезьян и демонов. С нее открывается великолепный вид на столицу, но чтобы все увидеть, нужно преодолеть очень крутую лестницу и подняться на восьмидесятиметровую высоту. Лестница символизирует сложность человеческой жизни на пути к совершенству.
Фарфоровая мозаика храма / Фото: www.exploreshaw.com
Снаружи храм покрыт керамической плиткой и разноцветной фарфоровой мозаикой. В этом храме хранилась статуя Изумрудного Будды, а одно время, он даже был резиденцией королей. Туристов поражают разнообразные статуи Будды, а также отделка храма. В пасмурный день башни серые, но стоит показаться солнышку, они начинают сиять всеми цветами радуги.
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