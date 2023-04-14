Как увеличить джинсы в талии на15 см

Если джинсы стали малы только в талии, но при этом на бёдрах сидят хорошо, то их можно увеличить до +15 см.

Для этого следует повторить шаг за шагом мастер-класс ниже, в котором показано, как увеличить джинсы в талии незаметно, аккуратно и удобно!

Снимите шлёвки возле карманов. Вырежьте полностью передние карманы.







Возьмите плотную трикотажную ткань, которая хорошо тянется. Длина должна быть достаточной, чтобы её можно было загнуть сверху на пояс.







Пришейте ткань на место карманов.







Затем сделайте надрез, обогните джинсы вокруг пояса. Прошейте на машинке по поясу, оставляя «кармашек» внутри (не зашивая края).







В кармашек вставьте резинку.







Прошейте на машинке, подворачивая край ткани. Зафиксируйте резинку внутри.







Лишнюю длину трикотажа обрежьте.







Пришейте шлёвки обратно на своё место. Всё готово! Улучшенные джинсы теперь растягиваются в талии до +15 см!





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