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Как увеличить джинсы в талии на15 см

Если джинсы стали малы только в талии, но при этом на бёдрах сидят хорошо, то их можно увеличить до +15 см.
Для этого следует повторить шаг за шагом мастер-класс ниже, в котором показано, как увеличить джинсы в талии незаметно, аккуратно и удобно!
Снимите шлёвки возле карманов. Вырежьте полностью передние карманы.

Как увеличить джинсы в талии на15 см

Возьмите плотную трикотажную ткань, которая хорошо тянется. Длина должна быть достаточной, чтобы её можно было загнуть сверху на пояс.

Как увеличить джинсы в талии на15 см

Пришейте ткань на место карманов.

Как увеличить джинсы в талии на15 см

Затем сделайте надрез, обогните джинсы вокруг пояса. Прошейте на машинке по поясу, оставляя «кармашек» внутри (не зашивая края).

Как увеличить джинсы в талии на15 см

В кармашек вставьте резинку.

Как увеличить джинсы в талии на15 см

Прошейте на машинке, подворачивая край ткани. Зафиксируйте резинку внутри.

Как увеличить джинсы в талии на15 см

Лишнюю длину трикотажа обрежьте.

Как увеличить джинсы в талии на15 см

Пришейте шлёвки обратно на своё место. Всё готово! Улучшенные джинсы теперь растягиваются в талии до +15 см!

Как увеличить джинсы в талии на15 см
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