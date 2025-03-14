Крупнейшие кражи произведений искусства в истории, которые привели к большим потерям для всего мира

Фильмы о кражах произведений искусства приносят огромные кассовые сборы благодаря своему интригующему действию. Однако даже если реальные кражи произведений искусства иногда были такими же впечатляющими, как на большом экране, последствия для мира искусства и истории оказались трагичными.
Старейшее в истории ограбление произведений искусства
Польские пираты украли триптих «Страшный суд» Ганса Мемлинга, изображающий второе пришествие Христа в 1473 году.
«Страшный суд» Ганса Мемлинга. / Фото: sve2012.livejournal.com
Польские пираты напали на корабль, перевозивший произведение искусства, украли три панно и доставили их в кафедральный собор в Гданьске. Триптих все еще находится в Национальном музее Польши.
Самое часто похищаемое произведение искусства
Гентский алтарь Яна Ван Эйка входит в десятку самых ценных картин, когда-либо созданных. Возможно, именно поэтому это наиболее часто похищаемое произведение искусства в истории, которое полностью или частично было украдено 6 раз и стало объектом 13 преступлений за почти 600 лет своего существования. Как только алтарь 6 мая 1432 года был открыт для публики, он стал местом паломничества художников и путешественников, которые отправились в собор Святого Баво в городе Гент.
Губерт и Ян Ван Эйк, Гентский алтарь, закончен в 1432 году, Собор Святого Бавона, Гент, Бельгия. / Фото: stringfixer.com
Кальвинистская реформа принудила к удалению религиозных изображений и запретила изготовление изображений Бога, поэтому в 1566 году в некоторых соборах были разбиты витражи, статуи и уничтожили картины. Во время этих событий группа рыцарей предусмотрительно разобрала гентский алтарь на 12 составных панелей и надежно спрятала их в колокольне. Первоначальная рама, которая, вероятно, была скульптурной и очень богато украшенной, была утрачена со времен кальвинистских беспорядков.
Эта бурная история продолжилась в 1794 году, когда французские республиканские войска захватили Гент. В 1816 году мятежный викарий продал боковые панели алтаря торговцу произведениями искусства. Что произошло дальше, неясно, но в конце концов они оказались в музее в Берлине. Тем не менее все панели были возвращены в Гент в соответствии с условием Версальского договора 1919 года.
Гитлер был абсолютно убежден, что оккультизм и все сверхъестественное реальны. Он считал, что Гентский алтарь – это закодированная карта потерянных христианских реликвий, которая наделит сверхъестественными способностями тех, кто ими обладал. Нацисты спрятали Гентский алтарь в соляной шахте в Альтаусзее (Австрия), а извлечен он был только в конце Второй мировой войны.
После стольких событий Гентский алтарь теперь находится в целости и сохранности в стеклянной витрине, возвращенной в собор Святого Баво. Более того, он никогда больше не покинет собор.
Нацистский грабеж во времена Третьего рейха
Награбленные нацистами 650 000 предметов искусства из Европы известны как величайшее перемещение произведений искусства в истории. Многие работы так и не были восстановлены. Кража произведений искусства и других предметов, произошедшая в результате организованного грабежа европейских стран во времена Третьего рейха, называется нацистским грабежом. Эта операция проводилась с тех пор, как Адольф Гитлер стал канцлером Германии в 1933 году, вплоть до конца Второй мировой войны в 1945 году.
Солдаты несут картины вниз по ступеням замка в Нойшванштайне, Германия, в мае 1945 года. / Фото: washingtonpost.com
В юности Адольф Гитлер хотел стать профессиональным художником, но его мечты рухнули после того, как он дважды провалил вступительный экзамен в Академию изящных искусств в Вене. Он предпочитал классические портреты и пейзажи, особенно немецкого происхождения. Поэтому понятно, почему он яростно атаковал современное искусство как «дегенеративное», включая кубизм, футуризм и дадаизм.
По собственным словам Гитлера, дегенеративное искусство – это искусство, которое оскорбляет немецкие чувства, разрушает или путает естественную форму или просто демонстрирует отсутствие адекватного художественного мастерства.
Экспонаты выставки «Дегенеративное искусство». Художники Макс Бекман «Автопортрет с красным шарфом» и Ганс Кац «Портрет мужчины в красном».
19 июля 1937 года в Мюнхене была организована выставка, чтобы люди могли увидеть и понять мир «распада» искусства. Выставка дегенеративного искусства включала более 600 конфискованных картин, скульптур и гравюр в основном немецких художников: Эрнста Людвига Кирхнера, Пауля Клее, Вильгельма Лембрюка, Франца Марка, Эмиля Нольде, Отто Дикса и других.
20 марта 1939 года нацисты подожгли 1 004 картины и скульптуры, а также 3 825 акварелей, рисунков и гравюр во дворе Берлинской пожарной охраны.
Примерно 20% произведений искусства в Европе было разграблено нацистами, причем насчитывается более 100 000 экспонатов, которые до сих пор не возвращены их законным владельцам.
В настоящее время существуют законы, регулирующие возврат любых награбленных нацистами произведений искусства их первоначальному владельцу, большинство из которых евреи.
Самый часто похищаемый художник в истории
Пабло Пикассо возглавляет топ самых похищаемых художников, за ним следуют Лоуренс Лаури, Марк Шагал – на 3-м месте.
Самая дорогая из всех 1 147 украденных картин Пикассо – это «Голубь с горошком» («Голубь с зеленым горошком»), написанная в 1911 году, украденная из Музея современного искусства в Париже в мае 2010 года, оцененная в 23 миллиона евро.
Самая известная кража произведений искусства
За 81 минуту 13 шедевров были украдены в 1990 году из музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне. Федеральное бюро расследований (ФБР) оценило кражу в 500 миллионов долларов. Музей предложил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к возвращению произведения искусства, и это была самая крупная награда, когда-либо предлагавшаяся этим частным учреждением.
Кража в музее Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, 1990 год.
Исторический документальный фильм «Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире» (2021) на Netflix содержит подробные сведения о расследовании.
Преступления против искусства
Украденные произведения искусства часто являются известными произведениями великих мастеров. Это усложняет их размещение после кражи, так как все их узнают. Даже некогда могущественный черный рынок теперь не заинтересован в этом. Это приводит к большой потери для мира искусства.
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