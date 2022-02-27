Как избавиться от поросли на участке

На дачном участке приходится не только высаживать полезные растения, но и бороться с густой ненужной порослью. Ее пускают плодовые деревья и кустарники, а также дикорастущие растения. Чтобы убрать лишний молодняк, можно использовать механические, биологические и химические методы, а также комбинируют их между собой.







Перекапывание с удалением корней

Постоянное скашивание

Выжигание крупных пней

Темное покрытие для участка

Вкапывание барьерного ограждения

Обработка химическими веществами

Мульчирование территории

Это простой способ, который поможет убрать с участка заросли кустарников и многолетних сорняков. Обработку можно проводить в любое время года. При копке нужно собрать все извлеченные корни. Дополнительно почву рыхлят граблями, чтобы извлечь мелкие корешки.Большие площади обрабатывают мотоблоком или трактором. Под весеннюю или осеннюю перекопку можно посеять однолетние сидераты типа фацелии. Если делянка зачищается под строительство или закладку дорожек, можно дополнительно посолить почву.Без верхней зеленой массы ни одно растение не может существовать. При зачистке участка деревья и поросль срезают максимально низко к земле. Крупные ветки идут на отопление, и зола из тонких стеблей получается хорошее удобрение.Гибкие длинные ветки можно использовать для создания плетеной изгороди. Сорняки и мелкую поросль срезают газонокосилкой или мотокосой.Новую поросль нужно регулярно подкашивать, чтобы полностью вывести. Такой способ подходит для облагораживания территории запущенного сада.Срезанные деревья часто начинают пускать густую молодую поросль. При активном прорастании она легко деформирует садовые дорожки и площадки. Полное выкорчевывание достаточно трудоемко. Для выкапывания и перемещения остатков дерева потребуется время и техника.Вместо этого пень можно разрушить изнутри. Для этого на нем разводят костер, который повреждает сердцевину и препятствует повторному прорастанию. В пне можно организовать небольшой цветник или полностью убрать верхнюю часть. Корни в земле постепенно разрушатся.Уменьшить активность поросли можно просто перекрыв ей доступ к солнцу. Для этого после скашивания или срезки сорных побегов участок накрывают темной пленкой или агроволокном.Такой прием практикуют и на огороде, чтобы предотвратить прорастание сорняков и упростить уход за ягодными и овощными культурами. Для большей надежности материал сверху засыпают слоем грунта и высевают газонную траву или другие растения с неглубокой корневой системой.Превентивная мера борьбы с ненужной порослью. Проблемные кустарники типа сирени, малины или вишни склонны размножаться корневыми отростками. На садовом участке густые заросли не всегда уместны. Чтобы не дать кустарникам распространяться, вокруг куста или деревца располагают подземное ограждение из пленки, досок или шифера.Стенку углубляют не менее чем на 30-40 см. Аналогичный барьер можно устроить вокруг клумбы, чтобы не выпустить за ее пределы декоративные растения, которые агрессивно захватывают территорию. В продаже есть готовые короба для деревьев. Кроме сдерживания поросли, они задерживают воду при поливе и подкормке.Самый простой способ, но перед его использованием нужно хорошо подумать. Среди недостатков то, что препараты заставят поросль высохнуть, но убирать ее придется вручную, в том числе и выкапывать или срезать секатором. Второй момент — яд остается в грунте, а многие люди хотят выращивать чистые и безопасные овощи и фрукты.Для вытравливания поросли применяют препараты «Раундап», «Торнадо» и аналогичные. Гербициды сплошного действия вносятся в грунт и на зеленую массу растения. Для полного избавления приходится обрабатывать несколько раз. Чтобы повысить эффективность, раствор химикатов вносят в отверстия, просверленные в стволе.Мульчирование толстым слоем зеленой массы, опилок или соломы помогает заглушить активное появление отростков кустарников. После срезания поросли, территорию покрывают плотным пластом закрывающей массы.Также можно использовать навоз или перегной. В следующий сезон при перекопке они станут отличным удобрением для новых посадок. Слой мульчи должен составлять не меньше 10-15 см, чтобы не допустить к почве солнечный свет.Описанные методы помогут справиться с порослью плодовых и дикорастущих растений на садовом участке. Тщательная и регулярная обработка позволит быстро укротить ненужные заросли и подготовить почву под посадку садово-огородных или декоративных культур.