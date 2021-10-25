Виртуоз-фотошопер создаёт иллюстрации фантастических животных, которые уводят от реальности

«Прошло чуть больше года с тех пор, как я запустил Instagram. И удивительно, как много я смог сделать благодаря этой платформе. Хотя несколько лет назад я думал, что эта социальная сеть – просто сфера эгоцентризма, но спустя некоторое время мне удалось открыть там удивительный мир, в котором люди делятся своей повседневной жизнью, приключениями, опытом, своими творениями – и всё это порождает место невероятного обмена и взаимодействия. Благодаря всему этому я нашёл свою страсть и причину, по которой встаю каждый день для того, чтобы поделиться своими причудливыми фотоиллюстрациями с окружающим миром», – говорит виртуоз-фотошопер Жульен Табет (Julien Tabet).
Главное отличие человека творческого от простого обывателя – это его фантазия. Обладая столь утонченным виденьем мира, как у Жульена, можно запросто привнести в свои обыденные дни нечто настолько яркое и впечатляющее, что попросту не захочется вновь возвращаться в реальность, где всё такое знакомое и избитое до дыр.
Доисторический зоопарк. Автор: Julien Tabet.
Временная красота. Автор: Julien Tabet.
Ведь фантазия – мощнейший инструмент, что помогает создавать самое нереальное и живописное, то, что приносит удовольствие от созерцания, а также даёт своеобразный толчок к развитию, повод рисовать и создавать ещё более новые и уникальные вещи. Ведь не существует пределов человеческой фантазии, мы сами – предел. И Табет твёрдо уверен в том, что преграды мы создаём себе сами, и собственным творчеством демонстрирует то, как можно даже самые простые вещи подавать по-новому, оригинально и с изюминкой. Ведь все мы видели миллионы и тысячи раз различных животных, смотрели Дискавери и Animal Planet, раскрашивали картинки в детских книжках, до чёрточек запоминая, как выглядит зебра, и что она белая в чёрную полоску, а не чёрная в белую. Когда этого становится мало, мы начинаем фантазировать, придумывая себе новые и новые сюжеты и ситуации, в которых оказываются летающие на кончиках пушистых хвостов белки, чайки-десантники и другие, не менее увлекательные создания.
Прочь из этого мира. Автор: Julien Tabet.
Счастливого Хэллоуина. Автор: Julien Tabet.
Есть такие люди, которые всё бросают, не успев начать, сдаются, опуская руки по мелочам, ссылаясь на сотни тысяч отговорок, рушащих мечты и желания. Да вот только Жульен – не из тех, кто останавливается на достигнутом. Он точно и уверенно идёт к поставленным целям, открывая новые, интересные и по-своему оригинально-уникальные грани в искусстве, связанном с Photoshop. Казалось бы, ну что нового можно придумать там, где уже до тебя осуществили и возвели десятки идей и замыслов, реализовав всё по максимуму, так и не оставив шанса на развитие чего-то другого, своего и не такого как у всех?
Зима пришла. Автор: Julien Tabet.
Рождественские чудеса. Автор: Julien Tabet.
Оказывается, нет ничего невозможного в этом мире. Стоит только захотеть и дать волю фантазиям, как тут же рождаются гениальные сюжеты, что становятся воплощением совершенно не постигнутого доселе творчества. Не под копирку, как чаще всего бывает в большинстве случаев, а яркого, сочного, фантастического, манящего за собой до такой степени, что глаза загораются от восторга, а душа жаждет приключений. Собственно говоря, Табет не просто дал волю воображению и фантазии, а и разбавил банальность необычной цветовой палитрой, отчасти спокойной, словно тихая река с мерным течением, а местами агрессивной, подобно хищному зверю, рвущемуся на свободу.
Дорожное путешествие. Автор: Julien Tabet.
Сложность. Автор: Julien Tabet.
Он «нарисовал» фантастических тварей, которые запросто могли бы стать книжными иллюстрациями к одноимённой книге. Его творения поражают своей неординарностью, вызывая поистине детский восторг. Здесь оживают волшебные бабочки, крылья которых – самые настоящие книжные страницы и божьи коровки, немного эфемерные, что тают клубами дыма, поднимающимся ввысь. Хищники, чьи тела подобно трансформерам превращаются в дивных созданий, напоминающих химер и ирреальных существ, порождённых причудливой фантазией творца.
Голгофа. Автор: Julien Tabet.
Вечность. Автор: Julien Tabet.
Вы когда-нибудь видели всадника, восседающего верхом на коне так, что он от и до служит продолжением той самой лошади, на которой сидит? Нет? Тогда вам однозначно стоит познакомиться поближе с работами молодого креативщика, в мире которого невозможное становится возможным. Верблюды, бороздящие пустынные просторы – ничто иное, как песочные часы, время в которых истекает, просачиваясь сквозь огромные, ветхие дыры. Слоны, мирно шагающие по засушливым полям, размахивают ветвистыми хоботами-пальмами, среди которых затесались разноцветные птички, а любопытный львёнок едет верхом на спине крылатого льва, что пристально вглядывается вдаль, словно чего-то выжидая. Дикие и коварные гиены, трансформируются в доисторических динозавров, нагоняя страх на окружающих.
Пальма. Автор: Julien Tabet.
Монархия. Автор: Julien Tabet.
Таинственный сад. Автор: Julien Tabet.
Всматриваясь пристально в окружающий мир, можно заметить, что он сплошь и рядом состоит из ассоциаций. Ведь хвост павлина так похож на распустившийся одуванчик, рядом с которым хочется подуть, чтобы увидеть, как его белоснежные иголочки-веточки опустились на землю, давая жизнь новым растениям. Ветвистые рога оленя частенько напоминают нам самые разные музыкальные инструменты с тонкими струнами, по которым хочется провести пальцем, ощутить их сладостную дрожь и услышать звуки музыки – истинную мелодию прерий, пустынь и саванн, ареалов обитания тонконогих ланей и оленей.
Надёжная охрана. Автор: Julien Tabet.
Симфония. Автор: Julien Tabet.
Фантазия – это способ ярко украсить собственную жизнь, сделать её необычной, тем самым всегда давая себе повод для улыбки и мотивы для творчества. Стоит только заглянуть глубже, туда, под меховые или перьевые покровы животных, как можно увидеть целый мир-океан, где плещутся создания поменьше, зависимые от своего носителя так же, как люди зависят от окружающей среды и своего познания и развития. Ведь каждый из нас носит в себе настоящую глубину чувств, эмоций и воображения, раскрыть и познать которую суждено каждому, в чём искренне уверен талантливый француз.
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