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10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

Безумный ритм современной жизни далеко не всегда оставляет время на прочтение объёмных книг. В суете часто забываешь о том, что было прочитано накануне, и для погружения в тему приходится заново перечитывать хотя бы несколько страниц. В нашем сегодняшнем обзоре представлены замечательные книги, которые можно прочесть всего за несколько часов.

«У них что-то с головой, у этих русских», Анна-Лена Лаурен


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«У них что-то с головой, у этих русских», Анна-Лена Лаурен. / Фото: www.darudar.org


Финская журналистка много лет работала в России и смогла в полной мере оценить уникальность русских женщин. В Москве и Санкт-Петербурге она наблюдала за их поведением, а затем выпустила сборник с говорящим названием. Многие смогут узнать в героинях маленьких историй самих себя или своих знакомых, увидеть со стороны, как выглядит поразительная способность всюду опаздывать, к чему приводит желание подчиняться мужчинам, и удивиться тому, как щедры россияне на широкие жесты.

«Книжная лавка», Пенелопа Фицджеральд


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Книжная лавка», Пенелопа Фицджеральд. / Фото: www.labirint.ru

 

Лаконичный и тонкий слог, увлекательный сюжет и прекрасное владение материалом сделали Пенелопу Фицджеральд одним из лучших английских авторов. К сожалению, её имя мало известно российскому читателю, но у каждого есть возможность восполнить этот пробел. Это история о том, как трудно начинать в жизни всё с нуля, тем более, когда окружающие настроены сделать всё, чтобы начинание провалилось.

«Девять рассказов», Дж. Д. Сэлинджер


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Девять рассказов», Дж. Д. Сэлинджер. / Фото: www.auction.ru

 

Каждый из девяти рассказов – это отдельная история, наполненная глубоким смыслом и какой-то особенной красотой. Эти рассказы многие читатели считают высшим проявлением гениальности писателя. Книга способна полностью изменить взгляд на жизнь и даёт возможность оценить не героев, а самого себя со стороны. Если же захочется перечитать её ещё раз, то читателя ждёт не меньше открытий, чем во время первого с ней знакомства.

«Куда ведут наши следы», Михаил Жванецкий


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Куда ведут наши следы», Михаил Жванецкий. / Фото: www.yandex.net

 

Сборник коротких рассказов и анекдотов о юности автора, о его отношениях с окружающими и семьей вряд ли оставит читателя равнодушным. А если вспомнить о том, что Михаил Жванецкий был одним из самых ярких, талантливых и известных сатириков, то можно понять: скучать во время чтения точно не придётся.

«Я за тебя умру», Фрэнсис Скотт Фицджеральд


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Я за тебя умру», Фрэнсис Скотт Фицджеральд. / Фото: www.eksmo.ru

 

Читатели смогли познакомиться с рассказами Фицджеральда лишь через 80 лет после того, как сам писатель покинул этот бренный мир. При жизни автора ни один рассказ, вошедший в сборник, не был опубликован. Часть историй восстанавливала по черновикам литературовед Энн Маргарет Дэниел, она же собрала воедино все рассказы и подготовила книгу к печати.

«Битна, под небом Сеула», Жан-Мари Гюстав Леклезио


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Битна, под небом Сеула», Жан-Мари Гюстав Леклезио. / Фото: www.eksmo.ru

 

История о сеульской Шахерезаде, как назвали эту книгу критики, вместила в себя невероятное переплетение реальных историй и вымысла, призраков подсознания и фантазий. Увлекательный роман расскажет о девушке, приехавшей в Сеул, чтобы учиться, и нашедшей работу у женщины, не имеющей возможности покидать свой дом. Битна будет рассказывать ей свои истории, и в какой-то момент, кажется, и сама запутается в клубке были и сказки.

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман. / Фото: www.livelib.ru

 

Эта книга наполнена теплотой и душевным теплом, несмотря на то, что Уве по праву может получить звание самого угрюмого и ворчливого человека на свете. Он полагает, что его окружают далеко не самые умные люди. Но, как оказалось, у этого не слишком доброжелательного героя очень доброе сердце, а его знакомство с новыми соседями приведёт к совершенно неожиданному результату.

«Бруклинские глупости», Пол Остер


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Бруклинские глупости», Пол Остер. / Фото: www.u24.ru

 

Уютное и теплое повествование окутывает целиком и, несмотря на довольно большой объем книги, оторваться от романа невозможно от первой до последней строчки. «Бруклинские глупости» вполне могут занять место в списке любимых книг, которые хочется перечитывать снова и снова.

«Морфий. Повести и рассказы», Михаил Булгаков


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Морфий. Повести и рассказы», Михаил Булгаков. / Фото: www.jahon.tj

 

Серьёзное и, наверное, одно из самых страшных произведений великого автора – это «Морфий». Шаг за шагом Михаил Булгаков показывает, как может изменить судьбу человека тяга к запретным удовольствиям. Равнодушным к этому произведению остаться просто невозможно.

«Праздник, который всегда с тобой», Эрнест Хемингуэй


10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

«Праздник, который всегда с тобой», Эрнест Хемингуэй. / Фото: www.narvii.com

 

Человек часто недооценивает настоящее, ожидая, что будущее окажется ярче и успешнее, богаче и счастливее. И лишь по прошествии лет понимаешь: то время и было настоящим счастьем. Эрнест Хемингуэй встретил его ещё тогда, в Париже, где были рядом его жена и сын, где вдохновение приходило нежданно и погружало в волшебный мир творчества. Но это был не черновик жизни, а сама жизнь, счастливая, веселая, яркая.

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10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечер

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10 нетривиальных книг, которые можно прочесть за один вечерПодписаться на мой Instagram
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