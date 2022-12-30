«Мозг орторексички», или почему бывает очень сложно находиться рядом с людьми, которые только и дума

На сегодняшний день все больше и больше людей становятся просто помешенными на различных диетах. Да, несомненно, для многих это единственных выход, который позволяет сбросить пару лишних килограмм, для других же это просто стало образом жизни, который они рьяно пропагандируют среди других.
Очень важно понимать, что здоровое питание отличается от того, что можно найти на просторах интернета, и к каждой такой новомодной диете стоит подходить с умом. Но что делать, если твоя подруга просто ярая фанатичка различных диет, и в присутствии нее ты начинаешь чувствовать себя не просто неудобно, но и чего греха таить, неуютно, даже невзирая на то, что вы, вроде как, лучшие подруги. Итак, сегодня мы поговорим с вами о людях, которые слишком уж рьяно подходят к различным диетам и становятся просто помешенными на них.
Не переживайте, возможно у нее орторексия
Термин «орторексия» был предложен одним весьма известным доктором медицинских наук Стивеном Брэтмэном. Он описывает этот термин как поведение, очень сильно похожее на невроз. Стивен считает, что орторесию могут заполучить те люди, которые просто помешены на правильном питании и различных диетах. Таких людей распознать можно очень просто, ведь определенное поведение и мысли их выдают сполна. Орторексикам очень важно не только есть правильную и здоровую пищу, для них необходимо, чтобы и окружающие люди делали также. Они всячески могут убеждать окружающих в том, что так называемое ПП очень полезно, и что без него нельзя жить. В основном такие убеждения не проходят как легкий и непринуждённый разговор, скорее наоборот, это будут целые длинные монологи о вреде тех или иных продуктов, а также постоянное тыканье носом в недостатки окружающих. Те, кто категорически не разделяют взгляды орторексиков на еду и жизнь, вызывают у последних ярость. Они могут откровенно нахамить человеку и при этом не будут чувствовать за собой особой вины. Стивен писал, что есть в присутствии таких людей разную «запретную» пищу очень рискованно. Весь гнев и презрение, которые они выливают на человека, это ни что иное как самобичевание. Они просто бояться поддаться искушению и съесть тот или иной «запретный плод».
Как себя ведут орторексики?
Кроме всего вышеописанного, стоит посвятить отдельный пункт именно поведению таких людей. В обществе они могут вести себя крайне сдержанно, но, даже несмотря на это наигранное спокойствие, гримаса презрения то и дело будет проступать на их лицах. У таких людей есть только одна навязчивая мысль, и она связанна именно с едой. Большинство разговоров всегда плавно сводятся к еде, даже если вы начинали говорить о терактах и политике. Некоторые из них очень часто несут свет, так сказать, в массы и откровенно пропагандируют такой же вариант жизни, как у них самих (иногда это доходит и до откровенных акций с родни «Хватит жрать!»). Орторексики категорически не принимают во внимание никаких научных обоснований того, что так жить нельзя. Они считают, что это просто различные теории заговора.
Очищаем себя
В большинстве случаев, такие люди очень часто прибегают к различного рода очищениям своего организма от шлаков, токсинов и невероятно огромных залежей кала. Кроме простых слабительных средств, которые орторексики применяют каждый день, они пьют специальные коктейли, которые, по их мнению, способствуют тому, чтобы их кожа, а заодно и мозг, становились «упругими и красивыми». Уже то, что такие люди считают, что они выводят из себя воображаемую грязь, является само по себе классическим признаком нервного расстройства.
Одно лечим, а другое калечим
Все эти диеты, ПП и еще масса разной мути очень сильно разрекламированы в интернете. Каждый человек сам обязан понять, что он не просто имеет пару-тройку лишних килограмм, а на самом деле нуждается в хорошем диетологе и тренере. Гоняясь за стройным телом или телом, которое было лет двадцать назад, многие забывают о том, что они лишь вредят себе. Все то, о чем кричат орторексики – это всего лишь их страхи, поэтому воспринимать всерьез все, что они говорят, совершенно не стоит. Да, с такими людьми невероятно тяжело находиться рядом, поэтому если все уговоры пойти к психологу просто уходят в никуда, то остается всего лишь один вариант, который предполагает собой просто ограничить с такими людьми общение и всевозможные контакты.
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