10 поразительных фактов о магии и колдунах Средневековья, которые сломают стереотипы

О магии и колдунах Средневековья.
Сегодня период Средневековья является популярным продуктом массовой культуры. Об этом времени снято много фильмов и написано множество книг. В них часто рассказывается о ведьмах, магах и колдунах, причём сведения не всегда достоверные. Факты, собранные в этом обзоре, помогут понять, как обстояло дело с магией и колдовством в Средние века.
1. Вера в магию считалась языческими суевериями
Магия как суеверие.
В раннем Средневековье считалось не респектабельным признаться в вере в магию. Святой Августин, влиятельный богослов поздней античности, отрицал, что демоны могут предоставить людям магические силы, считая, что они могут только обмануть людей, заставляя думать, что им были дарованы магические силы. В капитулярии Каролингов на территории вновь завоеванного (и вновь христианизированного) региона Саксонии было запрещено убийство женщин по подозрению в колдовстве под страхом смерти, описывая это как «языческое преступление», поскольку колдовства не существует.
2. Облачные мореплаватели похищали урожай
Где-то там за облаками...
Конечно, осуждение церкви не означало, что люди перестали верить в магию. Примерно в то же время, как был написан капитулярий Саксонии, епископ Лионский Агобард сочинил трактат, осуждающий веру в магию. Из него современные ученые многое узнали о том, во что тогда на самом деле верили люди. Агобард упоминает о вере в то, что погодные маги могли поднимать штормы и, что самое удивительное, «моряки с земель, расположенных на облаках», плавали по небу и при содействии этих погодных магов похищали урожай, высаженный людьми на земле.
3. Суды над колдунами
И никакой истерии...
В то время как ранние средневековые власти скептически относились к реальности магии, изменение философских и богословских мнений означало, что к 14-му веку магия начала считаться преступлением. Тем не менее, эти средневековые суды над ведьмами отличались от массовой истерии вокруг ведьм, которых массово сжигали в 16 - 17 века. Было очень мало случаев, когда судили одновременно большое количество людей, не связанных между собой. В подавляющем большинстве судов над ведьмами и колдунами был только один обвиняемый. Единственным исключением являются массовые казни Филиппа Красивого во время подавления порядка Тамплиеров.
4. Магия и религия
Священник = колдун?
Популярный образ средневековой охоты на ведьм не будет полным без священника или монаха, который представлял Церковь в преследовании подозреваемых в колдовстве. Но иногда священнослужители и сами практиковали магию, в частности формы, которые требовали обучения и доступа к письменным материалам. Монахи Святого Августина в Кентербери хранили 30 волшебных книг в своей библиотеке. В этих текстах была информация о ритуалах, необходимых для вызова духов.
Священники, в частности, сельские приходские священники, также могли исполнять ритуалы, в которых магия была смешана с православными обрядами. В 12 веке существовал английский ритуал, в котором для того, чтобы сделать поля плодородными, землю поливали молоком, медом, маслом, травами и святой водой, произнося отрывки из Библии.
5. Такая несерьёзная магия
Такая несерьёзная магия.
В Средние века люди также использовали то, что сегодня так популярно в Лас-Вегасе и на днях рождения детей: ловкость рук и фокусы. Книга 14-го века под названием «Secretum Philosphorum» была в основном посвящена экспериментам и трюкам. В одном из разделов описывается, как использовать невидимые чернила, чтобы разыграть своих друзей.
6. Норвежские колдуны и ведьмы
А как в Норвегии?
У норвежцев для мужчин считались респектабельными некоторые вещи, которые явно можно было бы считать магией, к примеру, то же использование рун. Но сейор (древненорвежская магия) считалась уделом женщин. Считалось, что мужчины, которые практиковали сейор, унижали сами себя. В сагах обычно мужских персонажей, которые практиковали сейор, выставляли в негативном плане, а в текстах подчеркивалась отсутствие мужественности у них.
7. Магия как наука
Альберт Великий -ведущий богослов Средневековья.
Во время позднего Средневековья такие науки, как астрология, были частью почтенного интеллектуального дискурса. К примеру, Альберт Великий, который был одним из ведущих богословов в средневековой Европе и часто писал о естественной философии, считал, что камни имеют особые целебные свойства, а астрология является подлинной наукой о предсказании. Многие средневековые короли покровительствовали астрологам и алхимикам и даже советовались с звездочетами относительно важных политических решений.
8. Инквизиторы колдунам не судьи
Папа Александр VI.
Часто предполагалось, что инквизиция, подразделение духовенства, уполномоченное на борьбу с еретиками, играла ведущую роль в испытаниях подозреваемых в колдовстве. Хотя некоторые инквизиторы действительно преследовали подозреваемых в колдовстве, большинство таких испытаний проводились светскими властями. В 1258 году папа Александр VI объявил, что инквизиторы не должны расследовать случаи колдовства, если в них не было явных элементов еретической мысли.
9. Магия и паника
Шабаш ведьм.
XV век имеет решающее значение в истории колдовства, потому что он заложил большую часть интеллектуальной основы для массовой истерии вокруг ведьм раннего современного периода. Также было изменено мнение относительно ведьмам. Если раньше считалось, что они просто занимаются магией, то отныне начали считать, что они заключают договор с дьяволом. Именно в начале XV века возникло понятие шабаша ведьм, на который ведьмы собирались, чтобы общаться с дьяволом.
10. Неудачное преследование
Обложка *Молота ведьм*.
Возможно, самый известный средневековый текст по волшебству «Молот ведьм» был написан в 1480-х годах в качестве практического руководства для проведения охоты на ведьм. Также он был предназначен, чтобы оправдать его основного автора Генриха Крамера и его идеи о магии. Крамер был членом доминиканского ордена и инквизитором, который вел активную деятельность в Германии в конце XV века.
Перед написанием «Молота ведьм» Крамер пытался привлечь к ответственности подозреваемых в колдовстве в Инсбруке, но там его деятельность вызвала сильное возмущение местного гражданского населения. В итоге, чтобы погасить волну бунтов, местный епископ при поддержке эрцгерцога аннулировал приговоры инквизиции, освободил женщин и попросил Крамера удалиться из города. Только после этой неудачи Крамер написал «Молот ведьм», оправдывая свои методы и преувеличивая свои успехи в охоте на ведьм.
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