Секреты путешествия по Амазонке

Если вы добрались до Бразилии и продолжаете путешествовать по Южноамериканскому материку, то одно из самых увлекательных и опасных приключений будет ждать вас в Амазонии. Самые яркие и незабываемые впечатления можно получить, только узнав джунгли изнутри, ощутив их мощь и силу, встретив на своем пути множество опасностей и красот.
Амазонка считается одной из самых протяженных рек в мире. Она уникальна своей полноводностью, так как все притоки, стекая с горных хребтов,образуют сильнейшие потоки вод и в конечном итоге впадают в Атлантику.
Пробираться сквозь джунгли достаточно сложно. Как такового населения, дорог и в целом цивилизации нет. Чаще всего по Амазонке путешествуют вплавь, в джунгли заходить не все рискуют, так как троп там нет, или они очень быстро зарастают. Очень часто туристы исследуют Амазонку с воздуха, пролетая над ней на вертолетах и другом воздушном транспорте. Но это не так увлекательно, как путешествие вдоль берега по реке.
Легкие планеты всей
Даже если жить в Нью-Йорке или вообще на другой половине земного шара, можно косвенно выигрывать от невидимых функций Амазонки, которые она выполняет для поддержания Земли. Существуют невидимые системы, которые имеют важное значение для окружающей среды и оказывают на нее огромное влияние. Лес является обеспечением всех этих крайне необходимых аспектов.
Одна из функций лесов заключается в том, что они должны быть «легкими мира», поглощать парниковые газы. Кроме того, лес поглощает грунтовые воды через свои корни и выпускает ихатмосферу – это то, что принято называть летающими реками, которые помогают в охлаждении атмосферы Земли. Продолжительное время в Бразилии идет борьба с вырубкой леса. Амазонские леса выходят далеко за пределы его физической красоты. Есть невидимые сокровища взаимосвязанных систем, как и летающие реки Нобре, которые дают жизнь другим микроорганизмам. Тропический лес Амазонки тесно связан с климатом в мире, продуктами, которые мы покупаем, и бумагой, которую мы используем.
Амазонские корабли
Чтобы путешествовать по Амазонке, можно пользоваться услугами амазонских кораблей. Они бывают абсолютно разных классов и скоростей. Дороже всего передвигаться на скоростном водном транспорте, так как за день можно полностью пересечь всю Амазонку. Однако этот вид транспорта достаточно дорогой, и не каждый турист может его себе позволить. Те, кто хочет подольше поплавать вдоль реки, обращают свое внимание на «ланчи», так называются большие грузопассажирские судна, которые могут идти по реке до 3х суток, преимущественно против течения. Нижние палубы таких суден заполнены грузом или багажом, а верхние палубы предназначены для людей. Самое интересное и необычное, это сам способ расположения туристов. В «ланчах» туристы едут прямо в гамаках. Представляете?
Совет. Путешествуя на амазонских кораблях, не следует надолго их покидать во время остановок. У кораблей нет как такового расписания, а значит есть риск опоздать и остаться с аборигенами.
Что нужно знать, чтобы путешествие по Амазонии принесло только положительные эмоции?
1. Во-первых, заблаговременно нужно оформить въездные документы (штамп).
2. Во-вторых, берите больше денег, так как во время пребывания в отдаленных деревнях хороший и быстрый водный транспорт стоит немалых денег.
3. Ищите попутчиков, с ними веселее, дешевле и безопаснее.
4. Продумывайте логистику заранее, чтобы не случилось казуса в дороге.
5. Если планируете поход по джунглям, то не забудьте о щитках-защитах для ног от змей, запаситесь лекарствами и водой.
Посетив Бразилию, невозможно ее забыть. Масса впечатлений, экзотические дикие звери, которые прячутся в джунглях, деревни на плато, крокодил на ужин. Редко где можно прочувствовать такой колорит, как на берегах Амазонки. Это не пляжный отдых, это драйв и адреналин, который зашкаливает с наступлением сумерек. Вы еще не знаете, как охотиться на крокодила? Не переживайте, в Амазонии вас этому научат!
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