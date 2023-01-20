Секреты путешествия по Амазонке

Если вы добрались до Бразилии и продолжаете путешествовать по Южноамериканскому материку, то одно из самых увлекательных и опасных приключений будет ждать вас в Амазонии. Самые яркие и незабываемые впечатления можно получить, только узнав джунгли изнутри, ощутив их мощь и силу, встретив на своем пути множество опасностей и красот.







Амазонка считается одной из самых протяженных рек в мире. Она уникальна своей полноводностью, так как все притоки, стекая с горных хребтов,образуют сильнейшие потоки вод и в конечном итоге впадают в Атлантику.







Пробираться сквозь джунгли достаточно сложно. Как такового населения, дорог и в целом цивилизации нет. Чаще всего по Амазонке путешествуют вплавь, в джунгли заходить не все рискуют, так как троп там нет, или они очень быстро зарастают. Очень часто туристы исследуют Амазонку с воздуха, пролетая над ней на вертолетах и другом воздушном транспорте. Но это не так увлекательно, как путешествие вдоль берега по реке.



Легкие планеты всей

Амазонские корабли