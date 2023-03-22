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Как живут современные ковбои на Западе США

Фотограф Джейн Хилтон (Jane Hilton) с ранних лет лелеяла мечту побывать на американском Западе. И хотя детские годы Хилтон проходили в английской провинции, её отец позаботился о том, чтобы девочка познакомилась с творчеством Джона Уэйна, и посмотрела знаменитые вестерны, в том числе «Дилижанс» и «The Virginian». Повзрослев, Хилтон отправилась в дорожное путешествие по Западу США, во время которого создала целую серию фотографий о жизни ковбоев, с которыми ей довелось повстречаться на своём пути.

Как живут современные ковбои на Западе США


Пэйт Майнер в своей спальне. Бенджамин, штат Техас, 2009 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Джереми Карстен со своим табуном. Кортес, штат Колорадо, 2006 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Инспектор Бутс О’Нил позирует в своей спальне на ранчо «Четыре шестёрки» (The Four Sixes Ranch) в Гатри, штат Техас, 2009 год.

«В свои 77 лет он до сих пор ездит верхом и трудится каждый день. В тот день, когда я делала этот снимок, была третья годовщина со дня смерти его жены. Её шейный платок до сих пор висит на трюмо», – рассказывает Хилтон.

Как живут современные ковбои на Западе США

Работник ранчо Джастин Анз. Олни, штат Техас, 2009 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Изгородь в Ларами, штат Вайоминг.

Как живут современные ковбои на Западе США

Заклинательница лошадей Ким Макелрой и хозяин ранчо Дэйв Пауэлл. Ранчо «Сломанный рог» (Broken Horn D Ranch) в штате Аризона, 2008 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Коллекционер оружия Аллан Рэндольф в своём доме в Бойле, штат Колорадо, 2006 год.
«Чучело оленя пришлось затаскивать в дом через окно, так как оно не проходило в дверь», – рассказывает Рэндолф.

Как живут современные ковбои на Западе США

Шип Рок, штат Нью-Мексико, 2010 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Работник ранчо Эд Хичкок. Кейв Крик, штат Аризона, 2008 год.
«Я построил этот бар, чтобы мне и моим соседям было куда сходить выпить», – говорит Хичкок.

Как живут современные ковбои на Западе США

Рон Редфорд. Бенджамин, штат Техас, 2009 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Дейтон, штат Невада, 2008 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Торговец скотом Джонни Грин. Кортес, штат Колорадо, 2006 год.
Грин утверждает, что продал королю вестерна, актёру Джону Уэйну, коня по имени Доллар, который впоследствии появлялся во многих кинокартинах.

Как живут современные ковбои на Западе США

Хозяин ранчо Крис Лоуренс. Сеймур, штат Техас, 2009 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Хозяин ранчо Крис Лоуренс. Сеймур, штат Техас, 2009 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Ковбой Коттон Логан. Пиплс Вэлли, штат Аризона, 2008 год.

В возрасте 75 лет Логан перенёс две операции на спине и эндопротезирование тазобедренного сустава. «Как только я смогу забраться на лошадь и держаться в седле целый день, я продолжу трудиться», – рассказывает ковбой о своих планах.

Как живут современные ковбои на Западе США

Вакеро Герман Мансанарес. Абикиу, штат Нью-Мексико, 2008 год.

«Ранчо принадлежало моему отцу. Моя семья владеет этим ранчо уже более 100 лет», – рассказывает Мансанарес.

Как живут современные ковбои на Западе США

Медисин Боу Маунтинс, штат Колорадо, 2010 год.

Как живут современные ковбои на Западе США

Похороны. Ют Пик, штат Колорадо, 2008 год.


 

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