Как живут современные ковбои на Западе США

Фотограф Джейн Хилтон (Jane Hilton) с ранних лет лелеяла мечту побывать на американском Западе. И хотя детские годы Хилтон проходили в английской провинции, её отец позаботился о том, чтобы девочка познакомилась с творчеством Джона Уэйна, и посмотрела знаменитые вестерны, в том числе «Дилижанс» и «The Virginian». Повзрослев, Хилтон отправилась в дорожное путешествие по Западу США, во время которого создала целую серию фотографий о жизни ковбоев, с которыми ей довелось повстречаться на своём пути.









Пэйт Майнер в своей спальне. Бенджамин, штат Техас, 2009 год.







Джереми Карстен со своим табуном. Кортес, штат Колорадо, 2006 год.







Инспектор Бутс О’Нил позирует в своей спальне на ранчо «Четыре шестёрки» (The Four Sixes Ranch) в Гатри, штат Техас, 2009 год.



«В свои 77 лет он до сих пор ездит верхом и трудится каждый день. В тот день, когда я делала этот снимок, была третья годовщина со дня смерти его жены. Её шейный платок до сих пор висит на трюмо», – рассказывает Хилтон.







Работник ранчо Джастин Анз. Олни, штат Техас, 2009 год.







Изгородь в Ларами, штат Вайоминг.







Заклинательница лошадей Ким Макелрой и хозяин ранчо Дэйв Пауэлл. Ранчо «Сломанный рог» (Broken Horn D Ranch) в штате Аризона, 2008 год.







Коллекционер оружия Аллан Рэндольф в своём доме в Бойле, штат Колорадо, 2006 год.

«Чучело оленя пришлось затаскивать в дом через окно, так как оно не проходило в дверь», – рассказывает Рэндолф.







Шип Рок, штат Нью-Мексико, 2010 год.







Работник ранчо Эд Хичкок. Кейв Крик, штат Аризона, 2008 год.

«Я построил этот бар, чтобы мне и моим соседям было куда сходить выпить», – говорит Хичкок.







Рон Редфорд. Бенджамин, штат Техас, 2009 год.







Дейтон, штат Невада, 2008 год.







Торговец скотом Джонни Грин. Кортес, штат Колорадо, 2006 год.

Грин утверждает, что продал королю вестерна, актёру Джону Уэйну, коня по имени Доллар, который впоследствии появлялся во многих кинокартинах.







Хозяин ранчо Крис Лоуренс. Сеймур, штат Техас, 2009 год.







Хозяин ранчо Крис Лоуренс. Сеймур, штат Техас, 2009 год.







Ковбой Коттон Логан. Пиплс Вэлли, штат Аризона, 2008 год.



В возрасте 75 лет Логан перенёс две операции на спине и эндопротезирование тазобедренного сустава. «Как только я смогу забраться на лошадь и держаться в седле целый день, я продолжу трудиться», – рассказывает ковбой о своих планах.







Вакеро Герман Мансанарес. Абикиу, штат Нью-Мексико, 2008 год.



«Ранчо принадлежало моему отцу. Моя семья владеет этим ранчо уже более 100 лет», – рассказывает Мансанарес.







Медисин Боу Маунтинс, штат Колорадо, 2010 год.







Похороны. Ют Пик, штат Колорадо, 2008 год.



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