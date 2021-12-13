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Прогулка по самому большому кладбищу самолетов

Штат Аризона может похвастать наличием самого большого в мире кладбища самолетов. Территория базы ВВС США «Дэвис-Монтен» расположена неподалеку от городка Тусон — покой стальных птиц охраняет высокий забор, по периметру которого ходит вооруженная охрана.

Прогулка по самому большому кладбищу самолетов

Впрочем, при должном тщании проникнуть на кладбище все-таки можно. И приключение действительно стоит риска: на территории покрываются коркой ржавчины и боевые и гражданские самолеты, списанные уже очень давно.



Более того, некоторые из самолетов можно даже купить. Руководство базы, как и все прочие американцы, прекрасно знают цену длинному доллару — каждый год отсюда «на волю» выходит примерно 40-50 единиц старой, но все еще очень впечатляющей техники.

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