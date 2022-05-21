Почему не цветут пионы

Пионы – украшение любого приусадебного участка, в теории. Но если растение постоянно цветет плохо или вообще не цветет уже много лет, пора бить тревогу. Возможно, ему что-либо не нравится либо неопытный цветовод упускает какие-то важные нюансы выращивания. Давайте разбираться вместе.

Почему же не цветет пион? Пагубно повлиять на ваши растения могли сразу несколько причин, основные из них кроются в неграмотном уходе за этой культурой. Рассмотрим каждую.



Причина 1. Пион растет «не в том» месте

Причина 2. Пион неправильно посажен или пересажен

Причина 3. Пиону не хватает питательных веществ

Причина 4. Пиону недостаточно влаги

Причина 5. У пиона своевременно не удаляли бутоны

Причина 6. Пион поврежден болезнями и/или вредителями

Первой причиной отсутствия цветения пиона назовем неправильный выбор места его посадки. Если растению в принципе некомфортно, и все силы оно тратит на выживание, согласитесь – тут не до цветения.Так что прежде чем заводить эту культуру на участке (в принципе, как и любую другую), разузнайте побольше о ее предпочтениях. В случае с пионом тщательно подходить к выбору места посадки следует еще и потому, что «проживать» на одном месте он будет много лет.Какое же место предпочтет пион, чтобы хорошо расти и пышно цвести? В первую очередь, солнечное – даже пара часов регулярного ежедневного затенения может привести к резкому ухудшению качества цветения этой культуры. Также нужно следить, чтобы участок с пионами был защищен от постоянных ветров и сквозняков.Во вторую очередь нужно помнить, что почва для пиона должна быть слегка щелочной и обязательно хорошо дренированной – застой воды на заболоченных участках или близкое залегание грунтовых вод также отрицательно сказывается на растениях – их корни быстро загнивают.Не стоит размещать пионы в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, т.к. на их развитии может сказаться недостаток влаги и питания.Посаженные у стены строения (ближе 1,5 м), кусты пионов в жару могут страдать от перегрева, зимой и весной − от снеговых завалов или капелей.Грамотная посадка (или пересадка) пионов – еще один залог хорошего их цветения, поэтому отнеситесь к данной процедуре ответственно.Для посадки выбирайте здоровые деленки растения без трещин, наростов, следов повреждений, пятен непонятного цвета. На деленках должно быть по 2-4 почки возобновления и как минимум 2-3 светлых придаточных корня длиной более 5 см (именно через них растение будет питаться на первых порах).Посадочная яма для пиона должна быть достаточно крупного размера (не менее 60×60 см) – там растение сможет образовать мощную корневую систему. В яме должен быть расположен слой дренажа, а сверху – специально приготовленная плодородная почвосмесь (садовая земля, 1-2 ведра компоста или перегноя, 200 г суперфосфата и 300-400 г золы).Не сажайте куст ни слишком глубоко, ни слишком близко к поверхности. Оптимальной будет такая глубина, когда над верхней почкой находится слой земли в 5-7 см. Почки со временем могут оказаться выше поверхности почвы, тогда на них будут отрицательно влиять весенние заморозки и летняя жара. В таком случае пион следует подкопать, углубить яму и опустить в нее растение вместе с комом земли. Если растущий куст слишком заглублен, его надо осторожно приподнять и под корни подсыпать грунт.Помните также, что чем старше становится куст пиона, тем слабее он цветет. Поэтому если хотите обильного цветения, раз в 8-10 лет пионы нужно омолаживать – выкапывать, делить так, чтобы на каждой деленке было по 3-4 почки, и рассаживать.Весной и летом в период вегетации пионы всенепременно нужно подкармливать – только при этом условии вы добьетесь регулярного пышного цветения.Игнорировать подкормки можно лишь в первые год-два жизни пиона и то лишь при условии, что в посадочную яму было внесено достаточно удобрения изначально. Все остальное время каждый год пионы требуют внесения подкормок, иначе они не будут закладывать бутоны, либо те не будут полностью раскрываться.Недостаток удобрений пионы переносят легче, чем их избыток (особенно это касается азота, который в чрезмерном количестве влияет на наращивание зеленой массы в ущерб цветению).Первую корневую подкормку пионов проводят в начале роста, как только проклюнутся красные ростки, подсыпая под растение азотные и калийные удобрения, которые поступают к корням с талой водой.Вторую подкормку можно провести в период бутонизации, внося полное минеральное или органическое удобрение. Вносить удобрения можно только после дождя или полива.Третья по счету, самая важная подкормка, когда формируются почки возобновления – после цветения (через 2 недели), когда растению снова предлагают калий и фосфор.Чтобы на протяжении всего сезона любоваться эффектным цветением пионов, молодые и взрослые кусты раз в месяц подкармливают и внекорневым способом. Для этого листья пиона опрыскивают (или поливают из лейки с мелким ситом) раствором комплексного минерального удобрения.Мы уже писали, что застоя воды у корней пион не переносит, однако «пить» очень любит. Особенно обильными поливы должны быть весной в период бутонизации и в конце сезона, когда закладываются почки возобновления, а также в сухую жаркую погоду.Помните, что у основания пиона практически нет всасывающих корней – все они располагаются дальше от центра куста, на периферии! Поэтому полив должен проводиться в круговой зоне на расстоянии 20-40 см от центра (дистанция эта тем больше, чем старше и крупнее куст).Опытные цветоводы советуют выкопать круговую канавку вокруг куста глубиной около 10 см и осуществлять полив по ней.На одно растение при поливе расходуется 3-4 ведра воды. Как и для остальных культур, полив пионов лучше всего осуществлять в период без активного солнца – утром или вечером.А вот опрыскивать пионы в период бутонизации и цветения не стоит. Это испортит внешний вид цветков и даже может поспособствовать заражению растения серой гнилью.Декоративность вашего пионового куста вы можете регулировать самостоятельно путем срезки бутонов на ранней стадии их образования. Если вы выращиваете пионы на срезку и заинтересованы в получении пусть менее многочисленных, но крупных верхних цветов, боковые бутоны можно удалять по достижении ими размера с горошину.Если же вы планируете видеть на участке куст пиона, обильно и сплошь покрытый цветами, делать это необязательно. Помните только, что год за годом такое массовое цветение может ослабить растение в целом, не давая полноценно развиваться корневой системе. Особенно это актуально в первые пару лет после посадки, когда имеет смысл пожертвовать «лишними» бутонами в расчете на будущее.А вот листья и стебли не стоит срезать под корень сразу после отцветания пиона – ведь именно надземная часть растения ответственна за закладку почек для будущего цветения. Эту процедуру проводят поздней осенью. То же касается срезки пионов на букет – вы не должны удалять более трети общего вегетативного объема куста.Само собой, нашествие вредителей или болезни также могут негативно отразиться на длительности или в целом вероятности цветения пиона.Серая гниль, мучнистая роса, болезнь Лемуана, вертициллезное увядание, тля, нематоды, бронзовки, тонкопряды – каждая из этих напастей может лишить ваш куст пионов хорошего цветения.Поэтому очень важна своевременная профилактика заражения пиона болезнями и вредителями и, разумеется, грамотное лечение и меры борьбы при необходимости.Таким образом, благодаря грамотному уходу цветовод вполне может повлиять на длительность и интенсивность цветения пионов на собственном участке.