Актрисы, которые удачно вышли замуж за миллионеров

Грейс Келли с князем Монако Ренье III
Женщине с профессией актрисы трудно подобрать себе мужа. Если выбирать из соратников по сцене, то тут встречаются либо заядлые ловеласы, либо откровенные любители спиртного. Есть вариант присмотреть супруга среди мужчин творческих профессий, чтобы совпадали интересы и взгляды на жизнь. Но это часто не вариант - либо встречаются альфонсы, либо геи. Среди поклонников, как будто выбор больше. Но тоже проблема - он зовёт ее сидеть дома, а для прирожденный артистки важны публика и новые эмоции. Вот и ходят наши актрисы незамужними. Однако есть редкий сорт мужчин, которым женщины готовы простить «милые шалости» - это миллионеры. В нашей сегодняшней подборке удачливые девушки-актрисы, которым удалось поймать в сети эту золотую рыбку.
Грейс Келли
Американская актриса прошлого столетия, получившая «Оскар» и прославившаяся как самая кассовая актриса, на пике своей карьеры вышла замуж за князя Монако Ренье III. При всем том, что ее коллекция украшений имела именные экземпляры от Cartier и Van Cleef&Arpels, ее брак не был счастливым. Ведь принцессы должны подчиняться законам королевства и делать лишь то, что предначертано законами этикета и хорошего тона. Новый статус княгини не предполагал участия в «вульгарных» занятиях типа кинематографа, да и воспитание троих детей было подчинено жёстким правилам. Так что Грейс Келли, возможно, не раз пожалела о своем выборе.
Сальма Хайек
Сальма Хайек c мужем Франсуа Анри-Пино
Современная звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек прониклась чувствами к французскому миллиардеру Франсуа-Анри Пино. Ей уже не нужно тратиться на наряды от известных кутюрье - ее муж владеет знаменитыми домами мод Yves Saint Laurent, Gucci и состоит в списке ста самых богатых людей мира. У этой пары есть общая дочь Валентина. Отношения у Франсуа и Сальмы уж точно с оттенком страстей из мексиканских сериалов - влюбленные несколько раз сходились-расходились, но в итоге всё-таки сочетались законным браком.
Элизабет Херли
Элизабет Херли с мужем Аруном Найяр
Знаменитая красавица, модель и актриса Элизабет Херли тоже отхватила себе богатого мужа. Или даже можно сказать отвоевала. Пришлось долго ждать, пока закончится бракоразводный процесс у индийского миллионера Аруна Найяра. Бывшая подруга Хью Гранта решила не скупиться на свадебных церемониях и отпраздновала свою победу трижды. Первая часть церемонии соответствовала юридическому оформлению необходимых документов, вторая - непосредственно таинство церковного бракосочетания. А вот третий этап прошел в самой Индии в соответствии с национальными традициями и с местным колоритом.
Бейонсе
Бейонсе с супругом, репером Jay-Z
Эта талантливая актриса, певица, фотомодель, танцовщица, продюсер, хореограф, режиссер и даже парфюмер сама умеет зарабатывать деньги. В 2019 году она вошла в список самых высокооплачиваемых звёзд планеты по версии журнала Forbes. В том же году она разделила шестое место со своим супругом, репером Jay-Z, заработав 81 млн. долларов каждый. А познакомились они ещё в 2012 году на записи совместного сингла. Отношения развивались медленно, и лишь спустя полтора года случилось первое свидание. А свадьба состоялась лишь в 2008 году. Бейонсе как-то призналась, что она не из тех девушек, кто спешит замуж. У пары трое детей. Однако их отношения порой доходили до развода. Многочисленные романы популярного репера трудно было прощать, и девушка выплеснула свои эмоции в творчество, записав альбом «Лимонад».
Ольга Кабо
Ольга Кабо с мужем Николаем Разгуляевым
Красавица советского кинематографа долгое время оставалась одна. После первой неудачной попытки начать семейную жизнь актриса замкнулась и сосредоточилась на карьере. Но судьбу не обманешь, и она ее нашла буквально на улице. Однажды Ольга шла по Петровке, погруженная в собственные мысли, и улыбалась. Мужчина по имени Николай запомнил этот приветливый образ, добрый взгляд чарующих глаз. Женщина все не выходила у него из головы, и через некоторое время зачарованный мужчина нашел свою «незнакомку» и преподнес дорогой подарок. Это был миллионер Николай Разгуляев. Сейчас пара уже более 12 лет в браке, воспитывают совместного ребенка (которого Ольга родила в 44 года). Оба супруга счастливы. На их венчальных кольцах есть гравировка «вместе навсегда». Так что в сорок лет жизнь только начинается. Чем не пример божественного провидения?
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина с мужем Арчилом Геловани
Знаменитая бунтарка, девушка с железной волей и взрывным характером. Она начала взрослую жизнь со скандала - ещё будучи школьницей стала жить в гражданском браке с Сергеем Шнуровым. Но пришло время принимать серьезные решения, и Оксана стала образцовой мамой и женой. У нее трое детей - сын Филипп от первого брака, Константин и Эмма от второго. Может, так повлиял ее восточный режиссер-супруг? Они расписались в 2012 году. Арчил Геловани богат и талантлив. Сейчас супруги постоянно проживают в Швейцарии, а Россию Оксана посещает в основном в рабочих поездках. В 2018 году пара объявила о разводе. Однако кризис был преодолен, и супруги остались вместе.
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская с мужем Сергеем Дзебань
Длинноногая блондинка по праву считается одной из самых красивых женщин российской киноиндустрии. Она по-прежнему играет в кино, но сейчас может позволить себе выбирать лишь самые перспективные роли. А все потому, что занята воспитанием двух сыновей и ведением домашнего хозяйства. Ведь непросто держать под контролем все активы миллионера Сергея Дзебань. Пара официально вместе уже 11 лет. А встреча актрисы с избранником достойна комического рассказа. Однажды ее друг и партнёр по сцене Гоша Куценко познакомил ее с обычным парнем. Олеся долгое время была уверена, что мужчина - рядовой водитель в красивой машине какого-то олигарха.
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова с мужем Сергеем Гляделкиным
Личная жизнь этой известной российской актрисы полна, как говорится, проб и ошибок. Первым ее мужем стал актер Михаил Жуков. Брак просуществовал недолго, но жирным плюсом этим отношениям было то, что именно Михаил поверил в Евгению, как в актрису и всячески способствовал развитию ее карьеры. Потом был роман с актером, имя которого Евгения держит в тайне, лишь намекая, что он был старше ее на 18 лет. В третьем браке с бизнесменом родилась дочь Евдокия. Потом были ещё отношения, но настоящую небесную любовь она обрела с Сергеем Гляделкиным, известным бизнесменом. Брак официально не зарегистрирован, но в истинности своих чувств пара поклялась перед Господом в церкви.
Ирина Медведева
Ирина Медведева с мужем Гийомом
Звезда комедийной передачи «6 кадров» Ирина Медведева в своей семейной жизни познал, что такое ревность. И дело было не в настойчивых поклонниках или упаси Бог супружеских изменах. Нет, муж-актер стал ревновать Ирину к ее успеху в кино. Конечно же, никто не любит скандалы, поэтому актрисе пришлось развестись. Однажды к ее знакомым приехал друг из Франции, и Ирину попросили организовать обзорную экскурсию по красотам Москвы. Так девушка познакомилась с Гийомом Сизероном, бизнесменом-иностранцем. Как сообщает официальный сайт актрисы,
5 июля 2018 года пара зарегистрировала свои отношения в Париже, а потом обвенчалась в православном соборе в Елохове. Тот же источник сообщает, что 19 июня 2019 года Ирина родила сыночка.
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