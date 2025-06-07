5 мегаполисов планеты, где живёт людей больше, чем в некоторых государствах

1. Токио (Япония)

Город в островной стране, где живёт людей больше, чем во многих больших по площади странах. /Фото: lifehacker.ru

2. Дели (Индия)

Столица Индии по праву занимает место в рейтинге самых урбанизированных мест. /Фото: istockphoto.com

3. Шанхай (Китай)

Один из самых занятных и густонаселённых китайских городов. /Фото: airpano.ru

4. Сан-Паулу (Бразилия)

Место, куда любят мигрировать много десятилетий, ожидаемо будет иметь много народу. /Фото: inkorr.com

5. Киншаса (Конго)

Столица Конго, где проживает огромное количество людей. /Фото: vse24.by