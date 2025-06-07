В последние столетие количество жителей на нашей планете растёт просто семимильными шагами. Понятное дело, что и в населённых пунктах со временем селится всё больше людей. Но кое-где масштабы урбанизации оказываются настолько стремительными, что население этих городов, мягко говоря, поражает. Вашему вниманию 5 мегаполисов планеты, где живёт людей больше, чем в некоторых государствах.
1. Токио (Япония)
Город в островной стране, где живёт людей больше, чем во многих больших по площади странах. /Фото: lifehacker.ru
Рекордсменом среди мегаполисов по числу населения на сегодняшний день является столица Страны Восходящего Солнца. И ведь поэтому ещё труднее поверить, что начиналась история Токио с относительно маленькой рыбацкой деревушки. Зато сегодня население столицы Японии превышает показатель в 37 миллионов человек. Так что нет ничего удивительного в том, что там не только огромное количество объектов и инфраструктуры — на территории Токио поместился даже полноценный Диснейленд.
2. Дели (Индия)
Столица Индии по праву занимает место в рейтинге самых урбанизированных мест. /Фото: istockphoto.com
Индия в принципе является одним из самых густонаселённых государств в мире, так что совершенно логично, что её столица давно находится среди самых заселённых городов современности. По информации редакции novate.ru, ныне в Дели проживает более 33 миллионов человек, а это больше, чем в большинстве европейских стран. К слову, важно не путать Дели
и Нью-Дели, а это частая ошибка среди туристов: на самом деле последний является частью первого, но именно этот район называют формальной столицей государства.
3. Шанхай (Китай)
Один из самых занятных и густонаселённых китайских городов. /Фото: airpano.ru
Шанхай был важным местом региона на протяжении столетий: например, именно туда смогли входить первые европейские моряки. Однако позднее портовый город разросся до крупного центра культуры, образования и туризма в Китае. Так, известно, что в Шанхае множество университетов, а ещё кофеен - на этот напиток там просто огромная популярность. А помимо языковой особенности - жители города говорят на особом диалекте китайского языка - он ещё и один из самых густонаселённых, ведь только официально там проживает почти 30 миллионов человек.
4. Сан-Паулу (Бразилия)
Место, куда любят мигрировать много десятилетий, ожидаемо будет иметь много народу. /Фото: inkorr.com
А вот в Бразилии больше всего людей проживает не в столице, которая, к слову, называется так же, как и страна, а в городе под названием Сан-Паулу. Людей там и вправду очень много: по данным редакции novate.ru, число жителей превышает 22 миллиона человек. Впрочем, это не является чем-то удивительным, ведь Сан-Паулу уже много лет занимает одно из лидирующих позиций среди городов, популярных для миграции. Кстати, у высоких темпов урбанизации города оказалась и обратная сторона: новые дома там строили настолько быстро и плотно, что исторической застройки, возраст которой превышал бы сотню лет, там почти не осталось.
5. Киншаса (Конго)
Столица Конго, где проживает огромное количество людей. /Фото: vse24.by
На африканском континенте тоже проживает много людей, а значит, и мегаполисов там достаточно. Но одним из крупнейших на материке является столица Демократической Республики Конго Киншаса, где проживает почти 15 миллионов человек. Интересно, что Киншаса является многоязыковым городом: на официальном уровне там используется французский, однако в быту жители разговаривают на ряде аутентичных для этих мест диалектах, например, на суахили.
Занимательный факт: В Африке есть ещё одна страна с названием Конго, официально известная как Республика Конго. Её столица - Браззавиль - находится буквально по ту сторону одноимённой реки от Киншасы. И хотя там проживает куда меньше людей, меньше трёх миллионов, однако это каждый третий житель страны.
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