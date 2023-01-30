Исторические кадры сахарного потопа в Бостоне

99 лет назад в США произошла одна из самых странных катастроф ХХ века: часть города Бостон оказалась затоплена липкой сладкой жидкостью. Архивные фото и факты о «потопе» — в нашем посте.











Утро 15 января выдалось не по-зимнему теплое — солнечная погода выманила на улицу сотни жителей северного Бостона. Большинство из них были выходцами из Ирландии и Италии.



Вдруг над городом прогремел низкий грохот — лопнула чугунная цистерна компании Purity Distilling.



На фото: предприятие до аварии.











Через мгновение после аварии на бостонскую улицу Commercial Street обрушилась волна черной сырой патоки высотой в два этажа.



Все это происходило во время постепенной реализации сухого закона. Ферментированная меласса в то время широко использовалась для получения этанола. Накануне введения полного запрета владельцы, соответственно, стремились изготовить и реализовать как можно большее количество продукции…







Необычный поток захлестнул и соседние с портом районы. Уйти от такой быстрой волны было не под силу ни прохожим, ни даже конным упряжкам. Волна сахаросодержащей жидкости неслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч.







В результате два миллиона галлонов патоки, которые должны были пойти на изготовление рома, захлестнули насмерть 21 человека. Извлеченные из патоки тела было практически невозможно опознать.



Еще 150 горожан попали в больницы с различными травмами.







Посмотреть на хаос собрались и любопытные горожане, которые тут же испачкались в липкой жиже. Стоит ли удивляться тому, что патока вскоре разнеслась по всему городу.







Черная волна разрушила даже ряд зданий и обрушила эстакаду железной дороги. Несколько лошадей, которые не захлебнулись в патоке, оказались настолько сильно застрявшими в ней, что их пришлось застрелить.







Спасательная операция продолжалась четыре дня.







Для ликвидации последствий в город вошло подразделение ВМС США, а чтобы очистить улицы города от патоки, понадобилось 87 тысяч человеко-часов. Долгое время местные жители страдали от удушья и кашля.



Порт Бостона еще полгода после аварии сохранял коричневый цвет.







«Магазин закрыт из-за патоки»



Сложно поверить, но некоторые жители Бостона утверждают, что до сих пор от старых зданий в городе в жаркие дни исходит запах карамели.



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