Откуда взялся миф о единороге

Единорог – загадочное животное. Оно вроде бы и не существовало никогда в реальности, но при этом были вполне заслуживающие доверия сообщения от тех, кому доводилось встречаться с единорогом. Не говоря о том, что упоминается он даже в Библии – как существо вполне реальное, одновременно фигурируя в сказках и - уже в настоящее время - в произведениях жанра фэнтези.

Кем на самом деле был единорог

… Или все же не носорог?

Единорог в религиозных мифах и сказаниях