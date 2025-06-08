Откуда взялся миф о единороге

Единорог – загадочное животное. Оно вроде бы и не существовало никогда в реальности, но при этом были вполне заслуживающие доверия сообщения от тех, кому доводилось встречаться с единорогом. Не говоря о том, что упоминается он даже в Библии – как существо вполне реальное, одновременно фигурируя в сказках и - уже в настоящее время - в произведениях жанра фэнтези.
Кем на самом деле был единорог
«Мистическая охота на единорога» XV в. Одним из древних письменных текстов, где упоминается это животное, действительно стала Библия. Именно о единороге идет речь в нескольких книгах Ветхого Завета: «спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня» (Пс. 21:22). Единорог первым получил имя от Адама, он же выбрал покинуть Эдем вместе с изгнанными. Возможно ли, чтобы в Библии было упомянуто фантастическое, вымышленное животное? Дело в том, что с древнееврейского языка текст книги был впервые переведен на греческий (собрание Септуагинта). Для слова «ре-ем» неизвестные переводчики выбрали именно такой греческий термин – «единорог». Более поздние труды содержали уже другое определение - «зубр», «дикий буйвол». Чем же объясняется выбор варианта перевода греками? Мозаичный пол в церкви в Равенне; XIII век В Древней Греции единорогов не считали существами вымышленными или мифическими, они были для человека античности частью вполне материального мира. Другое дело, что непосредственно с единорогами греки, скорее всего, не встречались и были вынуждены опираться на сведения из третьих рук, вполне заслуживающих, казалось бы, доверия – ведь исходили они от людей цивилизованных и к тому же – соотечественников. Речь, конечно, шла о носороге – не известном европейцам звере. Трудно судить, почему впоследствии единорог представлялся в виде коня – разве что потому, что говоря о животном размером с лошадь невольно рисуешь в воображении именно лошадь? Помимо прочего, упоминается это животное и в сочинении Юлия Цезаря, в его записках о войне с галлами. По версии прославленного полководца, единороги водятся в европейских лесах, но охота на них трудна и требует особенного мастерства. С такими же особенностями образ единорога перешел и в другие культуры – как искаженное в результате пересказов описание индийского носорога. Китайский «единорог» - цилинь
… Или все же не носорог?
Проблема, однако, состоит в том, что индская цивилизация, в свою очередь, оставила древние изображения единорога – вовсе не похожего на носорога, а вполне соответствующее позднейшим представлениям об этом таинственном животном – как о стройном копытном с длинным тонким – и единственным – рогом. Такие рисунки куда старше древнегреческих, их возраст – примерно 4 тысячи лет. Так неужели единороги действительно существовали? Единорог. Индская цивилизация Предполагается, что объяснение, опять-таки, куда прозаичнее. Если изображать животных «в профиль», без учета перспективы, то два рога будут выглядеть как один – ближний закроет собой тот, что дальше от зрителя. По этому принципу создавали рисунки египтяне – они тоже, в свою очередь, изображали таких «единорогов» - антилоп и других копытных, рога которых занимали положенное им место на голове животного, но сливались в один – так получались древние «единороги». «Дева с единорогом». Гобелен XV века Зато при изучении наследия древних культур такие находки легли в уже сформированную за века концепцию восприятия единорога – как животное, похожее на лошадь. Именно благодаря упоминанию в Библии в качестве «дикого зверя» или «буйвола» образ единорога благополучно перенес тысячелетие Средневековья, не будучи забытым и даже наоборот – приобретя вполне законченный сложившийся имидж в европейской культуре. В некоторых легендах, которые рассказывали о единороге, он еще считался агрессивным и свирепым – похоже, воплощая черты своего более неуклюжего и куда менее привлекательного прообраза, таким он предстает, например, в сказках братьев Гримм, написанных по результатам сборов писателями немецкого фольклора. Фреска с единорогом в палаццо Фарнезе Вообще же образ единорога постепенно соединился, как ни странно на первый взгляд, с фигурой Девы Марии в христианстве. Согласно еще античным поверьям, пугливое и недоверчивое животное могла приручить только невинная девушка – недаром единорог был когда-то посвящен Артемиде, которая, правда, помимо того, что была девственницей, отвечала также за охоту и за диких зверей.
Единорог в религиозных мифах и сказаниях
«Дикая женщина с единорогом» Единорог постепенно становился и модным символом, что использовали прежде всего в создании династических и государственных гербов. Кроме того, что это животное заочно наделяли такими качествами, как осторожность, суровый нрав, благоразумие и чистота помыслов, неудивительно, что единорога стали изображать на родовых гербах. Это не приветствовалось церковью – белоснежный конь с рогом, растущим на лбу, оказался тесно связанным с христианской символикой, прежде всего с Богоматерью и Иисусом Христом. Но с началом эпохи Возрождения единороги стали появляться на гербах и щитах именитых семей, а позже – и на знаках целых государств. На гербе Соединенного Королевства изображены лев и единорог Рассказывали и об охоте на единорога – о том, в частности, что поймать его можно, заставив обманом приблизиться к девушке, которой только и подчинится этот зверь. Можно было купить и «рог» - разумеется, принадлежавший кому угодно, но не реальному единорогу. Примечательно, что Марко Поло, вернувшийся в XIII веке из странствий по Азии, описал уже в подробностях настоящего «единорога» - носорога, но из культуры и искусства уже устоявшийся романтический образ никуда не исчез. Рафаэль Санти. «Дама с единорогом». Примечательно, что сначала на месте единорога - символа чистоты - была написана собака - символ верности. По каким-то причинам художник изменил замысел Еще в XIX веке множество европейцев верили, что в их лесах обитают крайне осторожные, а потому не встреченные ими единороги. Да и следующий век, а за ними и XXI, не повлиял на популярность этих животных, даже наоборот: единорог стал почти непременным персонажем в историях с волшебными существами, включая и эпопею о Гарри Поттере, которая объединила собой большинство европейских легенд о магических существах. Невидимый розовый единорог Двадцатый век даже расширил «ареал обитания» единорогов, в 1990 году возникла пародийная религия, в которой поклонялись Невидимому розовому единорогу, который олицетворял, по мнению основателей движения, суть большинства конфессий, где требуется верить во взаимоисключающие, парадоксальные вещи, вроде цвета единорога – розового – и его невидимости. Эта религия стала прибежищем прежде всего атеистов.
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