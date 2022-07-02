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17 позитивных снимков, доказывающих, что уставший человек может уснуть где угодно


Дети, доказывающие, что спать можно в где угодно.

Дети, доказывающие, что спать можно в где угодно.

В новом обзоре были собраны фотографии, которые помогут подтвердить убеждение о том, что маленькие дети способны спать где угодно. Для этих проказников абсолютно не важно, чем они были заняты до этого купанием, приемом пищи или даже прогулкой на улице. Все есть кровать!

1. «Поднимите мне веки... а заодно и велосипед!»


17 позитивных снимков, доказывающих, что уставший человек может уснуть где угодно

«Ехала, упала и вдруг нашла занятие поприятней!»

 

2. «Я не сплю! Я осваиваю йогу!»


В подвешенном состоянии.

В подвешенном состоянии.

 

3. Шопинг - это так утомительно


Сон в покупательской тележке.

Сон в покупательской тележке.

 

4. Этот парнишка, буквально, берет от отдыха максимум


Не выходя из бассейна.

Не выходя из бассейна.

 

 

5. «Ожидание выматывает!»


В любом месте, в любой позе.

В любом месте, в любой позе.

 

6. Каникулы у бабушки - настоящее испытание


Свалилась от усталости.

Свалилась от усталости.

 

7. «Надо было быстрее искать!»


Игры в прятки.

Игры в прятки.

 

 

8. Быть женщиной - нелегкий труд!


В душ и спать!

В душ и спать!

 

9. «Мама, я сложила все грязное в корзину для белья!»


Сон в корзине для белья.

Сон в корзине для белья.

 

10. Где стоял, там и упал


Тяжелый денек.

Тяжелый денек.

 

 

11. «Я не сплю, просто лежу с закрытыми глазками!»


Полезный навык.

Полезный навык.

 

12. «Тестирую кровать и маме не мешаю!»


Сон в магазине.

Сон в магазине.

 

13. Асфальт - не худшее место для сна


Экспресс сон.

Экспресс сон.

 

14. Строительство - это вам не шутки!


Заснул на стройке.

Заснул на стройке.

 

15. Иногда, дети хуже алкоголиков!


Задумался.

Задумался.

 

16. «Не сплю, а охраняю тыкву!»


Дачник-огородник.

Дачник-огородник.

 

17. «Я уснул, а торт ко мне в рот сам, как прыгнул!»


Уснул на месте «преступления».

Уснул на месте «преступления».

 

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17 позитивных снимков, доказывающих, что уставший человек может уснуть где угодно

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17 позитивных снимков, доказывающих, что уставший человек может уснуть где угодноПодписаться на мой Instagram
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