17 позитивных снимков, доказывающих, что уставший человек может уснуть где угодно

Дети, доказывающие, что спать можно в где угодно.

1. «Поднимите мне веки... а заодно и велосипед!»

«Ехала, упала и вдруг нашла занятие поприятней!»

2. «Я не сплю! Я осваиваю йогу!»

3. Шопинг - это так утомительно

Сон в покупательской тележке .

4. Этот парнишка, буквально, берет от отдыха максимум

Не выходя из бассейна.

5. «Ожидание выматывает!»

В любом месте, в любой позе .

6. Каникулы у бабушки - настоящее испытание

Свалилась от усталости.

7. «Надо было быстрее искать!»

8. Быть женщиной - нелегкий труд!

В душ и спать!

9. «Мама, я сложила все грязное в корзину для белья!»

Сон в корзине для белья

10. Где стоял, там и упал

Тяжелый денек.

11. «Я не сплю, просто лежу с закрытыми глазками!»

Полезный навык.

12. «Тестирую кровать и маме не мешаю!»

13. Асфальт - не худшее место для сна

Экспресс сон.

14. Строительство - это вам не шутки!

Заснул на стройке.

15. Иногда, дети хуже алкоголиков!

Задумался.

16. «Не сплю, а охраняю тыкву!»

Дачник-огородник.

17. «Я уснул, а торт ко мне в рот сам, как прыгнул!»