Самые странные места для жизни

Подземелье, вулкан, болота с крокодилами — человек способен устроиться в совсем, казалось бы, не подходящих для жизни территориях.
Аогасима, Япония: жизнь на вулкане
Жители острова-вулкана Аогасима настолько привыкли к постоянной опасности, что считают такой порядок вещей вполне естественным. Со стороны может показаться, что двойной кратер, возвышающийся над морем, мало пригоден для жизни, однако островитяне с этим не согласны. Подобные пустынные места в густонаселенной Японии по пальцам можно пересчитать.
Кубер-Педи, Австралия: «нора белого человека»
В центральной части Южной Австралии люди забрались под землю. Буквально. То есть изначально жители городка Кубер-Педи просто добывали опалы, а потом, видимо, решили, что дорога на работу отнимает слишком много времени и ушли в нору. Идея организовать подземное царство преследовала и более осмысленные цели: внутри горы не так жарит австралийское солнце; к тому же в таких условиях намного проще сохранить драгоценную воду.
Жителям Кубер-Педи удалось искусно встроить в податливую горную породу жилые дома, церкви и даже поля для гольфа. Впрочем, спрос на рынке подземного жилья города в последнее время падает. Вероятно, пришло время вылезать наружу.
Палмерстон, Острова Кука: в кругу семьи
В 1863 году на остров Палмерстон в Тихом океане высадился англичанин Уильям Мастерс и три таитянки. Чем там занимались первые колонисты доподлинно неизвестно, но к началу XX века количество жителей острова с фамилией Мастерс возросло до 134 человек. Атолл, удаленный от ближайшей «большой земли», Новой Зеландии, более чем на 3 000 километров, так и остался островом одной семьи.
Диксон, Россия: ворота Арктики
Небольшой поселок Диксон на побережье Карского моря — самый северный населенный пункт России. Продолжительная полярная ночь и среднегодовая температура -11,4°C вкупе с транспортной изоляцией создают не самые привлекательные условия для жизни. Тем не менее в Диксоне все еще остаются около 500 жителей.
Большинство из них заняты в сфере обслуживания или на работе в порту (когда открыта навигация). Жизнь в поселке — бесконечный «день сурка». Или ночь, если речь идет о периоде с ноября по март.
Луизиана, США: жизнь на болоте
В труднопроходимой болотистой местности на юге Луизианы проживают каджуны — потомки французских переселенцев, вынужденные вести весьма интересный образ жизни. Каждый год ровно на один месяц в США открывается сезон охоты на аллигаторов — вечных противников каджунов в борьбе за доминирование на болотах. За это время охотникам необходимо поймать максимально возможное количество животных, обеспечив тем самым благосостояние своих семей.
Ла-Ринконада, Перу: в разреженном воздухе
Поселение в Андах, расположенное на высоте 5 100 метров над уровнем моря, признано самым высокогорным населенным пунктом в мире.
Разреженный воздух, низкие температуры и близкие к первобытным условия существования не останавливают десятки тысяч рабочих, приезжающих в Ла-Ринконаду в поисках золотой руды.
Несмотря на суровый климат (днём температура поднимается на несколько градусов выше нуля, ночью мороз) и нехватку кислорода, в XXI веке население Ла-Риконады выросло на 235 % и в 2009 году составило около 30 тыс. человек.
Княжество Силенд: остров несбывшихся надежд
Виртуальное, непризнанное карликовое княжество Силенд занимает территорию платформы Рафс-Тауэр в Северном море площадью около 0,001 кв. км.
Между тем оба его подданных вполне довольны жизнью: играют в мини-гольф, чеканят монету и готовятся повторить успех 2008 года на чемпионате мира по метанию яиц. А в перерывах ловят британский Wi-Fi и пытаются установить дипломатические отношения хотя бы с одним по-настоящему признанным государством.
Острова Питкэрн, Великобритания: край света
Нужно очень сильно постараться, чтобы в эпоху скоростных лайнеров и самолетов оставаться более чем в полутора сутках пути от ближайшего населенного пункта. Питкэрн с задачей пока справляется. Группа островов, затерянная в Тихом океане, находится на удалении от торговых и туристических маршрутов. Между тем познакомиться с местными жителями в количестве чуть более 50 человек приезжало уже четверо россиян: об этом свидетельствуют подписанные купюры, заботливо оставленные в местном кафе.
Адамстаун — столица Островов Питкэрн. Единственный посёлок:
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