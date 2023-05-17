Самые странные места для жизни

С нами не соскучишься!

Подземелье, вулкан, болота с крокодилами — человек способен устроиться в совсем, казалось бы, не подходящих для жизни территориях.









Аогасима, Япония: жизнь на вулкане

Кубер-Педи, Австралия: «нора белого человека»

Палмерстон, Острова Кука: в кругу семьи

Диксон, Россия: ворота Арктики

Луизиана, США: жизнь на болоте

Ла-Ринконада, Перу: в разреженном воздухе

Княжество Силенд: остров несбывшихся надежд

Острова Питкэрн, Великобритания: край света