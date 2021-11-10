4 роковые ошибки, которые совершают владельцы автомобиля с автоматической коробкой передач

Эти ошибки допускают очень многие.
В наше время автомобили с АКПП - не диковинка. Такие машины уже достаточно давно заняли прочную позицию на отечественном рынке. Тем не менее, далеко не все «счастливые обладатели» знают, как именно следует пользоваться «автоматом». При достаточно простом общем принципе эксплуатации есть моменты, в которых многие автомобилисты совершают действительно роковые ошибки.
1. Резкий старт
Никогда так не делайте.
Резкие старты на автомобиле с АКПП очень негативно сказываются на «автомате». Если водитель переводит коробку в нейтральный режим, поднимает обороты и прямо перед стартом включает положение «D», то серьезный «стресс» для механизмов и узлов «автомата» гарантирован. Если же сделать подобное на 7-ступенчатой DSG, то такое лихачество может вылиться в дорогостоящий ремонт уже совсем скоро.
2. Пробуксовка
Весьма вредное дело.
Несмотря на то, что в целом пробуксовка не очень страшна для АКПП, данный процесс все равно наносит вред коробке. Для того, чтобы не пришлось чинить «автомат» лишний раз, следует буксовать только на низшей передаче. Стоит также учитывать, насколько коробка склонна к перегреву, и является ли она в данный момент полностью исправной. Если АКПП уже нужно чинить, то любая пробуксовка с ним может закончиться крайне печально.
3. Задний ход «на ходу»
Нужно правильно переключаться.
Такое переключение в современном автомобиле с АКПП будет расцениваться механизмом как ошибка, в результате которой коробка передач перейдет в нейтральный режим. При этом ничего принципиально страшного не случится. Однако, если водитель владеет машиной с АКПП постарше, то могут появиться осложнения. В частности, попытка перевести селектор в положение заднего хода в момент движения закончится тем, что авто заглохнет. В этот момент у машины часто отключаются усилители руля и тормоза.
4. Неправильная буксировка
Нельзя делать это слишком долго.
Важно знать и о том, что АКПП очень не любит буксировку. Длительная буксировка может нанести серьезный ущерб механизму. Поэтому, важно соблюдать существующие правила – проезжать на буксире не более 50 км и на скорости не более 50 км/ч.
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