4 роковые ошибки, которые совершают владельцы автомобиля с автоматической коробкой передач

Эти ошибки допускают очень многие.

1. Резкий старт

Никогда так не делайте.

2. Пробуксовка

Весьма вредное дело.

3. Задний ход «на ходу»

Нужно правильно переключаться.

4. Неправильная буксировка

Нельзя делать это слишком долго.